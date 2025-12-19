Deviza
Oroszország közölte Magyarországgal, mi a terve a földgázzal és a kőolajjal: sztrájk tört ki a benzinkutakon – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb júniusi cikkei

Az iráni konfliktussal és a szankciókkal kapcsolatos hírek voltak a legnépszerűbbek az év hatodik hónapjában a nemzetközi gazdaság kapcsán. Júniusban Kapu Tiborról olvastak a legszívesebben, de a szlovén benzinkútbezárások és a lengyel gazdasági helyzet is sokakat érdekelt.
VG
2025.12.19, 17:12
Frissítve: 2025.12.19, 17:24

Mozgalmasan alakult a gazdaság 2025 hatodik hónapjában mind hazánkban, mind globálisan, ráadásul mindezt egy magyar ember kötötte össze.

Kapu Tibor űr gazdaság
A nemzetközi gazdaságot is érinti az űrutazás, hiszen az űridő nagyon drága / Fotó: Axiom Space

Újabb magyar az űrben: sokáig kérdés volt, hogy eljut-e

Júniusban leginkább az foglalkoztatta olvasóinkat, hogy Kapu Tibor eljut-e az űrbe, ugyanis többször is elhalasztották a kilövést.

A NASA még június közepén jelentette be, hogy elhalasztják a Kapu Tiborral az űrbe készülő Axiom Mission 4 indítását a Nemzetközi Űrállomásra. A tájékoztatás szerint egy folyamatban lévő vizsgálat során a NASA szakemberei a Roszkozmosszal közösen egy nemrég feltárt probléma megértésén dolgoztak, miután a Nemzetközi Űrállomás Zvezda kiszolgálómoduljának leghátsó szegmensében végzett javítási munkálatokat követően egy új nyomásjelenséget észleltek.

Az űrhajóssal készült interjúnkat ide kattintva olvashatja.

Beautiful,Views,Of,Tehran,City,Tehran,Iran,January,1,2022 Irán, Teherán, hőség
Fotó: Shutterstock

Irán pánikban tartott végkiárusítást

Sokan kattintottak arra a hírre is, hogy Irán rekordmennyiségű olajat rakodott fel a kikötőkben, ám úgy tűnik, hogy Kharg szigetén, a legnagyobb exportkikötőben tele vannak a tartályok. Ezt a Bloomberg elemzése szerint műholdas felvételek árulják el, ugyanis a Kharg szigeti olajtárolók teteje úszik a nyersanyagon. 

Azonban míg június 11-én a felvételeken még látható volt az árnyék a fedőkön, jelezve, hogy azok nem a tároló tetején vannak, addig a június 18-án készült képeken már nem látható ugyanez az árnyék, arra utalva, hogy a tárolók megteltek. Az utóbbi képen látszik magának a tárolónak az árnyéka, mutatva, hogy nem a napsütés hiánya a különbség az azonos napszakban készült felvételek között. A TankerTrackers.com – mely az illegális olajkereslet nyomon követésének a specialistája – társalapítója, Samir Madani elmondta, hogy neki is feltűnt a jelenség, amire nem számítanánk, miután Irán az izraeli támadás után felpörgette az exportot.

Kúthálózat zárta be töltőállomásait szomszédunkban

Nagy érdeklődést váltott ki az is, hogy tiltakozásul a szlovén kormány új üzemanyagár-szabályozása ellen, a szlovén olajipari vállalat, a Petrol júniusban egy órára bezárja a sztrádán kívüli töltőállomásait. 

Ez válasz a hosszú ideje tartó üzemanyagár-szabályozásra, amely káros az üzleti életre, és súlyosan aláássa az üzemanyag-kiskereskedelem fenntarthatóságát

– írta a vállalat sajtóközleményében. A társaság azt várta a kormánytól, hogy olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely elősegíti

  • a versenyképes
  • és fenntartható

üzleti környezetet, és elegendő teret biztosít a fejlesztési beruházások számára.

Csődöt mondtak az uniós szankciók

Komoly kihívás a lengyel autógázpiacon az olcsó orosz bután behozatala – figyelmeztetett júniusban Bartosz Kwiatkowski, a Lengyel Folyékonygáz-szövetség (POGP) képviselője a Petroleum Ukraine – Warsaw’25 konferencián. A szakember szerint az orosz LPG-re vonatkozó szankciók ellenére a tiszta bután nem került tiltólistára, emiatt az utóbbi hónapokban az importja megtriplázódott.

„A bután részaránya 7 százalékról 20 százalékra nőtt, és ez világosan látszik az első negyedéves adatokból” – mondta Kwiatkowski. Kiemelte: márciusban rekordmennyiségű, 37 ezer tonna orosz bután érkezett Lengyelországba, szemben az egy évvel korábbi 8 ezer tonnával. A megnövekedett orosz import mesterségesen alacsonyan tartja az árakat, torzítja a versenyt és akadályozza a lengyel energiaszektor diverzifikációját.

Szijjártó gazdasági kérdésekben egyeztetett Lavrovval

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter júniusban egyeztetett Szergej Lavrovval. A tárcavezető akkor elmondta:

Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját, ahogyan nem adja fel az energia-együttműködését sem Oroszországgal még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik.

A politikus kifejtette, hogy hazánknak kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók, ugyanis ezek révén lehet biztosítani azt, hogy a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában. Aláhúzta: ha az Európai Bizottság elvágja a magyar–orosz energia-együttműködést, akkor azzal azt éri el, hogy a magyar családoknak kétszer-háromszor annyit kell majd fizetniük a rezsiért, mint kellett eddig, ami elfogadhatatlan.

