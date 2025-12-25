Deviza
Horvátország: eltűnő fizetőkapuk, drákói szigor és kötelező sorkatonaság - nehéz év vár déli szomszédunkra

Eltűnő fizetőkapuk és drákói szigor az utakon, erre számíthatnak jövőre azok, akik az Adriára utaznak. De Horvátország lakóinak mindennapjai is megváltoznak, jövőre nő a minimálbér, a fiatalok számára pedig bevezetik a kötelező sorkatonaságot.
Hordósi Dániel
2025.12.25, 14:45
Frissítve: 2025.12.25, 15:18

A 2026-os év számos újdonságot hoz Horvátországban, amelyek közül Magyarországról nézve minden bizonnyal a leglátványosabb a közlekedéssel kapcsolatos. Jövő évtől ugyanis a horvát sztrádákról folyamatosan eltűnnek majd a fizetőkapuk. 

Horvátország autópálya
Drákói szigor jön Horvátország autópályáin, viszont eltűnnek a fizetős kapuk / Fotó: AFP

Első körben a kisebb forgalmú lehajtókra szerelik fel az új, rendszámfelismerésen alapuló útdíjrendszer működéséhez szükséges kamerákat. A teljes rendszer a tervek szerint nyár végére készül el. Ahhoz, hogy valaki használni tudja majd a sztrádát, 

  • először regisztrálnia kell az autóját az autópálya-kezelő rendszerében, amit online és a nagyobb forgalmú le- és felhajtóknál tehetnek meg. 
  • Regisztráció után pedig minden autóhoz hozzá fognak rendelni egy online számlát, amelyről minden egyes autópálya-használatkor levonják a szükséges díjakat.

Drákói szigor jön az utakon 

A horvátok a jövőben a szabálytalankodó autósokkal is szigorúbbak lesznek. 

Az új törvények értelmében januártól már börtönnel is sújthatják az ittas vezetőket és a gyorshajtókat. 

Abban az esetben, 

  • ha valaki úgy ül a volánhoz, hogy a vérében 1,5 ezreléknyi vagy annál több alkohol van, akkor akár 2650 eurónyi, vagyis valamivel több mint egymillió forintnyi bírságra, 
  • valamint akár 60 napos börtönbüntetésre is számíthat. 
  • De ugyanilyen drákói szigor vár azokra is, akik a megengedett sebesség duplájával vagy annál többel közlekednek. 

A horvátok többségét azonban nem ez tartja lázban, hanem a közelgő béremelés. Zágráb ugyanis nemrég bejelentette, hogy januártól megemeli a minimálbért. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 970 euró helyett a jövő évtől legalább bruttó 1050 eurót keresnek majd a horvátok, ami meghaladja a 400 ezer forintot.

Horvátország ismét fegyverben – újra kötelező a sorkatonaság

A legnagyobb újdonság azonban a horvátok életében kétségkívül a 2007-ben eltörölt sorkatonaság visszavezetése lesz. A jövő évtől ugyanis minden 18 és 30 év közötti férfi számára kötelező lesz részt venni egy két hónapig tartó kiképzésen. 

A szolgálatra a kormány három laktanyát jelölt ki az ország különböző részein, 

a bevonuló fiatalok havi 1100 euró illetményt kapnak az ott töltött időre. 

Azok számára, akik lelkiismereti okokból nem akarnak katonának állni, a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a polgári védelemnél vagy önkormányzatoknál szolgáljanak. Előbbinél a szolgálat időtartama három, míg utóbbinál négy hónap, ezekben az esetekben viszont csupán 250 euró jár a munkáért.

