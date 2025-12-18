Megfutamodott a Volkswagen: a második németországi autógyárát már nem meri bezárni – de még nem örülhetnek a dolgozók

A menedzsment váratlan bejelentést tett: a Cupra Born hosszú távon is Zwickauban marad, és a Volkswagen ID.3 gyártása is folytatódik, legalábbis egyelőre. Így tehát egyelőre nem zárják be az üzemet.

Gyárbezárás: egyelőre megmarad a zwickau-i Volkswagen gyár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés jelentősen javítja a VW Sachsen helyzetét, hiszen az üzem így jóval több modellt gyárthat, mint ahogyan azt legutóbb tervezték – írja az e-cars. Ennek különösen nagy súlya van annak fényében, hogy a 2024 végén megkötött kollektív szerződés több kedvezőtlen elemet tartalmazott. Eszerint az ID.3 és a Cupra Born 2026-ban, a modellfrissítésekkel együtt Wolfsburgba költözött volna, miközben az ID.4 gyártását Emdenbe koncentrálták volna, az ID.5-öt pedig teljesen kivezették volna.

Ezekkel a lépésekkel Zwickauban gyakorlatilag csak az Audi Q4 e-tron és Sportback változata maradt volna, ami egy alulhasznált üzem esetében már a leépülés előszobáját jelentette. Bár szó volt egy akkumulátor-újrahasznosítási kompetenciaközpont létrehozásáról is, ez önmagában nem pótolta volna négy modell kiesését.

Mit változtat most a Volkswagen?

Az üzem évfordulóján tartott dolgozói rendezvényen derült ki, hogy a 2024 végén meghozott döntések nem valósulnak meg teljes egészében. A Cupra Born továbbra is kizárólag Zwickauban készül majd, míg az ID.3 gyártása a tervezettnél tovább marad Szászországban. A Cupra wolfsburgi áthelyezését teljes egészében törölték, az ID.3 esetében pedig legalább elhalasztották a költözést.

Sajtóértesülések szerint a háttérben frissített volumentervek és új modellmegosztás áll,

amely Németország két legnagyobb üzemét, Zwickaut és Wolfsburgot érinti. Egy belső dokumentum alapján az ID.3 PA modellfrissítés 2026 nyarán még Zwickauban kerül piacra, 2027-től azonban már Wolfsburg is bekapcsolódik a gyártásba. Az állítólag 2027 tavaszára érkező ID.3 GTI viszont kizárólag Wolfsburgban készül majd.A teljes ID.3-gyártás a jelenlegi tervek szerint 2028-tól kerülne át végleg Wolfsburgba.

A zwickaui üzem éves kapacitása jelenleg 300 ezer elektromos autó, de a változások így sem maradnak el. Amikor az ID.3 gyártása teljesen megszűnik a telephelyen, az üzem két gyártósorról egyre áll át, és a Cupra Born valamint az Audi Q4 e-tron egy csarnokban készül majd. A korábbi tervek 2030-ig 170 ezer darabos kapacitáscsökkentéssel számoltak, de egyelőre nem világos, hogy ez továbbra is érvényben marad-e.