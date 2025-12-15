Ausztria még mélyebbre szalad a magyarokat is bekebelező botrányba, újabb ország gázmezőire teszi rá a kezét – látványos videón a kezdet

Folyik a harc a gázért, miközben az orosz gázról lemondott az Európai Unió. A Mol osztrák vetélytársának román leányvállalata újabb országban kezd tengeri kutatásba. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy a hatalmas romániai mezőkből származó gáz felhasználása vitát kavart Ausztriában, és Budapestet is belekeverték.

Gáz a Fekete-tengerről: ha osztrák is a pénz, Ausztriáig akkor sem, jut el innen / Fotó: AFP

A vihart az osztrák sajtóban Gerhard Roiss kavarta, aki akkor volt az OMV vezére, mikor még híre-hamva sem volt Ukrajnai háborúnak: 2011–2015 között, amikor a fekete-tengeri romániai mezőben földgázt találtak.

Hogy keverték bele a vitába Magyarországot?

A várhatóan 2027-től termelő Neptun Deep mezőbe összesen mintegy 4 milliárd eurót kellett beruházni, ebből az osztrákok leányvállalata, az OMV Petrom 51,5 százalékban vette ki részét, és egyfajta morális kötelesség, hogy az osztrák népesség is részesüljön a gázból. Ehhez azonban kétirányúvá kellene tenni a Magyarországon átvezető vezetéket, és az osztrák sajtó értesülései szerint Budapest ezt ellenzi.

A gáz kétezer méteres mélységből jönne, az ígéret nagy

A tét tovább nő: újabb országgal és újabb hatalmas gázmennyiséggel.

Az OMV Petrom megkezdte az előkészületeket a fúrásos kutatásra Bulgária Han Asparuh nevű tengeri blokkjában, amelyet a NewMed Energyvel közösen üzemeltet – jelentette hétfőn a Business Forum román híroldal. A Globetrotter I fúróhajó már meg is érkezett Bulgáriába.

A Vinekh-1 nevű első kút mintegy 200 kilométerre Várnától keletre helyezkedik el, a víz itt mintegy kétezer méter mély. Ezek a végső előkészületek, a fúrást az év végéig megkezdenék, és öt hónapig folyna a kutatás. A két kutat magában foglaló projekt költségvetése mintegy 170 millió euró (65 milliárd forint). Az integrált fúrási szolgáltatásokat a Halliburton, a kút tesztelését az SLB végzi.

Izgatottan várjuk, hogy megkezdjük a kutatófúrást Bulgáriában – ez egy mérföldkő, amely megerősíti jelenlétünket a Fekete-tengeren... Az, hogy egyszerre két fúróberendezés működik, az egyik Bulgária, a másik Románia partjainál, komoly eredmény a csapatunk számára

– idézik Christina Vercherét, az OMV Petrom vezérigazgatóját.