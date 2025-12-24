Deviza
EUR/HUF389,11 -0,39% USD/HUF329,82 -0,4% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF419,29 -0,29% PLN/HUF92,4 -0,11% RON/HUF76,47 -0,35% CZK/HUF16,04 -0,21% EUR/HUF389,11 -0,39% USD/HUF329,82 -0,4% GBP/HUF445,83 -0,36% CHF/HUF419,29 -0,29% PLN/HUF92,4 -0,11% RON/HUF76,47 -0,35% CZK/HUF16,04 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
építészet
híd
turizmus
Franciaország

Lélegzetelállítóan modern, mégis illeszkedik a történelmi városképbe: látványos fotókon Európa egyik legkülönlegesebb hídja

Idén rendkívül modern kerékpáros- és gyalogoshíd épült Dél-Franciaország egyik gazdag történelmű kisvárosában, Albiban. Az új építmény az 1865-ben kialakított SNCF vasúti viadukthoz csatlakozik. A gyaloghíd a vasúti híd pillérein nyugszik, ötvözve az ipari örökséget és a modernitást, mára a helyi lakosok és a településre látogató turisták körében is közkedveltté vált.
VG
2025.12.24, 11:13
Frissítve: 2025.12.24, 11:21

Az UNESCO Világörökség részét képező Albi püspöki város szélén található híd összeköti a Castelviel (az óváros és kereskedelmi negyed) valamint a Pratgraussal negyedet, megkönnyítve ezzel a Tarn folyón való átkelést, valamint a hozzáférést a Pratgraussals zöldterületeihez a gyalogosok, a kerékpárosok és a kirándulni vágyók számára.

híd, Albi, gyaloghíd
Az új hídon padokat is kialakítottak, ahol az átkelők megpihenhetnek / Fotó: Ney&Partners / Vincent Boutin

A hídon kilátópontokat, padokat és pihenőhelyeket is elhelyeztek, amelyekről lélegzetelállító panoráma kínálkozik, így nem csoda, hogy mára ez lett mind a lakók, mind a turisták első számú szelfihelye a városban. A 2013 és 2015 között tervezett híd 2016 és 2025 között épült meg és öt és félmillió euróba került (2,1 milliárd forint). A hozzá kapcsolódó vasúti viadukt továbbra is üzemben maradt

Az új építmény az 1865-ben kialakított vasúti viadukthoz csatlakozik, a gyaloghíd a vasúti híd pillérein nyugszik, ötvözve az ipari örökséget és a modernitást / Fotó: Ney&Partners / Vincent Boutin

További érdekességeket olvashat és sok látványos képet nézhet meg a hídról az Origo cikkében, amely ide kattintva érhető el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu