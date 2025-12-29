Deviza
EUR/HUF387,6 +0,08% USD/HUF329,71 +0,23% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF416,84 0% PLN/HUF91,68 -0,22% RON/HUF76,1 -0,02% CZK/HUF15,96 +0,03% EUR/HUF387,6 +0,08% USD/HUF329,71 +0,23% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF416,84 0% PLN/HUF91,68 -0,22% RON/HUF76,1 -0,02% CZK/HUF15,96 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 317,44 +0,24% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 952 +1,76% OTP35 200 -0,68% RICHTER9 915 +1,97% OPUS542 -0,37% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 0% BUMIX9 993,39 -0,68% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 455,25 -0,09% BUX111 317,44 +0,24% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 952 +1,76% OTP35 200 -0,68% RICHTER9 915 +1,97% OPUS542 -0,37% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 0% BUMIX9 993,39 -0,68% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 455,25 -0,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
osztalék
sajátrészvény-vásárlás

Öntik a pénzt a részvényesekre az európai fegyvergyártók, de beruházni is marad pénzük

A forgalom és a nyereség annyira megnőtt, hogy bőven jut pénz mind a fejlesztésekre, mind a részvényesekre. Azonban sokan így is keveslik a hadiipar beruházásait, főleg a tengerentúlon.
K. B. G.
2025.12.29, 12:52

A legnagyobb európai hadiipari cégek idén közel 5 milliárd dollárt juttatnak vissza a részvényesekhez, miközben a beruházások felpörgetésére is marad forrásuk az orosz–ukrán háború árnyékában megnövekedett katonai kiadások  mellett.

Rheinmetall
Az európai hadiipari szereplőknek most nem kell azon gondolkozniuk, hogy a befektetőket jutalmazzák, vagy inkább beruházzanak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Annyira nagy a bevétel, hogy jut pénz a részvényesek és a beruházások számára is Európában

A nyolc legnagyobb európai hadiipari cég főként az osztalékokat emelte meg a Vertical Research elmúlt évtizedre vonatkozó elemzése szerint, melyből az is kiderül, hogy a részvényesi juttatások idén érték el csúcsukat a vizsgált időszakban. A jelentős polgári üzlete miatt az Airbus kihagyásával készült kutatás szerint azonban 

a magas osztalékok ellenére a szektor szereplői képesek voltak a beruházásaikat is növelni, így a termelési kapacitás is bővül az Ukrajna elleni orosz invázió óta.

A Financial Times összefoglalója szerint ezzel szemben a hat legnagyobb amerikai fegyvergyártó – az Airbushoz hasonlóan a jelentős polgári üzlete miatt kihagyott Boeing nélkül – kifizetései a 2023-as csúcs óta visszaestek, ahogy a beruházások is. A szektort mindemellett számos kritika is érte, főként az Egyesült Államokban, amiért nyereségét nem a termelés fokozására költi, hanem sajátrészvény-vásárlásokra.

Az amerikai hadiipar sokak szerint nem költ eleget a kapacitások bővítésére

Egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök is inkább a termelés bővítését szeretné látni az iparágtól a részvényesi kifizetések helyett, de októberben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a szektor szereplői késlekednek a szállításokkal, ezért 

az amerikai kormány, mint a legnagyobb vásárlójuk, kérni fogja, hogy többet költsenek fejlesztésekre a sajátrészvény-vásárlások helyett.

A Vertical Research elmezője, Rob Stallard szerint azonban azok a vádak, hogy az amerikai hadiipar nem hajt végre elég beruházást, és csak nyerészkedik, igaztalanok, hiszen az osztalékok és a sajátrészvény-vásárlások aránya a piaci kapitalizációhoz képest az elmúlt két évben csaknem a felére csökkent az amerikai cégeknél.

Az európai cégek esetében pedig a beruházások aránya a bevételek 7,9 százalékára nő idén, míg 2021-ben, az orosz–ukrán háború kitörése előtti évben csak 6,4 százalék volt. Egyelőre Európában nem is kísérték ezt heves viták, ám a növekvő állami hadikiadások árnyékában könnyen terítékre kerülhet a fegyvergyártók nyereségének a kérdése. 

Ráadásul egyes elemzők szerint az iparág Európában nem pörgette fel megfelelő mértékben a termelését, így a kapacitások szűkössége által jellemzett környezetben az egyszerű sajátrészvény-vásárlások nem mutatnak jól. Ezért várhatóan az iparág szereplői azt fogják hangsúlyozni, hogy mennyire sok beruházást eszközölnek. A szektor részéről gyakran elhangzó panasz az is, hogy nehezen jutnak fejlesztési forrásokhoz például a bankoktól, igaz, ez főként a kisebb szereplőket érinti.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu