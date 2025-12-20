Deviza
Ítéletet mondott az IMF az ukránoknak adott 90 milliárd eurós uniós hitelről: ez a kijózanító valóság

Megszólalt a Nemzetközi Valutaalap a kijevi igények kielégítéséről. Az IMF Ukrajnának szánt hitelprogramja szempontjából kulcsfontosságú az EU döntése. A most megítélt 90 milliárd euró kis túlzással semmire sem elég, jóval nagyobb lyuk van az ukrán büdzsében.
M. Cs.
2025.12.20, 15:04
Frissítve: 2025.12.20, 15:46

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) üdvözölte az Európai Unió döntését az Ukrajnának nyújtandó hitelről, de figyelmeztetett, hogy ez az összeg az ország következő kétéves szükségletének csupán a kétharmadát biztosítja, így további munkára van még szükség. A szervezet szerint „jelentős mérföldkő a finanszírozási hiányok megszüntetése és az adósság fenntarthatóságának helyreállítása felé” a mintegy tizenöt órás küzdelem eredményeként megszületett alku, amelynek köszönhetően Kijev két év alatt 90 milliárd eurós hitelt kap az Európai Uniótól.

IMF
Az IMF üdvözölte az uniós döntést az Ukrajnának nyújtandó hitelről / Fotó: Iunewind

Az uniós állampolgároknak azonban sokba fog fájni , hogy a vezetőik az e heti csúcson a befagyasztott orosz vagyon jogilag erősen kétséges felhasználása helyett a közös hitelt választották megoldásként, amelyet a hétéves költségvetés terhére nyújtanak Ukrajnának,

A 90 milliárd eurós hitel után az uniós adófizetők évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni – a magyarokat, a szlovákokat és a cseheket kivéve, akik összefogtak, hogy kimaradjanak ebből. Orbán Viktor 1400 milliárd forintot spórolt meg Magyarországnak.

Az IMF rossz feltételeket kínál Ukrajnának

A finanszírozás azonban kritikus fontosságú Ukrajna számára, amely nagymértékben támaszkodik a donorok pénzére, amióta Oroszország 2022-es inváziója felforgatta a gazdaságát.

Az európai pénzügyi támogatás kulcsfontosságú abból a szempontból is, hogyan ítéli meg az IMF Ukrajna adósságának fenntarthatóságát, ami a legtöbb hitelprogramjának az alapkövetelménye. Kijev és a szervezet ugyan november végén előzetes megállapodást kötött egy új, 8,2 milliárd dolláros hitelprogramról, ezt azonban még az IMF igazgatótanácsának jóvá kell hagynia.

Ráadásul a program rossz feltételeket kínált Ukrajnának, és 

nagyon drága a többi finanszírozási lehetőséghez képest,

 a hírt ezért nem fogadta túlságosan lelkesen az ukrán vállalati szektor.

Az IMF ugyanis megköveteli az adók emelését, beleértve a kis- és mikrovállalkozások adóit is. Ezen túl az is kérdés, hogy maguk az IMF-hitelek valóban hasznosak-e Ukrajna számára – vélekedett Olekszandr Parascsij, az ukrán Concorde Capital befektetési társaság elemzési vezetője.

Még nem tudni, mikor döntenek az újabb programról

A Reuters emlékeztetett, hogy az IMF igazgatótanácsnak az új program megfontolásához szükséges előzetes intézkedések közé tartozik többek között az azzal összhangban lévő 

  • költségvetés elfogadása a következő évre, 
  • az adóalap szélesítése 
  • és a korrupcióellenes reformok előmozdítása.
Az IMF rossz feltételekkel kínál hitelt Ukrajnának / Fotó: AFP

Szükség van a donoroktól finanszírozási garanciák megszerzésére is. Az Ukrajnával foglalkozó igazgatótanácsi ülés időpontját még nem tűzték ki.

A jövő évi költségvetés mindenesetre megvan, de az 71,7 milliárd eurós tervezett hiánnyal számol.

Megy a pénz a háborúra

Az IMF becslése szerint Ukrajnának körülbelül 135 milliárd euróra lesz szüksége 2026-ban és 2027-ben. A kamatmentes EU-hitel így az ország következő kétéves szükségleteinek körülbelül kétharmadát fedezi.

„Továbbra is együttműködünk a nemzetközi donorokkal a szükséges finanszírozási garanciák biztosítása érdekében” – közölte az IMF.

Az egyensúlyhiányt hangsúlyozva Szergij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter pénteken a G7-országok vezetőinek elmondta, hogy folytatni kell a jóvátételi hitel végrehajtására irányuló munkát.

A háború ugyanis továbbra is felemészti Kijev pénzügyi forrásait, 

és az ország azt tervezi, hogy az állami bevételek nagy részét – 2800 milliárd hrivnyát, azaz a GDP mintegy 27,2 százalékát – 2026-os védelmi erőfeszítéseinek finanszírozására fordítja.


 

