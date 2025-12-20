Deviza
Bevallották Brüsszelben az ukrán hitel kamatát, eddig titkolták: ennyibe kerül az európai embereknek a háború – most örülhetnek csak igazán a magyarok

Nyolc évig fogja nyögni az EU a kamatokat. A közös hitel fizetéséből csak a magyarok, a szlovákok és a csehek maradnak ki. Drágán megfizetik az uniós adófizetők az Ukrajnának nyújtott kölcsönt.
M. Cs.
2025.12.20, 10:00
Frissítve: 2025.12.20, 10:13

Sokba fog fájni az Európai Unió állampolgárainak, hogy a vezetőik az e heti csúcson a befagyasztott orosz vagyon jogilag erősen kétséges felhasználása helyett a közös hitelt választották megoldásként, amelyet a hétéves költségvetés terhére nyújtanak Ukrajnának, hogy finanszírozzák a következő két évben az országot.

hitel
Volodimir Zelenszkij elégedett lehet, zsebben az uniós hitel / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrán hitel: ennyibe kerül az európai embereknek

A 90 milliárd eurós hitel után az uniós adófizetők

évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni

a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetés idején – tudta meg a Politico az Európai Bizottság magas rangú illetékeseitől.

A magyarokat, a szlovákokat és a cseheket kivéve, akik összefogtak, hogy kimaradjanak ebből. Orbán Viktor így 1400 milliárd forintot spórolt meg Magyarországnak.

A hitelre azért van szükség, mert Ukrajna egyébként áprilisra kifogyott volna a pénzből, a jövő évi költségvetés tervezett hiánya 71,7 milliárd euró. Ennek az összegnek az ismeretében 

erősen kérdéses, elég lesz-e két évre az EU 90 milliárdja, mivel Európa magára maradt Kijev támogatásában,

Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a brüsszeli döntés napján tartott szokásos éves sajtótájékoztatóján ismét világossá tette, hogy esze ágában sincs befejezni a háborút.

Három ország kimarad a közös hitel terheiből

Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad ugyan az adósságteher megosztásából, de beleegyeztek abba, hogy nem akadályozzák Ukrajna finanszírozási igényeit. A megállapodás részeként a bizottság a jövő hét elején javaslatot tesz egy úgynevezett megerősített együttműködésre, amely jogi platformot biztosít a többi 24 országnak a közös adósság emelésére.

Antonio Costa - Ursula von der Leyen - Mette Frederiksen
Az adófizetők nyögik majd az uniós döntés terhét / Fotó: Anadolu via AFP

Az Ukrajnának eredetileg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával szánt 210 milliárd eurós finanszírozási csomag számos jellemzője átkerül a közös adósság tervébe. Ezek közé tartoznak a részletekben történő kifizetési struktúrák, a korrupcióellenes biztosítékok, valamint a Kijev hadseregére és az ország költségvetési szükségleteire fordítandó pénzösszeg vázlata.

Az eredeti opciót megakadályozta Bart De Wever belga kormányfő ellenállása,

aki mellé több tagállam is felsorakozott, de a döntő jelentőségű valószínűleg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök támogatása volt, akinek a szava most több okból is többet nyom a latban, mint Rómáé általában.

Ukrajnának ráadásul nem is kell visszafizetnie a kölcsönt

A 90 milliárd eurót Kijev két összegben kapja meg, 45-45 milliárdot az idén és jövőre is, de az adósság kifizetése nem lesz olcsó az EU-nak. Brüsszeli illetékesek szerint a kamatok fizetését már 2027-ben megkezdik, de az abban az évben „csak” egymilliárd eurót tesz majd ki. A végösszeg így 22 milliárd euró.

Ráadásul a kölcsönt csak akkor kell Ukrajnának visszafizetnie, ha Oroszország befejezte a háborút, és jóvátételt fizet Kijevnek. Ez még a Politico szerint is valószínűtlen, ami azt jelenti, hogy 

az EU-nak folyamatosan hiteleznie kell Kijevnek, vagy előbb-utóbb felhasználja a befagyasztott orosz eszközöket.

Ehhez azonban újabb politikai megállapodásra lenne szükség az EU vezetői között, mivel Belgium határozottan ellenzi a befagyasztott eszközök felhasználását, amelyek nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőben tárolják.

Moszkvának rengeteg eszköze van a visszavágásra

Az orosz jegybank azonban már beperelte a Eurocleart, Oroszország pedig Európát, és még rengeteg a jogi lehetőség, akár fél évszázados pereskedés is várhat az EU-ra.

Ukraine’s Zelenskyy Meets Polish President Nawrocki On Security Cooperation
Az EU egyedül kénytelen finanszírozni Ukrajnát / Fotó: NurPhoto via AFP

Moszkvának azonban több más eszköz is a rendelkezésére áll a visszavágásra, például az úgynevezett C-típusú számlák, amelyeken az Oroszország által barátságtalannak tartott országok orosz értékpapírjai vannak, Dmitrij Medvegyev volt elnök szerint körülbelül 300 milliárd dollárnyi értékben, vagy az uniós magánbefektetők, például 

  • az OTP, 
  • az osztrák Raiffeisen
  • és az olasz UniCredit 

ott lévő vagyona.

A befagyasztott vagyon felhasználása jogilag annyira aggályos, hogy az EU-n kívül más nem is támogatja. Még az uniós tag Franciaország, ahol 18 milliárd eurónyi orosz vagyonkészlet van, sem akarta bevonni a jóvátételi hitelkezdeményezésbe.

Japánban mintegy 30 milliárd dollár értéket kezelnek,

de Tokió is világosan értésre adta, hogy jogi aggályok miatt nem hajlandó a felhasználására. Tokió döntését az is befolyásolta, hogy az Egyesült Államok nem Ukrajna megsegítésére, hanem Donald Trump béketervének részeként akarja felhasználni a befagyasztott orosz vagyont, ezért Tokió nem akarta felbosszantani kulcsfontosságú szövetségesét.

Az Egyesült Államok egyébként az EU-hoz képest elenyésző értékű, mindössze ötmilliárd dollárnyi (4,3 milliárd eurónyi) orosz vagyont fagyasztott be.

