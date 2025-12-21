Kiszivárgott az őrületes amerikai terv: így építenék újjá luxusövezetnek a porig bombázott Gázát, igazi okosváros lesz belőle – a Napfelkelte Projektből Ukrajna is tanulhat
Megszületett az amerikai terv a Gázai övezet újjáépítéséről, ami luxusövezetté tenné a hányattatott sorsú területet. A Donald Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff által kidolgozott „Napfelkelte Projekt” („Sunrise Project”) végrehajtása az első tíz év alatt 112,1 milliárd dollárba kerülne, amelybe a lehetséges donor országok is beszállnának. Az eredmény pedig egy high-tech, luxus desztináció lenne a rommá bombázott Gáza helyén.
A tervről a The Wall Street Journal számolt be amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Eszerint Kushner és Witkoff az elmúlt 45 napban rakta össze a koncepciót. Bár az ötlet nem új, azt már az amerikai elnök is felvetette, akinek és a családjának üzleti lehetőség az egész Közel-Kelet, nem csupán a Gázai övezet.
Kushner már majdnem két éve méltatta a gázai tengerpartban rejlő ingatlanfejlesztési lehetőségeket, de ehhez szerinte előbb Izraelnek el kell távolítani a civil lakosságot a területről, hogy megtisztíthassák az övezetet.
A terület jelenleg romhalmaz – ezt jól mutatja az alábbi videó is – amelynek az újjáépítése az ENSZ Fejlesztési Programjának becslése szerint legalább 70 milliárd dollárba kerülne.
High-tech lesz az új Gázai övezet
Az ENSZ természetesen nem a Közel-Kelet Riviérájaként építené újjá a Gázai övezetet, mint Trumpék. Az amerikai lap beszámolója szerint
az Egyesült Államok kezdetben 60 milliárd dollárral vállalná a program beindítását,
de úgy gondolják, hogy Gáza képes lesz önállóan finanszírozni a javaslat egyes részeit, amint az beindul.
A 32 oldalas prezentációt „érzékeny, de nem bizalmas” anyagként jelölték meg, és húsz év alatt négy szakaszban tervezi a folyamatot, amelynek során eltakarítanák a romokat, újjáépítenék az övezete és kiemelnék a gázaiakat a szegénységből.
A tervet bemutatták gazdag Perzsa, vagy más néven Arab-öbölbeli országoknak, Törökországnak és Egyiptomnak.
Délről haladnának észak felé
A munka délen kezdődne Rafahhal és Hán-Junisszal, aztán jönnének az övezet közepén található táborok, majd Gázavárossal fejeznék be a projektet. Beletartozik a romok, a fel nem robbant bombák és a Hamász kiterjedt alagútrendszerének az eltakarítása, miközben ideiglenes szálláshelyet és egészségügyi létesítményeket biztosítanak a gázaiaknak.
Azt azonban nem pontosítja a terv, hogy az építkezés alatt pontosan hol élnek majd a helyiek.
Ezután kezdődik a végleges otthonok, közintézmények és az infrastruktúra, majd ennek végeztével a luxuslakás-komplexumok és a fejlett vasúti hálózat kiépítése.
A projekt szerint „Új Rafah” lenne a kormányzat központja, a városban
- több mint százezer lakás,
- legalább kétszáz iskola,
- több mint 75 egészségügyi intézmény
- és 180 mecset és kulturális központ lenne.
Az egyik akadály: a Hamász
A terv szerint Gáza „intelligens város” lenne, technológia-vezérelt kormányzással és szolgáltatásokkal”. A tizedik évre Gáza partvonalának 70 százalékát monetizálni kellene,
a bejelentett javaslat becslése szerint az övezet több mint 55 milliárd dollár hosszú távú befektetési megtérülést generálhat.
A terv szerint azonban alapkövetelmény a Hamász demilitarizálása, az összes fegyver és alagút átadása, amire a szervezet eddig nem volt hajlandó kötelezettséget vállalni, de amelyhez Izrael és az Egyesült Államok is ragaszkodik, mielőtt Gázát rehabilitálhatják.
Trump tiszviselői azt mondták a WSJ-nek, hogy a terv két hónapon belül elindulhat, ha a biztonsági körülmények ezt engedik. Ezzel kapcsolatban azonban az amerikai kormányzaton belül is sokan szkeptikusak, nem hiszik, hogy a Hamász lemond a fegyvereiről.
A másik akadály: Izrael
Witkoff pénteken találkozott Miamiban vezető katari, egyiptomi és török tisztségviselőkkel, hogy egyeztessen a gázai tűzszünet második szakaszáról. Mind a négy ország úgy gondolja, hogy Izrael és a Hamász is az időt húzza, emlékeztetett a jelentés ismertetése kapcsán a The Times of Israel.
A második szakaszban kellene Izraelnek visszavonulnia Gázából, egy átmeneti hatóságnak átvenni az övezet kormányzását a Hamásztól, és nemzetközi stabilizációs erőt telepíteni a térségbe.
Lassú azonban az előrehaladás, a tűzszünet pedig törékeny,
mindkét fél rendszeresen megsérti. A Trump-kormányzat azonban szeretne továbblépni a második szakaszba.
A harmadik fázis foglalja magában Gáza hatalmas területeinek újjáépítését, amelyet a Hamász 2023 októberi pusztító dél-izraeli inváziója által kiváltott háború során a földdel tettek egyenlővé.