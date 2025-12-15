Erősebb, gyorsabb, drágább? A Samsung következő csúcstelefonja egy bestia lesz – a Galaxy S26 Ultra nagy pofont adhat az Apple-nek
A Samsung a szokásoknak megfelelően 2026 elején indítja el okostelefonjainak új szériáját, a középpontban a Galaxy S26 Ultra áll majd. A modell nemcsak a dél-koreai gyártó kínálatában tölti be a csúcskategóriás szerepet, hanem iránymutató lehet a teljes piac számára is a hardveres képességek, a szoftveres megoldások és a szolgáltatások terén. A felhasználói közösséget azonban hónapok óta leginkább egyetlen kérdés foglalkoztatja: milyen processzorral érkezik a készülék? Ez pedig az árazást is erősen befolyásolja.
A válasz a friss hatósági dokumentumokból rajzolódik ki. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) Egyesült Államokban kötelező tanúsítványában két modellazonosító jelent meg: az SM-S948U és az SM-S948B. Előbbi az amerikai szolgáltatói változatra, utóbbi a globálisan forgalmazott, független modellre utal, összhangban a Samsung eddigi elnevezési gyakorlatával. Mindkét készülék az SM8850 jelölést kapta meg, mely a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszercsip modellkódjának felel meg. Ez gyakorlatilag eldönti a régóta húzódó vitát:
a Galaxy S26 Ultra a Snapdragon legújabb csúcsszoftverével kerül piacra, nem pedig a Samsung saját fejlesztésű Exynos megoldásával.
A kép a további tanúsítványok alapján tovább pontosodik. A kínai kötelező minősítési rendszer adatbázisában az SM-9480 jelzésű változat tűnt fel, mely a helyi piacra készül.
Szintén újdonság, hogy a hatósági iratok szerint a Samsung 60 wattos vezetékes töltést kínál majd a készülékhez, szemben az előd 45 wattos megoldásával. Ez összhangban áll azokkal az értesülésekkel, melyek szerint az 5000 milliamperórás akkumulátor 30 perc alatt akár 80 százalékra is feltölthető lesz, miközben a vezeték nélküli töltés teljesítménye 25 wattra emelkedik.
Nagy a verseny a processzorok között
A Snapdragon és az Exynos összevetése régóta része a Galaxy S széria körüli diskurzusnak. A piaci megítélés szerint a Qualcomm lapkái általában nagyobb nyers teljesítményt és kedvezőbb hőkezelést kínálnak, míg az Exynos csipek energiahatékonyságban és üzemidőben mutatnak előnyöket. A különbségek azonban az elmúlt években egyre kisebbek. Egy november elején kiszivárgott benchmarkteszt alapján
- az Exynos 2600 egyszálas teljesítményben 3455 pontot ért el,
- míg a Snapdragon 8 Elite Gen 5 2885 pontot.
Többszálas terhelésnél viszont a Qualcomm lapkája bizonyult erősebbnek, 12 396 ponttal az Exynos 11 621 pontjával szemben. Mindezek ellenére a csúcskategóriás modell esetében a vásárlók továbbra is a lehető legerősebb konfigurációt várják el, amit a Snapdragon jelenléte erősít.
A teljesítmény ugyanakkor önmagában egyre kevésbé meghatározó. A mobilos mesterséges intelligencia 2026-ban várhatóan még nagyobb hangsúlyt kap, különösen a helyben, az eszközön végzett adatfeldolgozás terén. Ez nemcsak számítási kapacitást, hanem kifejezetten az MI-feladatokra optimalizált hardveres egységeket is igényel. Egyelőre az nem ismert, hogy a Snapdragon 8 Elite Gen 5 és az Exynos 2600 közül melyik teljesít majd jobban ezen a téren, de
a Samsung Galaxy mesterségesintelligencia-funkcióinak fejlődése várhatóan kulcskérdés lesz az új széria megítélésében.
Az eddigi információk alapján az Exynos 2600 a Galaxy S26 és a Galaxy S26+ modellekben kaphat szerepet, bár az még nem tisztázott, hogy ezek világszerte kizárólag ezzel a lapkával érkeznek-e. A Galaxy S26 Ultra esetében viszont a hatósági adatok alapján egyértelműnek tűnik a Qualcomm dominanciája, ami így erős versenytárs lesz az új iPhone-okkal szemben.
A most kiszivárgott technikai részletek alapján nem túlzás azt állítani, hogy a Samsung tudatosan az Apple legfrissebb iPhone-modelljeit célozza a Galaxy S26 Ultrával.
- A Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkára épülő hardver a várakozások szerint számottevő teljesítménytöbbletet hozhat,
- miközben a 60 wattos vezetékes töltés és a fejlettebb mesterségesintelligencia-funkciók olyan területeken kínálnak előnyt, ahol az iPhone hagyományosan óvatosabban lép előre.
Ha a gyakorlatban is beigazolódnak a gyorsabb töltési idők, az erősebb helyi mesterségesintelligencia-feldolgozás és a stabilabb hőkezelés, akkor a Galaxy S26 Ultra nemcsak specifikációs szinten, hanem felhasználói élményben is kézzelfogható kihívást jelenthet az Apple csúcskészülékeinek – még akkor is, ha mindez várhatóan magasabb árcédulával párosul.