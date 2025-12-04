A venezuelaiak jobban aggódnak a hiperinfláció, mint Donald Trump fenyegetései miatt

Az amerikai haditengerészet fenyegető jelenléte és a beígért amerikai katonai csapás egyelőre nem izgatja annyira a venezuelaiakat, mint az árak folyamatos és drasztikus emelkedése. Az országban tombol a hiperinfláció, bár egyelőre még nagyon messze vannak attól, hogy megdöntsék az argentin világcsúcsot.

A hiperinfláció jobban aggasztja a venezuelaiakat az amerikai fenyegetésnél / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást az országra, hogy távozásra bírja Nicolás Madurót: amerikai erők gyülekeznek a térségben, figyelmeztették a légitársaságokat, hogy tekintsék lezártnak Venezuela légterét, és a CIA is engedélyt kapott ottani akciókra.

A technológiai startupoknak hatalmas üzlet az amerikai elnök Venezuelával folytatott drogháborúja, betegre keresik magukat a drogcsempészek elleni küzdelemben, maguk a venezuelaiak azonban a külső fenyegetés helyett egyelőre leginkább amiatt aggódnak, miből engedhetik meg maguknak az idei karácsonyt a száguldó hiperinfláció közepette.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint

az infláció az idén 270 százalékos lesz, a legmagasabb a világon;

áprilisban még „csak” 180 százalékos rátát prognosztizált a szervezet.

Jövő év végére azonban az előrejelzés szerint a fogyasztói árak 682 százalékkal emelkednek. Az argentin világcsúcsot nem fenyegeti, ami 20262,8 százalék volt 1990 márciusában, de ez a venezuelaiakat egy csöppet sem vigasztalja.

Kéthavi fizetés egy karácsonyfáért

A Wall Street Journal helyszíni beszámolója szerint a hárommillió lakosú Caracasban tele vannak ugyan a bevásárlóközpontok, de a teljes havi fizetést elviszik a karácsonyi ajándékok és díszek. A Kanadából importált fenyőfákat 300 dollárnak megfelelő összegért árulják – a legtöbben csak fele ennyit keresnek havonta.

Nicolás Maduro azt ígéri, hogy nem megy sehová / Fotó: AFP

Az élelmiszerboltok kínálatára sem lehet panasz, a szokásos karácsonyi menühöz szükséges termékek azonban majdnem kétszer annyiba kerülnek, mint tavaly. Egy 50 colos kínai televízió 400 dollárnak megfelelő összegbe kerül.

Az emberek csak beszélnek és beszélnek és beszélnek, de semmi sem történik. Mi csak várjuk a karácsonyt

– mondta a tudósítónak az amerikai fenyegetésekről egy háztartásbeli asszony.