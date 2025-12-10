Állampapír: őrület, hogy mi zajlik a piacokon - totális a csalódottság, drága marad a pénz

A globális kötvényhozamok 2009 óta nem látott magasságokba emelkedtek a Federal Reserve kulcsfontosságú kamatdöntő ülése előtt. A befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államoktól Ausztráliáig véget érhetnek a kamatcsökkentési ciklusok. Csalódott a globális állampapírpiac.

Jerome Powell, a Fed elnöke – a globális állampapírpiac mélységesen csalódott / Fotó: AFP

A globális hosszú lejáratú állampapírok hozamait követő, vonatkozó Bloomberg-mutató hozamai 16 éves csúcsra szöktek fel, utoljára 2009-ben jártak a 4 százalékos tartományban. A kereskedők jelenleg gyakorlatilag nem számítanak további kamatvágásokra az Európai Központi Banktól, viszont Japánban csaknem biztosra veszik az idei emelést.

Még az Egyesült Államokban is – ahol a Fed várhatóan szerdán vág kamatot – gyorsan változik a kilátás. A 30 éves amerikai állampapírok hozama többhavi csúcsra kapaszkodott vissza, mivel a befektetők kevésbé kedvező monetáris kilátásokkal, inflációval és fiskális fegyelemmel számolnak.

A Fed által preferált inflációs mutató szeptemberben 2,8 százalékra kúszott fel, majdnem egy teljes százalékponttal meghaladva a jegybanki célt.

Az új Fed-elnök függetlenségével kapcsolatos aggodalmak arra késztetnek egyes befektetőket, hogy kockázati prémiumot építsenek be a hozamgörbébe, továbbá

az 1,8 ezermilliárd dolláros költségvetési hiány finanszírozása is nyomást gyakorol a kötvényekre.

Egyfajta »csalódástrade« bontakozik ki több fejlett piacon is, ahogy a befektetők kezdenek szembesülni a kamatcsökkentési ciklusok közelgő végével

– idézi a Bloomberg a Robert Tipp, a PGIM Fixed Income vezető befektetési stratégája és globális kötvényüzletágának vezetője által írt elemzést. A közgazdász szerint a hosszú lejáratú amerikai hozamokra további nyomás nehezedhet, ha valóban a Fed lazítási ciklusának vége közeledik.

A piaci elmozdulás azt tükrözi, hogy egyre erősebb a meggyőződés:

a tavaly növekedésélénkítési céllal elindított kamatvágási ciklus – amely világszerte rekordmagas részvényárfolyamokat és erősödő kötvénypiacokat eredményezett – hamarosan véget ér.

A kötvénybefektetők most a globális növekedési kilátásokat mérlegelik, figyelve a kereskedelmi háború és a világszerte emelkedő államadósság közepette fennálló inflációs kockázatokat.