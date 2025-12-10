Szomorkodhatnak a Harry Potter-rajongók: a Netflixet nem érdekli a sikerjátékuk folytatása – több dollármilliós játéksorozatot is kukázhatnak
Hollywood szinte lángokban áll, miután a Netflix bejelentette, hogy tárgyal a Warner Bros. Discovery teljes felvásárlásáról. Az üzlet kapcsán rengetegen felszólaltak, most viszont a videójáték-ipart érintő, aggasztó kérdések is felmerültek: a gaming divízió gyakorlatilag említés nélkül maradt a tranzakciós kommunikációban. A vállalatvezetés később külön is hangsúlyozta: a videójátékok nem játszottak érdemi szerepet a döntésben, ez pedig komoly kérdéseket vet fel a legendás játékbirodalommal kapcsolatban, köztük azt is: veszélyben van-e a Hogwarts Legacy folytatása.
Gregory Peters, a Netflix társigazgatója a legutóbbi gyorsjelentésben nyíltan közölte, hogy a Warner Bros. játékstúdiói „relatíve kicsinek számítanak” a vállalat egészéhez képest, és eredetileg nem rendeltek hozzájuk számottevő pénzügyi értéket. Peters ugyan elismerte, hogy a kiadó bizonyos címekkel – köztük a Harry Potter-univerzumban játszódó Hogwarts Legacyval – komoly eredményeket ért el, de jelezte azt is: a felvásárlási modellben ezeket nem számolták bele.
Azt viszont a Netflixnek is be kell látnia, hogy a Warner égisze alatt több nagy franchise-hoz kötődő sikerjáték is napvilágot látott az elmúlt 10-15 évben:
- a Batman Arkham-sorozat,
- a Shadow of Mordor és folytatása, a Shadow of War;
- a Mortal Kombat;
- valamint az összes Lego-játék.
A Warner Bros. játékpiaci eredményei valóban hullámzóak voltak az elmúlt időszakban. A cég 2025 első negyedévében 48 százalékos visszaesést jelentett videójátékos bevételeiben új megjelenések hiányára hivatkozva, a novemberi beszámoló pedig ismét csökkenést mutatott – ezúttal 23 százalékot. A gyengébb teljesítmény mögött több tényező áll:
- leállított fejlesztések, köztük a Wonder Woman-játék elkaszálása;
- a Suicide Squad alulteljesítése miatt végrehajtott leépítések;
- valamint a Multiversus leállítása.
Mindezek ellenére a Warner Bros. képes volt kiemelkedő sikereket is felmutatni. A Bloomberg korábbi beszámolója szerint a 2023-as megjelenésű Hogwarts Legacy időközben meghaladta a kimagasló, 34 milliós eladást, ezzel az egyik legsikeresebb játékká vált a piacon. A folytatásról szóló hírek már korábban megjelentek, ám a mostani felvásárlási folyamat alapjaiban alakíthatja át a projekt körüli környezetet.
Veszélyben a Hogwarts Legacy folytatása?
A Netflix prioritásai miatt azonban a Hogwarts Legacy folytatása is veszélybe kerülhet. A vállalat ugyanis egyértelműen a filmekre és sorozatokra épülő üzleti modellben gondolkodik, ahol a játékfejlesztés jelenleg csupán kiegészítő szereplő. Ha a játékstúdiók nem kapnak hangsúlyos helyet a stratégiai tervezésben, könnyen előfordulhat, hogy a már folyamatban lévő vagy tervezett projektek háttérbe szorulnak. A Hogwarts Legacy esetében ez különösen kockázatos, hiszen bár az első rész rendkívüli kereskedelmi sikert ért el, a fejlesztés folytatása jelentős befektetést igényelne.
A Netflix jelenlegi hozzáállása alapján kérdéses, hogy a vállalat hajlandó-e finanszírozni egy ilyen volumenű játékprojektet,
melyhez hosszú fejlesztési ciklus és komoly marketingforrások szükségesek. Ha a Warner Bros. játékstúdiói nem élveznek prioritást, a vezetői fókusz és a fejlesztői kapacitás is könnyen átrendeződhet, ami akár a teljes folytatás elhalasztásához vagy lefújásához vezethet.
Peters mindenesetre hangsúlyozta, hogy a Warner Bros. birtokában lévő franchise-ok – így a Mortal Kombat, a DC-univerzum, a Trónok harca és természetesen a Harry Potter – értékes alapot jelenthetnek a Netflix számára. Ennek ellenére kijelentette: a vállalat nem kalkulált külön ezekkel a lehetőségekkel a felvásárlási modellben, vagyis a jövőbeli befektetések még korántsem tekinthetők biztosnak.
A játékfejlesztő stúdiók jövője így továbbra is bizonytalan. Bár a Warner alá tartozó Rocksteady állítólag egy új Batman-játékon dolgozik, még nem látható, hogy a Netflix milyen struktúrában, milyen prioritások mentén kívánja majd működtetni a megszerzett portfóliót. A következő hónapok ezért kulcsfontosságúak lesznek annak megértéséhez, hogy a streamingóriás valóban teret ad-e a videójátékos divíziónak, vagy továbbra is a hagyományos tartalomgyártásban látja a fő növekedési lehetőséget.