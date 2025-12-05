Ukrajna már így is nyakig el van adósodva, a nyugat által rákényszerített IMF-hitel drága, nagyon rossz konstrukciót erőltettek Kijevre

November végén az ukrán kormány ünnepélyesen beszámolt egy új, négyéves programról a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy körülbelül 8,4 milliárd dolláros költségvetési finanszírozáshoz jusson.

Zelenszkij ukrán elnök az IMF washingtoni székházában / Fotó: AFP

A hírt azonban nem fogadta túlságosan lelkesen az ukrán vállalati szektor, mivel az IMF megköveteli az adók emelésének szükségességét, beleértve a kis- és mikrovállalkozások adóit is. Ezen túl azonban az is kérdés, hogy maguk az IMF-hitelek valóban hasznosak-e Ukrajna számára – írja elemzésében Olekszandr Parascsij, az ukrán Concorde Capital befektetési társaság elemzési vezetője.

A felelős és a felelőtlen hitelező

Az IMF hitelezési politikájáról szóló weboldala kijelenti, hogy

az alap különböző típusú hiteleket kínál, amelyek az országok eltérő igényeihez és sajátos körülményeihez igazodnak.

Vagyis az IMF felelős hitelezőként pozicionálja magát, amely képes az adott ország igényeihez leginkább illeszkedő finanszírozási programot kidolgozni. Nehéz röviden elmagyarázni, hogy mit is jelent az, hogy „felelős hitelező”. Az ukrán közgazdász inkább egy példán keresztül mutatja meg, hogy mit is jelent egy felelőtlen hitelező.

Tegyük fel, hogy valaki mondjuk egy mikrohullámú sütőt szeretne venni hitelre, és kölcsönért folyamodik egy bankhoz.

De ennek a banknak nincs mikrohullámú sütőre vonatkozó hitelterméke.

Azonban nem akarja elveszíteni a potenciális ügyfelet, és megpróbálja az autóhitel-programját a kuncsaft „igényeihez” igazítani.

Így kérni fogja a mikrohullámú sütő használatáról szóló igazolást,

az elmúlt két év jövedelmi igazolását,

a családi összjövedelemről szóló igazolást,

és casco biztosítást fog kérni a sütőre.

Ezek alapján nem csoda, ha a hitelfelvevő messzire elkerül egy ilyen pénzintézetet.

Jelenleg az IMF pont egy ilyen hitelezőre emlékeztet.

A szerző szerint az EFF program egyáltalán nem felel meg az ukrán igényeknek. Ez a program ugyanis, az IMF honlapján található leírása szerint, olyan országoknak szól, amelyek súlyos fizetési problémákkal küzdenek olyan strukturális problémák miatt, amelyek megoldása hosszú időt (és komoly reformokat) igényel.