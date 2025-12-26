Ilyen még nem volt az európai kontinens legnagyobb országában: iszlám bank nyílhat 2026-ban

Ha minden jól megy, jövőre, 2026-ban iszlám bank nyílhat az európai kontinens legnagyobb országában, Oroszországban. A mostani háborús időkben kevés szó esik róla, de Európa legnagyobb területű állama Oroszország, rögtön utána pedig Ukrajna.

Iszlám bank nyílhat 2026-ban Oroszországban / Fotó: AFP

Az oroszországi iszlám bank létrejöttéről Anatolij Akszakov, az Oroszországi Duma Pénzügyi Piacok Bizottságának vezetője és az Orosz Bankok Szövetségének igazgatótanácsának elnöke nyilatkozott frissen. Ő vetette fel, hogy már jövőre megnyílhat az új pénzintézet.

Iszlám bank nyílhat 2026-ban Oroszországban

Arról beszélt, hogy jelenleg aktívan dolgoznak egy iszlám bank létrehozásán Oroszországban. Együttműködnek

az üzleti képviselőkkel,

beleértve azokat is, akik az orosz iszlám lakosságot képviselik.

Akszakov a kazanyi AAOIFI képviseleti központ átadásakor tért ki minderre. Az AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, azaz Iszlám Pénzügyi Intézmények Számviteli és Auditáló Szervezete) egy nonprofit nemzetközi szervezet, amely iszlám pénzügyi szabványokat dolgoz ki.

Arab országokkal is tárgyalásokat folytatunk egy ilyen bank oroszországi létrehozásáról, és a tervünk egy leánybank létrehozása az arab országok egyikében

– tette hozzá.

Akszakov arra számít, hogy ez az előkészítő munka 2026-ra befejeződik. Arról számolt be, hogy az előzetes tárgyalások alapján az Orosz Központi Bank támogatja az ötlet megvalósítását, és ennek értelmében alapítanak egy olyan intézményt, amely további lendületet ad a partnerségi finanszírozás – az iszlám bankolásra és pénzügyi modellre utal, amely tiltja a kamatszedést és a kockázatos spekulációt – fejlődésének Oroszországban.

Hogy ez pontosan, miből tevőden össze, nem fejtette ki, de azt elárulta, hogy a partnerségi finanszírozást 1 billió, tehát 1000 milliárd rubelre becsülik, ami átszámítva mintegy 4000 milliárd forintnak felel meg.