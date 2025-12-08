Brüsszel a tagállamoktól kér hitelgaranciát Ukrajna megsegítéséhez, a gyengélkedő német és francia gazdaság viselné a legnagyobb terheket

Hét tagállam vezetője sürgette hétfőn az Európai Uniót, hogy minél hamarabb lépjen előre a befagyasztott orosz vagyon felhasználása ügyében Ukrajna megsegítésére. Az Európai Bizottság által javasolt hitelgarancia legfőbb terheit azonban nem ők, hanem a három legnagyobb tagország viselné.

Ursula von der Leyen mindenképpen támogatná tovább Ukrajnát, a hitelgarancia segíthet / Fotó: AFP

„Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelmének támogatása nem csupán erkölcsi kötelességünk, hanem saját érdekünk is. Ezért gyorsan előre kell haladnunk a Európai Bizottság azon javaslatával, hogy Oroszország befagyasztott vagyonából származó pénzeszközöket használjunk fel Ukrajna számára nyújtandó kártérítési hitelre” – írták az észt, finn, ír, lett, litván, lengyel és svéd vezetők az Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben a Reuters tudósítása szerint.

Von de Leyen két javaslatot tett le az asztalra: az uniós kölcsönfelvételt, vagyis eurókötvények kibocsátását, amelyet Magyarország megvétózott, valamint egy jóvátételi kölcsönt, amely felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy az EU pénzügyi intézményeitől kölcsönözzön készpénzállományt, amelyek az orosz központi bank befagyasztott eszközeit tartják.

A javasolt jóvátételi hitel 165 milliárd euró, amelynek fedezetéül a Belgiumban befagyasztott orosz állami vagyon pénzbeli értéke szolgálna. Ez egy 210 milliárd euró értékű, szélesebb körű pénzügyi csomag része, amelynek célja Kijev pénzügyeinek fenntartása a következő években.

Ukrajna áprilisra kifogy a pénzből

A 165 milliárd eurós jóvátételi hitel magában foglalja a blokkban magánbanki számlákon tartott 25 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyont, valamint a belgiumi Euroclear bankban tartott 185 milliárd eurót.

Ukrajna háborús kasszája áprilisban kiürül, a parlament által elfogadott 2026-os költségvetés a hiány maximális mértékét csaknem 6 milliárd hrivnyával (56 milliárd forint) növeli 1900 milliárd hrivnyára (17 749 milliárd forint),

Az uniós vezetői december közepén találkoznak, hogy döntsenek a kezdeményezés legérzékenyebb részeiről.

Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország véget vet a konfliktusnak és kártérítést fizet, ami a Politico szerint valószínűtlen forgatókönyvnek tűnik.