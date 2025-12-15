Deviza
Ausztria még mélyebbre szalad a magyarokat is bekebelező botrányba, újabb ország gázmezőire teszi rá a kezét – látványos videón a kezdet

Magyarországot is belekeverték a vitába arról, hova szállítsák az osztrákok finanszírozta hatalmas romániai mezők hozadékát. Gáz nem csak ott bányászható az európai uniós partoknál, és az osztrák OMV most újabb projektbe fogott.
Pető Sándor
2025.12.15, 19:57

Folyik a harc a gázért, miközben az orosz gázról lemondott az Európai Unió. A Mol osztrák vetélytársának román leányvállalata újabb országban kezd tengeri kutatásba. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy a hatalmas romániai mezőkből származó gáz felhasználása vitát kavart Ausztriában, és Budapestet is belekeverték.

Gáz a Fekete-tengerről: ha osztrák is a pénz, Ausztriáig akkor sem, jut el
Gáz a Fekete-tengerről: ha osztrák is a pénz, Ausztriáig akkor sem, jut el innen / Fotó: AFP

A vihart az osztrák sajtóban Gerhard Roiss kavarta, aki akkor volt az OMV vezére, mikor még híre-hamva sem volt Ukrajnai háborúnak: 2011–2015 között, amikor a fekete-tengeri romániai mezőben földgázt találtak.

Hogy keverték bele a vitába Magyarországot? 

A várhatóan 2027-től termelő Neptun Deep mezőbe összesen mintegy 4 milliárd eurót kellett beruházni, ebből az osztrákok leányvállalata, az OMV Petrom 51,5 százalékban vette ki részét, és egyfajta morális kötelesség, hogy az osztrák népesség is részesüljön a gázból. Ehhez azonban kétirányúvá kellene tenni a Magyarországon átvezető vezetéket, és az osztrák sajtó értesülései szerint Budapest ezt ellenzi.

A gáz kétezer méteres mélységből jönne, az ígéret nagy

A tét tovább nő: újabb országgal és újabb hatalmas gázmennyiséggel.

Az OMV Petrom megkezdte az előkészületeket a fúrásos kutatásra Bulgária Han Asparuh nevű tengeri blokkjában, amelyet a NewMed Energyvel közösen üzemeltet – jelentette hétfőn a Business Forum román híroldal. A Globetrotter I fúróhajó már meg is érkezett Bulgáriába.

A Vinekh-1 nevű első kút mintegy 200 kilométerre Várnától keletre helyezkedik el, a víz itt mintegy kétezer méter mély. Ezek a végső előkészületek, a fúrást az év végéig megkezdenék, és öt hónapig folyna a kutatás. A két kutat magában foglaló projekt költségvetése mintegy 170 millió euró (65 milliárd forint). Az integrált fúrási szolgáltatásokat a Halliburton, a kút tesztelését az SLB végzi. 

Izgatottan várjuk, hogy megkezdjük a kutatófúrást Bulgáriában – ez egy mérföldkő, amely megerősíti jelenlétünket a Fekete-tengeren... Az, hogy egyszerre két fúróberendezés működik, az egyik Bulgária, a másik Románia partjainál, komoly eredmény a csapatunk számára

– idézik Christina Vercherét, az OMV Petrom vezérigazgatóját.

A Han Asparuh blokk területe 13 712 négyzetkilométer – annyi, mint Pest vármegye kicsit több, mint kétszer –, a Nyugati-Fekete-tengeren fekszik, a romániai Neptun-blokk déli részén. 

A blokk kutatásában korábban a francia TotalEnergies vett részt, de 2023–2024-ben fokozatosan kivonultak a projektből. Még 2023 nyarán a bolgár leányvállalatuk, a TotalEnergies EP Bulgaria ügyvezető igazgatója, Yves Le Stunff évi 13 milliárd köbméterre becsülte a Han Asparuhról bányászható gáz mennyiségét. A gázvezetékekkel minden irányból megtűzdelt Ausztria éves fogyasztása évi 7 milliárd köbméter, de a bolgár mezőről ugyanazok a szállítás nehézségei, mint a romániai területen fekvő mezők esetében.

 

