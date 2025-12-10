Idénymunka is alig van az idén, nehezíti a Fed kamatdöntését a hűlő amerikai munkaerőpiac
Nehéz helyzetben van a nemrég még bikaerős amerikai munkaerőpiac, az idei ünnepi szezonban még idénymunka is alig van a kiskereskedelemben, és ez a romlás alaposan megnehezíti a Federal Reserve munkáját. A Fed szerdán dönt a kamatokról, és bár elemzők szinte biztosra veszik az újabb vágást, a monetáris tanács megosztott abban a kérdésben, hogy a munkaerőpiac további gyengülésének megakadályozása vagy a tartós infláció elleni küzdelem a fontosabb.
A rekordhosszú ideig tartó kormányzati leállás miatt késve érkeznek a kulcsfontosságú gazdasági adatok, így csak a múlt héten derült ki, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően az amerikai infláció gyorsulását mutatja a Fed által preferált személyes fogyasztási kiadási index (PCE) szeptemberi értéke, amely 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
Normális esetben a makacsul magas infláció elrettentené a Fed döntéshozóit attól, hogy szerdán az idén immár harmadszor kamatot vágjanak,
a munkaerőpiac gyengesége miatt azonban elemzők szerint 87 százalék egy újabb 25 százalékpontos csökkentés esélye.
A CNBC elemzése szerint azonban a monetáris tanács megosztottsága miatt „héjahangvételű” vágás várható; ez a piaci szaknyelvben azt jelenti, hogy a Fed csökkenteni fogja a kamatot, de a döntést követő nyilatkozatban és Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóján egyúttal azt is üzeni majd, hogy senki ne tartsa vissza a lélegzetét a következő hasonló lépésig, mert egyelőre befejezték a kamatcsökkentést.
Behúzták a kéziféket az amerikai fogyasztók
Ami a munkaerőpiacot illeti, novemberben csökkent az amerikai magánvállalkozások által kínált munkahelyek száma. A kormányzati leállás miatt szintén késve kiadott, az állásajánlatokat és munkaerő-forgalmat mutató felmérés (JOLTS) a héten szintén azt mutatta, hogy az elbocsátások száma októberben csaknem 1,9 millióra emelkedett, ami az ABC News jelentése szerint a legmagasabb érték 2023 januárja óta.
Az idén ráadásul az elbocsátottak, az állást vagy legalább egy kis mellékest keresni remélők abban sem reménykedhetnek, hogy ideiglenes foglalkoztatást találnak az ünnepi szezonban a kiskereskedelemben, mert ott is jelentősen romlik a helyzet.
Az amerikai fogyasztók ugyanis behúzták a kéziféket, a PricewaterhouseCoopers (PwC) szeptemberi felmérésének eredménye szerint az idei ünnepi szezonban a koronavírus-járvány óta nem tapasztalt módon vissza fog esni a költés a világ legnagyobb gazdaságában.
Ugyanezt a tendenciát mutatják az olyan hétköznapi dolgok is, amelyek sokkal többet árulnak el a világ legnagyobb gazdaságát mozgató fogyasztókról, mint például
- a hot dog fogyasztás,
- a zaciba járás
- vagy a nassolnivalók vásárlása a benzinkutak boltjaiban.
Az áremelkedések miatt volt jó a Black Friday forgalma
A Black Friday ugyan rekordösszegű forgalmat hozott, elsősorban az online vásárlásoknak köszönhetően és az áremelkedések miatt, a fizikai üzletekben azonban viszonylag visszafogott volt a kedvezményvadászat.
Karácsony előtt pedig már eladóktól is nehéz lesz segítséget kérni a keresett termékek megtalálásához, mert a kiskereskedelmi szövetség (National Retail Federation – NRF) előrejelzése szerint
a tavalyi 442 ezernél jóval kevesebb, mindössze 265-365 ezer idénymunkást vesznek majd fel a boltok.
Ez akár 40 százalékos csökkenést jelenthet.
Sok boltvezető ugyanis óvatos. „A gazdaságban és a kiskereskedelemben az év folyamán tapasztalt bizonytalanság miatt egyes kiskereskedők kissé kivártak a munkaerő-felvételi döntések meghozatalával, mert történelmi perspektívából nézve ez nem egy normális év” – nyilatkozta a CNN-nek Mark Mathews, az NRF vezető közgazdásza.
Idénymunka helyett túlóra az alkalmazottaknak
A nagyok, például a Walmart és a Target, az idénymunkások felvétele helyett inkább a meglévő alkalmazottaknak biztosít túlórázási lehetőséget, mások megelégednek azzal, hogy az idén kevesebb állandó alkalmazott mondott fel, mint tavaly, így összességében 0,5 százalékkal, 70 ezer fővel többen dolgoznak a kiskereskedelemben, mint 2024-ben.
Sokat elárul azonban a helyzetről az elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedését segítő, chicagói székhelyű Challenger, Gray and Christmas felmérésének eredménye, amely szerint a 2009-es nagy recesszió óta most veszik fel a legkevesebb idénymunkást – kevesebbet, mint a koronavírus-járvány első évének végén.
Ehhez képest az Indeed.com álláskereső portálon
2023 óta 50 százalékkal nőtt az idénymunkát keresők száma.
„A keresések száma az elmúlt két évben az egekbe szökött – mondta a hírtévének Cory Stahle, a cég vezető közgazdásza. – A szezonális hatás pontosan tükrözi a szélesebb munkaerőpiacon tapasztalható helyzetet, vagyis azt, hogy most kevesebb a lehetőség, mint néhány évvel ezelőtt” – tette hozzá.