Erősebb, gyorsabb, drágább? A Samsung következő csúcstelefonja egy bestia lesz – a Galaxy S26 Ultra nagy pofont adhat az Apple-nek

A Samsung 2026 elején mutatja be legújabb csúcskészülékét, amely meghatározhatja az egész év okostelefonos trendjeit. Hónapok óta találgatások tárgya, mégis milyen hardverrel érkezik az új modell, és most hatósági dokumentumok adnak egyértelmű választ. A Galaxy S26 Ultra processzora kapcsán olyan információk kerültek napvilágra, amelyek sok vásárló számára megnyugtatók lehetnek, de közben az is biztos, hogy mélyre kell majd nyúlni a pénztárcákban.
Gergely Máté
2025.12.15, 17:38
Frissítve: 2025.12.15, 17:44

A Samsung a szokásoknak megfelelően 2026 elején indítja el okostelefonjainak új szériáját, a középpontban a Galaxy S26 Ultra áll majd. A modell nemcsak a dél-koreai gyártó kínálatában tölti be a csúcskategóriás szerepet, hanem iránymutató lehet a teljes piac számára is a hardveres képességek, a szoftveres megoldások és a szolgáltatások terén. A felhasználói közösséget azonban hónapok óta leginkább egyetlen kérdés foglalkoztatja: milyen processzorral érkezik a készülék? Ez pedig az árazást is erősen befolyásolja.

A Samsung következő csúcstelefonja egy bestia lesz – a Galaxy S26 Ultra nagy pofont adhat az Apple-nek / Fotó: NurPhoto via AFP

A válasz a friss hatósági dokumentumokból rajzolódik ki. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) Egyesült Államokban kötelező tanúsítványában két modellazonosító jelent meg: az SM-S948U és az SM-S948B. Előbbi az amerikai szolgáltatói változatra, utóbbi a globálisan forgalmazott, független modellre utal, összhangban a Samsung eddigi elnevezési gyakorlatával. Mindkét készülék az SM8850 jelölést kapta meg, mely a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszercsip modellkódjának felel meg. Ez gyakorlatilag eldönti a régóta húzódó vitát: 

a Galaxy S26 Ultra a Snapdragon legújabb csúcsszoftverével kerül piacra, nem pedig a Samsung saját fejlesztésű Exynos megoldásával.

A kép a további tanúsítványok alapján tovább pontosodik. A kínai kötelező minősítési rendszer adatbázisában az SM-9480 jelzésű változat tűnt fel, mely a helyi piacra készül. 

Szintén újdonság, hogy a hatósági iratok szerint a Samsung 60 wattos vezetékes töltést kínál majd a készülékhez, szemben az előd 45 wattos megoldásával. Ez összhangban áll azokkal az értesülésekkel, melyek szerint az 5000 milliamperórás akkumulátor 30 perc alatt akár 80 százalékra is feltölthető lesz, miközben a vezeték nélküli töltés teljesítménye 25 wattra emelkedik.

Nagy a verseny a processzorok között

A Snapdragon és az Exynos összevetése régóta része a Galaxy S széria körüli diskurzusnak. A piaci megítélés szerint a Qualcomm lapkái általában nagyobb nyers teljesítményt és kedvezőbb hőkezelést kínálnak, míg az Exynos csipek energiahatékonyságban és üzemidőben mutatnak előnyöket. A különbségek azonban az elmúlt években egyre kisebbek. Egy november elején kiszivárgott benchmarkteszt alapján 

  • az Exynos 2600 egyszálas teljesítményben 3455 pontot ért el, 
  • míg a Snapdragon 8 Elite Gen 5 2885 pontot. 

Többszálas terhelésnél viszont a Qualcomm lapkája bizonyult erősebbnek, 12 396 ponttal az Exynos 11 621 pontjával szemben. Mindezek ellenére a csúcskategóriás modell esetében a vásárlók továbbra is a lehető legerősebb konfigurációt várják el, amit a Snapdragon jelenléte erősít.

A teljesítmény ugyanakkor önmagában egyre kevésbé meghatározó. A mobilos mesterséges intelligencia 2026-ban várhatóan még nagyobb hangsúlyt kap, különösen a helyben, az eszközön végzett adatfeldolgozás terén. Ez nemcsak számítási kapacitást, hanem kifejezetten az MI-feladatokra optimalizált hardveres egységeket is igényel. Egyelőre az nem ismert, hogy a Snapdragon 8 Elite Gen 5 és az Exynos 2600 közül melyik teljesít majd jobban ezen a téren, de 

a Samsung Galaxy mesterségesintelligencia-funkcióinak fejlődése várhatóan kulcskérdés lesz az új széria megítélésében.

Az eddigi információk alapján az Exynos 2600 a Galaxy S26 és a Galaxy S26+ modellekben kaphat szerepet, bár az még nem tisztázott, hogy ezek világszerte kizárólag ezzel a lapkával érkeznek-e. A Galaxy S26 Ultra esetében viszont a hatósági adatok alapján egyértelműnek tűnik a Qualcomm dominanciája, ami így erős versenytárs lesz az új iPhone-okkal szemben.

A most kiszivárgott technikai részletek alapján nem túlzás azt állítani, hogy a Samsung tudatosan az Apple legfrissebb iPhone-modelljeit célozza a Galaxy S26 Ultrával. 

  • A Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkára épülő hardver a várakozások szerint számottevő teljesítménytöbbletet hozhat, 
  • miközben a 60 wattos vezetékes töltés és a fejlettebb mesterségesintelligencia-funkciók olyan területeken kínálnak előnyt, ahol az iPhone hagyományosan óvatosabban lép előre. 

Ha a gyakorlatban is beigazolódnak a gyorsabb töltési idők, az erősebb helyi mesterségesintelligencia-feldolgozás és a stabilabb hőkezelés, akkor a Galaxy S26 Ultra nemcsak specifikációs szinten, hanem felhasználói élményben is kézzelfogható kihívást jelenthet az Apple csúcskészülékeinek – még akkor is, ha mindez várhatóan magasabb árcédulával párosul.

