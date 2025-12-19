Deviza
német gazdaság
Németország
német ipar
csőd

Németország most tényleg megrendült: csődbe ment a legendás cég, 140 évig bírta – hiába világhírű, nincs, aki megmentse

A bajorországi Karl Höfner hangszergyártó vállalat ideiglenes csődeljárás alá került. A cég a világhírű „Beatle-bass” modelljéről ismert, amelyet Paul McCartney is használt.
VG
2025.12.19, 21:05
Frissítve: 2025.12.19, 21:14

A hangszereket gyártó német Karl Höfner ideiglenes csődeljárás alá került. A fürthi bíróság december 10-én rendelte el a vagyonvédelmi intézkedéseket, és Hubert Ampferl nürnbergi ügyvédet nevezte ki ideiglenes csődgondnoknak.

Höfner, gitár
Csődbe ment a legendás Höfner / Fotó: AFP

A német jogszabályok szerint ez a három hónapos időszak lehetőséget ad a bajorországi vállalat átszervezésére vagy befektetők keresésére, így a teljes megszűnés még nem fenyegeti a céget, legalábbis papíron.

A Höfner saját közleménye szerint a termelés, az értékesítés és az ügyfélszolgálat zavartalanul folytatódik.

Csődbe ment a legendás Höfner

A nehézségek hátterében több tényező áll. Az amerikai vámok sok problémát jelentek a cégnek, miközben a nyersanyagárak, a gyártási és üzemeltetési költségek is nőttek az elmúlt években, ami sok hagyományos európai hangszerkészítőt érint. 

A Höfnert 1887-ben alapították, és az elektromos basszusgitárjáról ismert, főleg a Höfner 500/1 modellje különösen népszerű. Ez a hangszer Paul McCartney révén vált világhírűvé „Beatle-bass” néven, mivel a Beatles egykori basszusgitárosa az 1960-as évek eleje óta használta fellépéseken és felvételeken.

A hírre reagálva Paul McCartney Instagramon fejezte ki sajnálkozását: „Nagyon szomorú látni ezt. A Höfner több mint 100 éve készít hangszereket, az első basszusgitáromat a hatvanas években vettem tőlük, és azóta is szeretem.” A zenész kiemelte a hangszer könnyű súlyát és változatos hangszíneit, valamint megköszönte a cég munkatársainak az évek során nyújtott támogatást.

Válság a német iparban

A Höfner jövője még kérdéses, de elfordulhat, hogy leépítések lesznek a cégnél. Az elmúlt években a német vállalkozások több tízezer munkahelyet szüntettek meg vagy helyeztek át más országokba. Például a müncheni székhelyű Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb nyersanyagszállítója világszerte 1500 állást szüntet meg, a kirúgások túlnyomó része a németországi telephelyeket érinti.

A teherautó- és buszgyártással foglalkozó MAN Truck & Bus a következő tíz év során összesen mintegy 2300 munkahelyet szüntet meg németországi telephelyein. A döntés elsősorban a müncheni központot (1300 állás), Salzgittert (600) és Nürnberget (400) érinti. Az autóipar – és vele együtt a beszállítói lánc – régóta többszörös válsággal küzd.

A nagyvállalatoknál, például a Boschnál, a ZF-nél és a Mahle-nél végrehajtott létszámleépítések mellett különösen a kis- és közepes cégek kerülnek nehéz helyzetbe.

Németország nem csak az autóiparát bukhatja el: itt a lista, mely termékeit söpri ki a világból a háború
A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.

