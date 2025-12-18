Brutális hatása van az amerikai fenyegetésnek, 550 százalékos infláció Venezuelában

Az infláció Venezuelában az egekbe szökik annak hatására, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomásgyakorlást a caracasi rezsim gazdasági és pénzügyi elszigetelése érdekében. A Bloomberg News által összeállított heti index szerint az inflációs ráta a december 17-ig tartó 12 hónapban 556 százalékra emelkedett, szemben a június végi 219 és a 2024-es 45 százalékkal. Az ország igazi olajnagyhatalomnak számít, mivel a világ legtöbb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, jelentős globális tartalékot képvisel (körülbelül 18 százalék), azonban a kitermelés és az export korlátozott a politikai helyzet és a szankciók miatt, így Caracas jelenleg nem tud élni ezzel a hatalmas potenciáljával – írta meg az Origo.

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség éleződése miatt még jobban elszabadulhat az infláció a dél-amerikai államban / Fotó: Anadolu via AFP

Tengeri blokádot rendelt el Trump

A venezuelai magánszektorba irányuló devizaáramlások a következő hetekben visszaeshetnek, miután Washington az újabb szankciók keretében elrendelte az olajszállító tartályhajók blokádját, aminek jelentős infláció-gerjesztő hatása lesz az OPEC-tagországban.

Donald Trump amerikai elnök kedden döntött a blokád mellett, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára, annak fő bevételi forrását, az olajkivitelt célozva meg.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban erősítette a katonai jelenlétét a térségben, és több mint két tucat támadást hajtott végre a csendes-óceáni és karibi térségben olyan hajók ellen, amelyek Washington szerint kábítószer-csempészéssel foglalkoztak. Emellett Trump többször is kilátásba helyezte, hogy hamarosan szárazföldi támadás indulhat Venezuela ellen, és Madurónak távoznia kell a hatalomból.

Eközben az olajvásárlók nagyobb árengedményeket és a szpot szerződések módosítását követelik egy hatalmas olajtanker múlt héten történt lefoglalása miatt – közölték a Reuters hírügynökséggel helyi források.

Minden az infláció növekedésének irányába hat

A nyersolaj-szállítmányokkal kapcsolatos bizonytalanság rendkívül negatívan befolyásolja az ország olajbevételeit, csökkentve az egyes iparágak számára importra rendelkezésre álló készpénz- és kriptovaluta-kínálatot – emelik ki elemzők.