Európai Bizottság
Volodimir Zelesznkij
Ukrajna

Brüsszel a tagállamoktól kér hitelgaranciát Ukrajna megsegítéséhez, a gyengélkedő német és francia gazdaság viselné a legnagyobb terheket

Ukrajna áprilisra kifogy a pénzből. Az Európai Bizottság által javasolt hitelgarancia megtörheti Belgium ellenállását.
M. Cs.
2025.12.08., 11:07
Fotó: Shutterstock

Hét tagállam vezetője sürgette hétfőn az Európai Uniót, hogy minél hamarabb lépjen előre a befagyasztott orosz vagyon felhasználása ügyében Ukrajna megsegítésére. Az Európai Bizottság által javasolt hitelgarancia legfőbb terheit azonban nem ők, hanem a három legnagyobb tagország viselné.

Volodimir Zelenszkij Ursula von der Leyen hitelgarancia
Ursula von der Leyen mindenképpen támogatná tovább Ukrajnát, a hitelgarancia segíthet / Fotó: AFP

„Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelmének támogatása nem csupán erkölcsi kötelességünk, hanem saját érdekünk is. Ezért gyorsan előre kell haladnunk a Európai Bizottság azon javaslatával, hogy Oroszország befagyasztott vagyonából származó pénzeszközöket használjunk fel Ukrajna számára nyújtandó kártérítési hitelre” – írták az észt, finn, ír, lett, litván, lengyel és svéd vezetők az Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben a Reuters tudósítása szerint.

Von de Leyen két javaslatot tett le az asztalra: az uniós kölcsönfelvételt, vagyis eurókötvények kibocsátását, amelyet Magyarország megvétózott, valamint egy jóvátételi kölcsönt, amely felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy az EU pénzügyi intézményeitől kölcsönözzön készpénzállományt, amelyek az orosz központi bank befagyasztott eszközeit tartják.

A javasolt jóvátételi hitel 165 milliárd euró, amelynek fedezetéül a Belgiumban befagyasztott orosz állami vagyon pénzbeli értéke szolgálna. Ez egy 210 milliárd euró értékű, szélesebb körű pénzügyi csomag része, amelynek célja Kijev pénzügyeinek fenntartása a következő években.

Ukrajna áprilisra kifogy a pénzből

A 165 milliárd eurós jóvátételi hitel magában foglalja a blokkban magánbanki számlákon tartott 25 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyont, valamint a belgiumi Euroclear bankban tartott 185 milliárd eurót.

Ukrajna háborús kasszája áprilisban kiürül, a parlament által elfogadott 2026-os költségvetés a hiány maximális mértékét csaknem 6 milliárd hrivnyával (56 milliárd forint) növeli 1900 milliárd hrivnyára (17 749 milliárd forint),

Az uniós vezetői december közepén találkoznak, hogy döntsenek a kezdeményezés legérzékenyebb részeiről.

Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország véget vet a konfliktusnak és kártérítést fizet, ami a Politico szerint valószínűtlen forgatókönyvnek tűnik.

Három országra hárulna a hitelgarancia legnagyobb terhe

A jóvátételi hitelből 115 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi iparának finanszírozására, míg 50 milliárd euró fedezi Kijev költségvetési igényeit. A csomag fennmaradó 45 milliárd euróját a G7 Ukrajnának nyújtott hitelének visszafizetésére fordítják 2024-től.

A fő akadály továbbra is a belga kormány ellenkezése, de a Bizottság terve az Európai Központi Bank (EKB) szerint is megsértené a jegybanki mandátumot, ezért a pénzintézet nem hajlandó a hitelnek biztonsági hátteret adni.

Ezért merült fel az ötlet, hogy a tagállamok hitelgaranciát vállaljanak. A terhek zöme az EU három tagjára hárulna: 

  • Németország 51,3 milliárd, 
  • Franciaország 34 milliárd, 
  • Olaszország 25,1 milliárd 

eurós garancia jutna, ami a Bizottság reményei szerint meggyőzheti Bart de Wever belga kormányfőt, hogy járuljon hozzá a hitelhez.

Kérdés azonban, hogy a gyengélkedő német és francia gazdaság képes-e vállalni ezt az újabb terhet.

Beszállhatnak EU-n kívüli országok is

A terhek azonban tovább nőhetnek, ha nem minden uniós tagállam csatlakozik a kezdeményezéshez. Beszállhatnak viszont az EU-n kívüli országok is, ha akarnak, például Norvégia, de Jens Stoltenberg pénzügyminiszter, a NATO korábbi főtitkára nem lelkesedik az ötletért.

Európai Unió, EU orosz-ukrán háború
A tagállamok nyújtanának garanciát az ukrán hitelhez / Fotó: Shutterstock

A Bizottság tervei szerint 

a forrásokat az év során hat részletben folyósítanák Kijevnek, 

és működnének bizonyos ellenőrző és egyensúlyteremtő mechanizmusok is annak megakadályozása érdekében, hogy ez a pénz is eltűnjön az ukrán korrupció útvesztőjében.

A védelmi kiadásoknál ez például azt jelentené, hogy a szerződések és a kiadási tervek elfogadhatónak kell lenniük a Bizottság számára.

A Bizottság részletesen ismertetné Ukrajna finanszírozási igényeit és felvázolná, hogy a kormány hol kap katonai és pénzügyi támogatást, lehetővé téve az EU fővárosainak, hogy nyomon kövessék a Kijevbe áramló pénzeket.

 

