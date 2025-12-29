Ukrajnának ez nagyon nem fog tetszeni: alkut kötött az uniós tagország Moszkvával az orosz gázról – átengedi a területén, zsáknyi pénzt keres vele
Az új, 2030. december 31-ig érvényes Gazprom-megállapodás felváltja a régi, tízéves, 2026. január 1-jéig érvényes megállapodást — közölte az Amber Grid.
Az új megállapodás értelmében a szolgáltatások árait a Litván Állami Energiaügyi Szabályozó Testület határozza meg, a litván fél számára megengedett bevételi szint 2026-ra körülbelül 30 millió euró. Az Állami Energia Szabályozási Tanács elnöke, Renatas Pocius korábban előzetes becslésekre hivatkozva alacsonyabb, körülbelül 29 millió eurós éves bevételi adatot említett.
Az Amber Grid jelenlegi éves bevétele ebből a tranzitból a Gazprommal kötött 10 éves megállapodás értelmében körülbelül 13 millió euró. Az ország energiaügyi minisztériuma kijelentette, hogy Litvánia évi akár 20 millió euró bevételt is kap.
Garantálják az ellátást a kalinyingrádi vezetéken
A jelenlegi megállapodás tartalmaz egy „szállít-vagy-fizet” záradékot, amely szerint évente 2,5 milliárd köbméter gázt szállítanak vagy fizetnek érte. Ahogy az Amber Grid megjegyzi, az új megállapodás napi 10,5 millió köbméter (vagy energiaegységben 111,3 GWh) felhasználását garantálja a kalinyingrádi régióban található kilépőnyíláson. A kereskedelmi gázkereskedelem a jogi előírásoknak megfelelően továbbra is tilos.
2024-ben a kalinyingrádi területre Litvánián keresztül irányuló tranzit mennyisége 9 százalékkal, 26,1 TWh-ra, azaz 2,5 milliárd köbméterre nőtt.
Litvánia 2022 áprilisában teljesen leállította az orosz gázimportot, a kalinyingrádi területre irányuló tranzit kivételével.
Európa keményen lép fel Oroszországgal szemben
Egyetlenegy molekula energiát sem fog soha többé importálni Oroszországból az EU – jelentette ki Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa Strasbourgban december közepén. A döntés nem ideiglenes, nem olyan intézkedés, melyet az uniós testület felül fog vizsgálni, hogy esetleges belső gazdasági okok miatt, illetve ha ismét béke lesz, a tagállamok újra elkezdjenek gázt importálni Oroszországból.
Az uniós biztos szerint az EU olyan döntést hozott, amelyre oda fognak figyelni Moszkvában, Washingtonban és az egész világon mindenhol. A döntést a legtöbb helyen mosolyogva fogadják majd, de Moszkvában egészen biztosan nem – hangoztatta. A döntés fontos, mert valódi pénzt fog elvonni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjétől – vélekedett.
A döntés azért is fontos, mert megmutatja, hogy Európában egymással közösen tudunk cselekedni, és nem tudnak minket megosztani. Nem lehet minket zsarolni. Nem lehet ellenünk az energiát fegyverként használni. Ha mégis, akkor arra meglesz a válasz
– mondta.
Jorgensen közölte, a jövő év elején az Európai Bizottság az orosz olajbehozatal, majd pedig a nukleáris import befejezéséről szóló javaslatot fog bemutatni, ugyanis – mint kijelentette – teljes mértékben meg kell szüntetni az orosz energia Európába irányuló importját.
Ukrajna nem újította meg szerződését a Gazprommal
A Gazprom orosz energetikai óriásvállalat üzemszünettel kezdte a 2025-ös új évet, határozatlan időre felfüggesztette az Ukrajnán keresztüli gázszállításokat, ugyanis szerdán, moszkvai idő szerint 8 órakor lejárt a Gazprom és az ukrán NJSC Naftogaz, valamint a Gazprom és az Ukrajnai Gázszállítási Rendszer-üzemeltető társaság között 2019. december 30-án kötött megállapodás az orosz földgáz tranzitjáról.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a régóta tudható hírt a nyugati gáztranzit leállásáról a Gazprom a Telegram csatornáján azzal kommentálta, hogy a felek közötti megállapodás megújítását az ukrán fél ismételten és egyértelműen megtagadta, ami nem is meglepő azután, hogy Oroszország 2022. február végén megtámadta nyugati szomszédját. A gázexportőr érvelése szerint
a Gazpromot „megfosztották” attól a műszaki és jogi lehetőségtől, hogy Ukrajnán keresztül gázt szállítson.
Épp ezért az utolsó gázmolekulája 7:59:59-kor lett betáplálva a csővezetékbe, s azután az oroszok elzárták a csapot, amely azóta is zárt állapotban van.