Kiszivárgott az őrületes amerikai terv: így építenék újjá luxusövezetnek a porig bombázott Gázát, igazi okosváros lesz belőle – a Napfelkelte Projektből Ukrajna is tanulhat

Megszületett az amerikai terv a Gázai övezet újjáépítéséről, ami luxusövezetté tenné a hányattatott sorsú területet. A Donald Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff által kidolgozott „Napfelkelte Projekt” („Sunrise Project”) végrehajtása az első tíz év alatt 112,1 milliárd dollárba kerülne, amelybe a lehetséges donor országok is beszállnának. Az eredmény pedig egy high-tech, luxus desztináció lenne a rommá bombázott Gáza helyén.

A Gázai övezet újjáépítésének út tervét Jared Kushner és Steve Witkoff ötlötte ki / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tervről a The Wall Street Journal számolt be amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Eszerint Kushner és Witkoff az elmúlt 45 napban rakta össze a koncepciót. Bár az ötlet nem új, azt már az amerikai elnök is felvetette, akinek és a családjának üzleti lehetőség az egész Közel-Kelet, nem csupán a Gázai övezet.

Kushner már majdnem két éve méltatta a gázai tengerpartban rejlő ingatlanfejlesztési lehetőségeket, de ehhez szerinte előbb Izraelnek el kell távolítani a civil lakosságot a területről, hogy megtisztíthassák az övezetet.

A terület jelenleg romhalmaz – ezt jól mutatja az alábbi videó is – amelynek az újjáépítése az ENSZ Fejlesztési Programjának becslése szerint legalább 70 milliárd dollárba kerülne.

High-tech lesz az új Gázai övezet

Az ENSZ természetesen nem a Közel-Kelet Riviérájaként építené újjá a Gázai övezetet, mint Trumpék. Az amerikai lap beszámolója szerint

az Egyesült Államok kezdetben 60 milliárd dollárral vállalná a program beindítását,

de úgy gondolják, hogy Gáza képes lesz önállóan finanszírozni a javaslat egyes részeit, amint az beindul.

Nem tudni, hol élnének közben a gázaiak / Fotó: Middle East Images via AFP

A 32 oldalas prezentációt „érzékeny, de nem bizalmas” anyagként jelölték meg, és húsz év alatt négy szakaszban tervezi a folyamatot, amelynek során eltakarítanák a romokat, újjáépítenék az övezete és kiemelnék a gázaiakat a szegénységből.

A tervet bemutatták gazdag Perzsa, vagy más néven Arab-öbölbeli országoknak, Törökországnak és Egyiptomnak.

Délről haladnának észak felé

A munka délen kezdődne Rafahhal és Hán-Junisszal, aztán jönnének az övezet közepén található táborok, majd Gázavárossal fejeznék be a projektet. Beletartozik a romok, a fel nem robbant bombák és a Hamász kiterjedt alagútrendszerének az eltakarítása, miközben ideiglenes szálláshelyet és egészségügyi létesítményeket biztosítanak a gázaiaknak.

Azt azonban nem pontosítja a terv, hogy az építkezés alatt pontosan hol élnek majd a helyiek.

Ezután kezdődik a végleges otthonok, közintézmények és az infrastruktúra, majd ennek végeztével a luxuslakás-komplexumok és a fejlett vasúti hálózat kiépítése.