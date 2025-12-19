Macron összeomló költségvetésből küldte el a francia pénzesládát Ukrajnának

Kockázatos lenne, és súlyos gazdasági következményekkel járna Franciaország számára, ha az államháztartás helyreállítására irányuló tervekkel nem sikerülne a költségvetési hiány leszorítása a GDP 5 százaléka alá a jövő évben – figyelmeztetett a jegybank elnöke órákkal azután, hogy a franciák úgy mentek bele az Európai Unió csúcstalálkozóján Ukrajna pénzelésébe, hogy közben a költségvetési összeomlás szélén állnak.

Francois Villeroy de Galhau aggódik Franciaország miatt / Fotó: AFP

„Az 5 százalék feletti hiánnyal Franciaország egyértelműen veszélybe sodorná magát – nyilatkozta Francois Villeroy de Galhau, a Banque de France elnöke a Le Figaro című lapnak. – Tapasztalataim szerint a piacok látszólagos nyugalma ilyenkor hirtelen megfordulhat” – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy a költségvetési viták jócskán eltávolították az Európai Unió második legnagyobb gazdaságát a kormány eredeti, 4,7 százalékos GDP-arányos hiánycéljától.

A nehézségek ellenére javítják a növekedési kilátásokat

A központi bank pénteken teszi közzé növekedési előrejelzéseit, amelyet az amerikai vámok, az erősödő kínai verseny, a csődök növekvő száma, a politikai és költségvetési bizonytalanság ellenére felfelé módosítanak.

A lap értesülése szerint a 2024-es 1,1 százalék után a GDP az idén a korábban jelzettnél jobban teljesít, várhatóan 0,9 százalékkal fog növekedni, szemben a korábbi 0,7 százalékos prognózisnál.

A gazdasági aktivitás 2026-ban és 2027-ben várhatóan 1 százalékra, majd 2028-ban 1,1 százalékra erősödik. „Ezt a háztartási fogyasztás és a magánberuházások fellendülése támogatja”, ami az intézmény szerint így átveszi a vezető szerepet a közbeszerzéstől és a külkereskedelemtől.

Franciaország idén elfogadott költségvetés nélkül maradhat

A Bloomberg Villeroy interjúját ismertetve emlékeztetett: kevés az esély arra, hogy a parlament még az idén elfogadja a teljes költségvetést. Az eddig jóváhagyott pénzügyi törvényjavaslatok egyes részei a hiányt 2026-ban a gazdasági teljesítmény 5,3 százalékára csökkentenék, szemben az idei 5,4 százalékkal, ami messze meghaladja az EU által előírt 3 százalékot.