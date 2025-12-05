Hirtelen összefogott Orbán Viktorral öt uniós tagország, máris kemény levelet írtak Ursula von der Leyennek: "Egyszer és mindenkorra adja fel az ideológiai dogmatizmust, egész ágazatokat kényszerít térdre"
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben fordult az Európai Bizottsághoz a hibrid járművek 2035 utáni megtartása és a bioüzemanyagok zéró-emissziós üzemanyagként való elismerése érdekében.
Az olasz és további öt európai kormányfő – köztük Orbán Viktor – által jegyzett levelet
- Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökségének,
- az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának,
- a dán EU-elnökségnek
- és az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának
címezték és az autók kibocsátásának korlátozásáról szóló uniós rendeletben a hibrid járművek 2035 utáni megtartását és a bioüzemanyagok zéró emissziós üzemanyagként való elismerését szorgalmazza. Az Európai Bizottság az elkövetkező napokban vizsgálja felül a szén-dioxid-kibocsátású autók 2035-től történő betiltásáról szóló rendeletet.
Hibrid autók: meg kéne tartani őket
Giorgia Meloni és Orbán Viktor mellett még Lengyelország, Csehország, Szlovákiaés Bulgária vezetői írták alá a hibrid autók megtartása mellett érvelő levelet.
Az EU-nak egyszer és mindenkorra fel kell adnia azt az ideológiai dogmatizmust, amely egész termelési ágazatokat kényszerít térdre,
anélkül, hogy ez a globális kibocsátás tekintetében kézzelfogható előnyökkel járna. Elengedhetetlen a technológiai semlegesség elvének teljes körű alkalmazása" – áll a levélben, amelynek másolatát az ANSA olasz hírügynökség is megtekintette.
A levél szerint az ETS jövőbeli felülvizsgálata a CBAM, a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó CO2-normák és a közelmúltban benyújtott ETS2-javaslat mellett elengedhetetlen, ugyanis a személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó normákat meghatározó 2019/631 rendelet közelgő felülvizsgálatának
meg kellene erősítenie a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) és az üzemanyagcella-technológia szerepét a 2035 utáni időszakra,
miközben be kellene vezetni a hatótávolság-növelő elektromos járművek (ERV) elismerését, valamint más olyan jövőbeli technológiákét, amelyek hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.
A dokumentum szerint a javaslatnak különösen el kell ismernie a nulla kibocsátású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és megújuló üzemanyagok szerepét a közlekedés - beleértve a közúti közlekedést is - dekarbonizációjában. A kormányfők anmellett is érvelnek, hogy még 2035 előtt is "nulla kibocsátású üzemanyagként" kell besorolni a bioüzemanyagokat (megújuló üzemanyagokat).
A levél szerint a Bizottságnak inkább bevált gyakorlatokra, adóösztönzőkre és támogatásokra kell összpontosítania, miközben technológiasemleges megközelítést kell tükröznie a javaslatnak az alacsony és nulla kibocsátású járművekre való átállás előmozdításában. A miniszterelnökök szerint a kis- ls középvállalkozások versenyképességét is aláássa, ha a vállalati autóflottákat kizárólag nulla kibocsátású járművekre korlátozzák, az ugyanis új gazdasági és adminisztratív terhet róna rájuk.
"Az Európai Unió autóiparának és autóalkatrész-iparának, valamint az európai éghajlat-politikai intézkedéseknek egyaránt fordulópontján állunk. Éghajlati célunkat hatékonyan lehet és kell is megvalósítanunk anélkül, hogy versenyképességünket veszélyeztetnénk, hiszen az ipar leépítésének semmi köze a környezetvédelemhez" – zárul a levél.