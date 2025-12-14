Recseg-ropog az influenszer marketing: torkig vannak a kaviáros szendvicsen élő „véleményvezérekkel"

Az influencer marketing 24 milliárd dolláros iparág az Egyesült Államokban és minden évben csak növekszik. Az amerikai Harvard Business Review azonban arról számolt be, hogy a közösségi médiafelhasználók többségének ma már nincsen igénye a 10 évvel ezelőtti influenszerek videóit, tiktokjait, podcastjeit vagy instagram-tartalmait fogyasztani, egyszerűen azért, mert nem tudnak vele azonosulni.

A közösségi média történetében először szükséges adaptálódniuk az influenszereknek az új követelések miatt. / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A marketingvezetők azonban paradox helyzetben vannak: az influencer marketing bár virágzik, de a beléjük fektetett fogyasztói bizalom csökken. Egy tanulmány szerint a fogyasztók 88 százaléka szerint az autenticitás fontos, de közel a fele úgy véli, hogy a legtöbb influencer hamis. Több mint egyharmaduk szerint hamisan ábrázolják magukat és az általuk támogatott termékeket. Ennek eredményeként az influencer-ökoszisztéma egyre inkább szétesik: a fogyasztók úgy érzik, hogy félrevezetik őket, a tartalomgyártók pedig küszködnek azzal, hogy hűek maradjanak önmagukhoz, a menedzsereik tehetetlenek.

A Harvard Business Review szakértői szerint a hagyományos influencer-marketing túl gyakran hibázik abban, hogy „csak eladni akar”, miközben a közönség egyre érzékenyebb a tartalom hitelességére és motivációira. Bár a marketing költségek egyre nőnek, sok kampány nem teremt valódi értéket. Egy „reach-orientált" taktika önmagában ma már kevés — helyette a közönség valódi megértésére és hosszú távú bizalomépítésre kell fókuszálni.

Hogyan változott az iparág és hogyan kompenzálnak a szereplők

A márkák nem „csak" influenszereket használnak, hanem partneri kapcsolatot építenek ki velük. Ezzel a módszerrel a tartalom együtt születik magával a tartalomgyártóval, nem egyszerűen egy kiszervezett reklámozó felületként üzemelnek.

A kampányokat így már nem csak elérés vagy lájkszám mentén mérik, hanem bizalom- és hosszú távú elköteleződés alapján.

A közönség szemével gondolkodnak: mi ad nekik valódi értéket, mi gyakorol tényleges befolyást a döntéseikre?