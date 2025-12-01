1300 kg élelmiszernek kellett azonnal eltűnnie a hazai gíroszbüfékből – ez nem éppen jó hír

Az országos vizsgálat elrendelésére a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok alapján került sor, miként arról a Világgazdaság beszámolt, a néhány héttel korábban zárult gyorsellenőrzés során több éttermet be kellett zárni. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzései alapján végzett, most közzétett összesítés szerint súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogramm mennyiségben nyomon követhetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból – írja az Origo.

Komoly higiéniai hiányosságokat tártak fel az éttermek ellenőrzései (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel az ellenőrök

A hatósági tájékoztatás szerint a leggyakrabban előforduló problémák (az esetek 35 százalékában) a higiéniai előírások nem megfelelő betartásából adódtak. Tipikus hiányosságok voltak a következők:

nem biztosítottak megfelelő kézmosási lehetőséget;

hiányzott a kézfertőtlenítő.

Gyakran előfordult az is, hogy az egységek nem rendelkeztek külön előkészítőhelyiséggel, vagy annak mérete nem volt elegendő a biztonságos munkavégzéshez. Ennek ellenére sok helyen saját nyársat készítettek, illetve tisztítatlan zöldségeket használtak fel.

Mindez ahhoz vezetett, hogy az eszközök keveredtek a nyers húsok és a kész ételek előkészítése során. Több esetben fertőtlenítő hatású mosogatószer sem állt rendelkezésre.

A dolgozók 24 százaléka nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, az alapanyagok és a készételek nyomon követése pedig az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosított.

A lap felidézi, hogy ezeknél az éttermeknél korábban is találtak kifogásolható tételeket. 2023-ban szalmonellával fertőzött húst azonosítottak az ellenőrzések alkalmával.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.