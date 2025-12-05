Megtalálta a módszert az EU, kiskaput nyitnak a génmódosított élelmiszereknek, észre se vesszük, ha ilyet vásárolunk

Lazít a génmódosított élelmiszerek szabályozásán az Európai Unió, erről szerdán született előzetes megegyezés az Európai Tanács és az Európai Parlament közt, és ha formálisan is jóváhagyják az új szabályokat, az európai polcokon úgy jelenhetnek meg ilyen termékek, hogy a vásárló nem értesül a címkéből, hogy ilyet vesz.

Génmódosított élelmiszer: a MON 810 kukorica már korábban átment az unió szűrőjén (Magyarországén nem), most további termékeknek találták meg a kaput / Fotó: AFP

A módosítás lényege, hogy felállítanak egy új kategóriát: a javasolt szabálykészlet az új genomikai technikák (NGT-k) alkalmazására teremt jogi keretet, megkülönböztetve őket az EU-ban szigorú szabályozás alá eső GMO-któl (genetikailag módosított organizmusoktól).

Az Európai Tanács közleménye a következőképpen indokol:

Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a biotechnológia terén, és számos új genomikai technikát fejlesztettek ki. Ezek a technikák 2001-ben még nem léteztek, amikor az EU a jelenlegi GMO-szabályozást elfogadta.

Az új szabályok biztosítanák, hogy az EU-piacon elérhető NGT-növények legalább olyan biztonságosak, mint a konvencionálisan nemesített fajták. A megállapodás azokra a növényekre vonatkozik, amelyeknél kis genetikai módosítás történt (pl. célzott mutagenezis)- vagy olyan genetikai anyag beépítése, amely ugyanabból a növényfajtából vagy keresztezhető fajtából származik (ciszgenézis, intragenézis). A GMO-k jelenlegi szabályozása továbbra is érvényben marad.

A rendelet célja – írják –, hogy javítsa az agrár-élelmiszeripar versenyképességét és biztosítsa az európai szereplők kiegyensúlyozott versenyfeltételeit, javítva az élelmiszer-biztonságot és csökkentve a külső függőségeket. Ugyanakkor erős védelmet nyújt az emberi és állati egészség, valamint a környezet számára, és hozzájárul az EU fenntarthatósági céljaihoz.

Az NGT és a GMO közti különbséget lejjebb részletesebben is elmagyarázzuk, de előbb nézzük meg, milyen szabályok érvényesek a GMO-ra most.

Génmódosított élelmiszer: elég nehéz termesztési engedélyhez jutni, sőt van, ahol lehetetlen

A jelenlegi helyzet:

A GMO-növények és élelmiszerek nincsenek kitiltva az EU-ból, de csak akkor kerülhetnek forgalomba vagy termesztésbe, ha előzetesen engedélyezték őket, kockázataik részletes vizsgálata után.

Termeszteni viszonylag kevés növényt engedélyeznek, ilyen volt például a MON 810 kukorica. A tagországok azonban alkalmazhatnak még nagyobb szigort, például Magyarország teljesen kitiltotta a GMO-kat a termesztésből.

Az engedélyezett GMO-kból készült termékeket jelölni kell az EU-ban a csomagoláson (például „GMO tartalma: igen”), ha a GMO-tartalmuk meghaladja a 0,9 százalékot.

Az NGT-ket is kettéosztják, és egyik részük mehet a boltba jelölés nélkül

A szabályozás az NGT-ket is kettéosztaná, és közülük a kevésbé rizikósnak tartott NGT-1 termékeket egyenértékűnek tekintenék a „hagyományos” növényekkel.