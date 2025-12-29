Deviza
Annyira lecsökkent a botswanai gyémántexport, hogy emiatt már a GDP is zsugorodik

2025-ben várhatóan csökken Botswana bruttó nemzeti összterméke, azaz GDP-je, mivel a gyémántpiac újra az erőteljes lassulás jeleit mutatja. A gyémánt a dél-afrikai ország legfontosabb exporcikke.
2025.12.29, 14:01

Botswana gazdasága az idei évben várhatóan 0,9 százalékkal zsugorodik – írja az Origo külföldi híradások nyomán. A kedvezőtlen kilátások hátterében a gyémántpiac elhúzódó visszaesése áll, amely súlyosan érinti a dél-afrikai ország bevételeit.

Bezuhant a botswanai gyémántexport, az ország gazdasága idén közel 1 százalékkal is zsugorodhat (illusztráció)
Bezuhant a botswanai gyémántexport, az ország gazdasága idén közel egy százalékkal is zsugorodhat (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Nehéz helyzetben a világ egyik legnagyobb gyémántszállító országa

Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelője az érték alapján számolva, és az ágazat kulcsszerepet játszik a nemzetgazdaságban.

A drágakövek adják az állami bevételek mintegy egyharmadát, valamint a devizabevételek közel háromnegyedét. 

A gazdasági nehézségek különösen az állami szolgáltatásokat sújtják.

A lap felidézi, hogy Duma Boko elnök hivatalba lépése előtt, tavaly év végén azt ígérte, hogy csökkenti Botswana gyémántoktól való függőségét. Ennek ellenére az ágazat továbbra is kiemelt jelentőségű maradt a kormányzat számára, elősorban az abból fakadó bevételek miatt. A gaborone-i kormány azon dolgozik, hogy többségi részesedést szerezzen a De Beers gyémántvállalatban: a terv szerint az állam az Anglo American tulajdonában lévő részvények megvásárlásával növelné 15 százalékos részesedését.

Csakhogy az egyeztetések hosszú ideje tartanak, eredményre pedig ez idáig nem vezettek. Ha nem sikerül hamarosan megoldást találni Botswana pénzügyi kihívásaira, az régiós szinten is komoly gondokat okozhat. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben ez kockázatos lépés lehet. A helyzetet bonyolítja, hogy a De Beers feletti irányítás iránt nem csak Botswana érdeklődik: Angola állami tulajdonú gyémánttermelő vállalata szintén többségi részesedés megszerzésére törekszik a cégben.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

