Kitört a filmesek háborúja Hollywoodért, a Paramount kiverné a Warnersből a Netflixet, Trump is megszólalt

Nagyobb ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery Inc.-re (WBD) hétfőn a Paramount Skydance Corp., mint amiről az előbbi csak néhány napja a Netflixszel megegyezett. A versengés már hónapok óta folyik, de most konkrét formát öltött. A vitához Donald Trump elnök is sejtetően hozzászólt, nem a Netflix oldalán. A harc Hollywoodért élesedik.

Harc Hollywoodért: a Netflixnél már zsebükben érezhették a Warnerst, de egyáltalán nincs vége a történetnek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Paramount – CBS, az MTV és más médiavállalatok anyacége – ellenséges felvásárlási ajánlata részvényeként 30 dollárra rúg készpénzben, és a Warner Bros. egészére vonatkozik. A Netflix csak a hollywoodi stúdiókat és a streamingüzletágat akarja megvenni, és részvényenként 27,75 dollárt ajánlott készpénzben és részvényben.

Harc Hollywoodért: a Paramount szerint az ő ajánlatuk többet ér

A WBD részvényeseinek joguk van megfontolni a teljes vállalatra vonatkozó, kizárólag készpénzes, jobb ajánlatot. Nyilvános ajánlatunk – amely ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint amelyeket a Warner Bros. Discovery igazgatótanácsának privát módon tettünk – nagyobb értéket és gyorsabb, biztosabb lezárást kínál

– idézte a Bloomberg David Ellison, a Paramount vezérigazgatója hétfői közleményét.

A Paramount korábban többször is ajánlatot tett a Warner Bros.-ra. Az utóbbi októberben döntött úgy, hogy eladásra kínálja magát, és többkörös ajánlatot kapott a Netflixtől és a Comcasttől.

A december 5-én bejelentett Netflix-megállapodás értelmében a Warner Bros. a tervezett fúzió lezárása előtt továbbra is azon dolgozik, hogy leválassza kábeltelevíziós hálózatait – köztük a CNN-t, a TNT-t és a Discovery csatornákat.

Trump a Netflix piaci súlyáról: ez problémát jelenthet

A Paramount zárt ajtók mögött is azzal érvelt, hogy 30 dolláros részvényenkénti ajánlata magasabb, mint a Netflixé. Egyszerű válasz arra, hogy ez így van-e, nincsen, hiszen attól függ, milyen értéket tulajdonítanak a befektetők a leválasztás után kapott részvényeknek.

A Paramount hétfői tájékoztatása szerint úgy véli: a teljes Warner Bros.-ra tett ajánlat 18 milliárd dollárral több készpénzt ad a részvényeseknek, mint a Netflix-ajánlat. Szerintük esetükben a tranzakció szabályozói jóváhagyása is valószínűbb, mivel a Netflix esetében, mert az utóbbi sokkal nagyobb részesedéssel bír a streamingpiacon, mint a Paramount+.