Idénymunka is alig van az idén, nehezíti a Fed kamatdöntését a hűlő amerikai munkaerőpiac

Nehéz helyzetben van a nemrég még bikaerős amerikai munkaerőpiac, az idei ünnepi szezonban még idénymunka is alig van a kiskereskedelemben, és ez a romlás alaposan megnehezíti a Federal Reserve munkáját. A Fed szerdán dönt a kamatokról, és bár elemzők szinte biztosra veszik az újabb vágást, a monetáris tanács megosztott abban a kérdésben, hogy a munkaerőpiac további gyengülésének megakadályozása vagy a tartós infláció elleni küzdelem a fontosabb.

A jóval kevesebb idénymunka is mutatja az amerikai munkaerőpiac romlását, fájhat Jerome Powell Fed-elnök feje / Fotó: Anadolu via AFP

A rekordhosszú ideig tartó kormányzati leállás miatt késve érkeznek a kulcsfontosságú gazdasági adatok, így csak a múlt héten derült ki, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően az amerikai infláció gyorsulását mutatja a Fed által preferált személyes fogyasztási kiadási index (PCE) szeptemberi értéke, amely 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Normális esetben a makacsul magas infláció elrettentené a Fed döntéshozóit attól, hogy szerdán az idén immár harmadszor kamatot vágjanak,

a munkaerőpiac gyengesége miatt azonban elemzők szerint 87 százalék egy újabb 25 százalékpontos csökkentés esélye.

A CNBC elemzése szerint azonban a monetáris tanács megosztottsága miatt „héjahangvételű” vágás várható; ez a piaci szaknyelvben azt jelenti, hogy a Fed csökkenteni fogja a kamatot, de a döntést követő nyilatkozatban és Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóján egyúttal azt is üzeni majd, hogy senki ne tartsa vissza a lélegzetét a következő hasonló lépésig, mert egyelőre befejezték a kamatcsökkentést.

Behúzták a kéziféket az amerikai fogyasztók

Ami a munkaerőpiacot illeti, novemberben csökkent az amerikai magánvállalkozások által kínált munkahelyek száma. A kormányzati leállás miatt szintén késve kiadott, az állásajánlatokat és munkaerő-forgalmat mutató felmérés (JOLTS) a héten szintén azt mutatta, hogy az elbocsátások száma októberben csaknem 1,9 millióra emelkedett, ami az ABC News jelentése szerint a legmagasabb érték 2023 januárja óta.

Idén óvatosabbak az amerikai fogyasztók / Fotó: NurPhoto via AFP

Az idén ráadásul az elbocsátottak, az állást vagy legalább egy kis mellékest keresni remélők abban sem reménykedhetnek, hogy ideiglenes foglalkoztatást találnak az ünnepi szezonban a kiskereskedelemben, mert ott is jelentősen romlik a helyzet.