Kiszivárgott az őrületes amerikai terv: így építenék újjá luxusövezetnek a porig bombázott Gázát, igazi okosváros lesz belőle – a Napfelkelte Projektből Ukrajna is tanulhat

A terv érzékeny, de nem titkos. A Gázai övezet újjáépítése a projekt szerint húsz évig tartana – de az eredmény megérné. Megmutatjuk a részleteket.
M. Cs.
2025.12.21, 08:19

Megszületett az amerikai terv a Gázai övezet újjáépítéséről, ami luxusövezetté tenné a hányattatott sorsú területet. A Donald Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff által kidolgozott „Napfelkelte Projekt” („Sunrise Project”) végrehajtása az első tíz év alatt 112,1 milliárd dollárba kerülne, amelybe a lehetséges donor országok is beszállnának. Az eredmény pedig egy high-tech, luxus desztináció lenne a rommá bombázott Gáza helyén.

Gázai övezet
A Gázai övezet újjáépítésének út tervét Jared Kushner és Steve Witkoff ötlötte ki / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tervről a The Wall Street Journal számolt be amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Eszerint Kushner és Witkoff az elmúlt 45 napban rakta össze a koncepciót. Bár az ötlet nem új, azt már az amerikai elnök is felvetette, akinek és a családjának üzleti lehetőség az egész Közel-Kelet, nem csupán a Gázai övezet.

Kushner már majdnem két éve méltatta a gázai tengerpartban rejlő ingatlanfejlesztési lehetőségeket, de ehhez szerinte előbb Izraelnek el kell távolítani a civil lakosságot a területről, hogy megtisztíthassák az övezetet.

A terület jelenleg romhalmaz – ezt jól mutatja az alábbi videó is – amelynek az újjáépítése az ENSZ Fejlesztési Programjának becslése szerint legalább 70 milliárd dollárba kerülne.

 

High-tech lesz az új Gázai övezet

Az ENSZ természetesen nem a Közel-Kelet Riviérájaként építené újjá a Gázai övezetet, mint Trumpék. Az amerikai lap beszámolója szerint 

az Egyesült Államok kezdetben 60 milliárd dollárral vállalná a program beindítását,

 de úgy gondolják, hogy Gáza képes lesz önállóan finanszírozni a javaslat egyes részeit, amint az beindul.

Turkey Reopens Gaza City School
Nem tudni, hol élnének közben a gázaiak / Fotó: Middle East Images via AFP

A 32 oldalas prezentációt „érzékeny, de nem bizalmas” anyagként jelölték meg, és húsz év alatt négy szakaszban tervezi a folyamatot, amelynek során eltakarítanák a romokat, újjáépítenék az övezete és kiemelnék a gázaiakat a szegénységből.

A tervet bemutatták gazdag Perzsa, vagy más néven Arab-öbölbeli országoknak, Törökországnak és Egyiptomnak.

Délről haladnának észak felé

A munka délen kezdődne Rafahhal és Hán-Junisszal, aztán jönnének az övezet közepén található táborok, majd Gázavárossal fejeznék be a projektet. Beletartozik a romok, a fel nem robbant bombák és a Hamász kiterjedt alagútrendszerének az eltakarítása, miközben ideiglenes szálláshelyet és egészségügyi létesítményeket biztosítanak a gázaiaknak.

Azt azonban nem pontosítja a terv, hogy az építkezés alatt pontosan hol élnek majd a helyiek.

Ezután kezdődik a végleges otthonok, közintézmények és az infrastruktúra, majd ennek végeztével a luxuslakás-komplexumok és a fejlett vasúti hálózat kiépítése.

Displaced Palestinians in Khan Yunis face asbestos risks amid rebuilding efforts
A terv része a helyiek kiemelése a nyomorból / Fotó: Anadolu via AFP

A projekt szerint „Új Rafah” lenne a kormányzat központja, a városban 

  • több mint százezer lakás, 
  • legalább kétszáz iskola, 
  • több mint 75 egészségügyi intézmény 
  • és 180 mecset és kulturális központ lenne.

Az egyik akadály: a Hamász

A terv szerint Gáza „intelligens város” lenne, technológia-vezérelt kormányzással és szolgáltatásokkal”. A tizedik évre Gáza partvonalának 70 százalékát monetizálni kellene, 

a bejelentett javaslat becslése szerint az övezet több mint 55 milliárd dollár hosszú távú befektetési megtérülést generálhat.

A terv szerint azonban alapkövetelmény a Hamász demilitarizálása, az összes fegyver és alagút átadása, amire a szervezet eddig nem volt hajlandó kötelezettséget vállalni, de amelyhez Izrael és az Egyesült Államok is ragaszkodik, mielőtt Gázát rehabilitálhatják.

Displaced Palestinians in Khan Yunis face asbestos risks amid rebuilding efforts
Gáza egyelőre romhalmaz / Fotó: Anadolu via AFP

Trump tiszviselői azt mondták a WSJ-nek, hogy a terv két hónapon belül elindulhat, ha a biztonsági körülmények ezt engedik. Ezzel kapcsolatban azonban az amerikai kormányzaton belül is sokan szkeptikusak, nem hiszik, hogy a Hamász lemond a fegyvereiről.

A másik akadály: Izrael

Witkoff pénteken találkozott Miamiban vezető katari, egyiptomi és török tisztségviselőkkel, hogy egyeztessen a gázai tűzszünet második szakaszáról. Mind a négy ország úgy gondolja, hogy Izrael és a Hamász is az időt húzza, emlékeztetett a jelentés ismertetése kapcsán a The Times of Israel.

A második szakaszban kellene Izraelnek visszavonulnia Gázából, egy átmeneti hatóságnak átvenni az övezet kormányzását a Hamásztól, és nemzetközi stabilizációs erőt telepíteni a térségbe.

Lassú azonban az előrehaladás, a tűzszünet pedig törékeny,

mindkét fél rendszeresen megsérti. A Trump-kormányzat azonban szeretne továbblépni a  második szakaszba.

A harmadik fázis foglalja magában Gáza hatalmas területeinek újjáépítését, amelyet a Hamász 2023 októberi pusztító dél-izraeli inváziója által kiváltott háború során a földdel tettek egyenlővé.

 

