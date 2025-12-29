Elvesztette az ország tartalékait a két gázóriás, brutális per van készülőben – teljes a hírzárlat, mindenki terel

Egyre komolyabb konfliktus bontakozik ki a világ legnépesebb országa és két óriásvállalat között. Több forrás is arról számolt be, hogy India több mint 30 milliárd dollár kártérítést követel a Reliance Industries és a BP vállalatoktól egy választottbírósági ügyben, mivel állítása szerint a szóban forgó vállalatok nem termeltek elegendő gázt a tengeri mezőiből.

India komoly kártérítést követel Reliance Industries és a BP vállalatoktól / Fotó: Shutterstock

A Reuters cikke szerint a bíróság 2016 óta tárgyalja Indiában a Krishna Godavari-medence D6 blokkjában található két mélytengeri mező, a D1 és a D3 gázkitermelésével kapcsolatos vitát. A háromtagú bíróság várhatóan 2026 közepén hozza meg ítéletét, állítja a tárgyalás menetrendjét ismerő forrásaira hivatkozva a hírügynökség. Ha ítélet születik, azt az indiai bíróságok előtt lehet megtámadni.

A D1 és D3 mezők, India első nagy mélytengeri gázprojektjei, fejlesztésükkor kulcsfontosságúnak számítottak az ország energiafüggetlenségének megerősítésében. Azonban a nagy horderejű projekt vízbehatolás és tározónyomás okozta termelési nehézségekkel, valamint a kormányzattal folytatott költségmegtérülési vitákkal küszködött, emiatt nem tudta teljesíteni azt a termelési mennyiséget, amelyet reméltek tőle.

A Bengáli-öbölben, Andhra Pradesh déli állam partjainál található gázmezőt 2000-ben az indiai kormány termelésmegosztási szerződés keretében a milliárdos Mukesh Ambani által irányított Reliance vállalatnak ítélte oda. 2011-ben a Reliance 7,2 milliárd dollárért eladta a BP-nek 30 százalékos részesedését.

2012-ben az olajügyi minisztérium írásbeli nyilatkozatban tájékoztatta a parlamentet, hogy a D6 gázmezőkkel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt a Reliance a D1 és D3 mezők kitermelhető tartalékát 10,3 ezermilliárd köbméterre becsülte, később azonban ezt 3,1 ezermilliárd köbméterre módosította. Az indiai kormány a választottbírósági eljárásban azzal érvelt, hogy bár a Reliance a D1 és D3 mezők kitermelhető gázkészleteit körülbelül 10 ezermilliárd köbméterre becsülte, ám ennek csupán nagyjából 20 százalékát termelte ki.

India történetének legnagyobb kártérítési követelése

A 30 milliárd dolláros követelés az indiai kormány által valaha egy vállalat ellen benyújtott legnagyobb összegű követelés, amelynek középpontjában azaz állítás áll, hogy a vállalatok rossz gazdálkodása a D1 és D3 tartalékok nagy részének elvesztéséhez vezetett.