Ágyúzzák Brüsszelben a feldühödött tömeget, magyarok is vannak közöttük – ennek nagyon csúnya vége lehet, sokkoló képeken a gazdatüntetés!
Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap beszámolója szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra és aggályaira a tervezett megállapodással kapcsolatban.
Az Európai Uniónak a dél-amerikai közös piac, a Mercosur – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodása a gazdák szerint számos negatív hatással lenne az európai termelőkre, ahogy a közös uniós agrárpolitika (KAP) költségvetésének tervezett csökkentése is.
A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakaszt és alagutat is le kellett zárni, a gépkocsi-közlekedés lassú, valamint akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.
Magyarok is vannak a gazdatüntetésen
A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktotoros felvonulást tartanak. A várakozások szerint a tüntetők száma meghaladhatja a tízezret is. A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.
A sajtóban már olyan képek is megjelentek, hogy a tüntetők és a kivezényelt rohamrendőrök között kisebb atrocitások is történtek. A rendőrség legalább egy alkalommal vízágyút is bevetett a gazdák ellen.
A France24 cikke szerint az Európai Unió azon tervei, miszerint a megállapodást ezen a héten lezárják, kudarcba fulladt, miután szerdán Olaszország is csatlakozott a szintén nagyhatalomnak számító Franciaországhoz, és halasztást kért az EU-tól. Párizs és Róma szigorúbb védőintézkedéseket, szigorúbb importellenőrzéseket és szigorúbb szabványokat követel a Mercosur-termelőktől.
A Politico szerint a mostani gazdatüntetés a legnagyobb lesz az 1990-es évek óta, mivel az európai gazdák dühösebbek, mint valaha.
A csütörtökön kezdődött EU-csúcs előtti sajtótájékoztatóján Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a gazdák aggodalmai és követelése is jogosak, teljes mértékben egyetért velük. A magyar miniszterelnök elmondta, örül annak, hogy hazánk is képviseltetve van a megmozduláson, és magyar gazdák is részt vesznek a gazdatüntetésen. Ezt az álláspontját az X-en közzétett bejegyzésében is megerősítette.