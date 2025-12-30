Deviza
Friedrich Merzet megverték Brüsszelben és otthon se áll jól, megtépve lép 2026-ba, de a francia elnöknek még rosszabb

Friedrich Merz német kancellár aktív külpolitikával igyekszik javítani Németország nemzetközi pozícióin, miközben belpolitikai fronton egyre nagyobb nyomás nehezedik rá és politikai mozgástere szűkül. Hasonlóan nehéz helyzetben van Emmanuel Macron francia elnök is.
VG
2025.12.30, 12:46

Friedrich Merz, Németország kancellárja aktív külpolitikai szerepvállalással igyekszik erősíteni az ország nemzetközi pozícióit, miközben hazai fronton egyre növekvő kihívásokkal szembesül. A CDU–SPD nagykoalíció feszültségei, a nyugdíjreform körüli viták és az Alternatíva Németországért (AfD) erősödő nyomása mind hozzájárulnak a kormányzati stabilitás eróziójához – írja a Magyar Nemzet a The Spectator brit hetilap elemzése alapján.

Friedrich Merzet megverték Brüsszelben és otthon se áll jól, megtépve lép 2026-ba, de a francia elnöknek még rosszabbEU summit
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Merz hivatalba lépése óta – a februári előrehozott választások után – hangsúlyt fektetett az európai biztonság erősítésére, különösen az orosz fenyegetéssel szemben, valamint Németország szorosabb szövetségére az Egyesült Államokkal. Elődjével, Olaf Scholzcal ellentétben láthatóbb külpolitikai jelenléttel bír, és a migrációs politikában is szigorúbb hangot ütött meg, például Alexander Dobrindt belügyminiszter kinevezésével.

Ugyanakkor a belpolitikai nehézségek nem enyhülnek. A koalíciós partner SPD-vel folytatott viták, valamint a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát érintő legutóbbi konfliktusok jelentősen aláásták a kormány népszerűségét – egyes felmérések szerint a koalíció támogatottsága akár 20 százalékpontot is veszíthetett. Az AfD előretörése további nyomást gyakorol a CDU-ra, különösen a konzervatív szavazók megtartása terén.

Szakértők szerint a külpolitikai sikerek nem feltétlenül ellensúlyozzák a hazai gazdasági és szociális problémákat, mint a megélhetési költségek emelkedése vagy a fűtésszámlák terhei. Merznek a következő hónapokban bizonyítania kell, hogy képes egyensúlyt teremteni a nemzetközi ambíciók és a belpolitikai stabilitás között, különben tovább szűkülhet politikai mozgástere.

Emmanuel Macron sincs könnyű helyzetben

Emmanuel Macron francia államfő az első elnöki ciklusában (2017–2022) csak két miniszterelnököt fogyasztott azóta azonban a második, utolsó elnöksége alatt már ötöt. A politikai káosz fő oka a francia költségvetés zűrzavara és az amúgy is hatalmas, a GDP 110 százalékát is meghaladó államadósság. 

Az állampapírhozamok emelkedése a legmagasabb szintre nőtt 2011 óta, néha még Görögországét is meghaladva. Az elemzők egy része szerint az eurózóna második legnagyobb gazdasága az IMF-mentőcsomag kockázatával nézhet szembe. Velük szemben Giorgia Meloni a világháború óta az egyik leghosszabb ideig regnáló olasz kormány élén áll, miután stabilizálta a korábban bukdácsoló költségvetést.

Megszorítások Németországban: drasztikus lépésre készülnek a kormánypártok

A német nyugdíjrendszer átfogó reformját sürgette Thorsten Frei, a szövetségi kancellária vezetője, aki szerint elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása. Egyre többször kerülnek elfogadásra megszorítások Németországban.

