Mindenki tudta, hogy ez lesz: Kínánál kötött ki a Nyugat által szankcionál orosz LNG, nagyon köszönik – befutott a kikötőbe Gazprom első óriástankere

Oroszország legnagyobb energiavállalata, a Gazprom újra cseppfolyósított földgázt (LNG) juttatott el Kínába a Portovaya üzeméből, amely az első ilyen szállítmány az amerikai szankciók bevezetése óta. A lépés a korlátozott kapacitású terminál ellenére jelzi, hogy Moszkva továbbra is próbálja megtartani pozícióját az ázsiai energiapiacon.

A Gazprom újra LNG-t szállított Kínába a Portovaya üzeméből, amely az első szállítmány az amerikai szankciók bevezetése óta / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Újra energiát pumpál Kínába a Gazprom

Az LSEG adatai szerint a Valera nevű gázhajó, korábbi nevén Velikiy Novgorod, szállította a Portovaya LNG-üzemből Kína Beihai termináljára a szállítmányt. A tanker október 28-án indult a Balti-tengeri létesítménytől, és a déli kínai Tieshan kikötőben kötött ki.

A Portovaya kis méretű, éves 1,5 millió tonnás LNG-termelő kapacitással rendelkező üzem 2022 szeptemberében kezdte meg működését. Az amerikai szankciók februári bevezetése óta a szállításokat felfüggesztették, így ez a mostani küldemény az első, amely a korlátozások ellenére Kínába érkezett.

Martin Senior, az Argus árazási vezetője a Reutersnek elmondta, hogy a téli hónapokban várhatóan csak havi egy szállítmány indulhat Portovayából Kínába, a terminál korlátozott kapacitása és az ehhez kapcsolódó hajók hiánya miatt.

Ez jóval alacsonyabb az Arctic LNG 2 üzem szállítmányainál, amely havonta akár háromszor is képes exportálni, köszönhetően a nagyobb terminálkapacitásnak és a nagyobb flottának.

Korábban a Portovaya leginkább Törökországba és Görögországba szállított, később pedig a kínai, spanyol és olasz piacokat is elérte. A szankciók előtt télen átlagosan havonta kétszer exportáltak, míg 2025 márciusa óta csupán havonta egyet – Kalinyingrádba.

A mostani szállítmány egyértelmű jele annak, hogy Moszkva igyekszik fenntartani LNG-exportját Kínába, még akkor is, ha a korlátozott kapacitás és a szankciók mérséklik a mennyiséget.