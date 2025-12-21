Váratlan bejelentés: új ország juthat atomfegyverekhez, övé a világ egyik legnagyobb gazdasága – Kína, az oroszok és Észak-Korea azonnal megfenyegették

Japánban vita indult az ország nukleáris felfegyverzésének lehetőségéről. Ez történelmi fordulatot jelent a világ negyedik legnagyobb gazdasága számára.

Japán: új ország juthat atomfegyverekhez, azonnal megfenyegették a világ urai / Fotó: Dragon Claws / Shutterstock

Japán – mint a Föld egyetlen atombomba-támadást elszenvedő országa – hivatalos politikája továbbra is az, hogy

nem birtokol,

nem gyárt

és nem enged be

nukleáris fegyvereket a területére. Ugyanakkor a kormány ragaszkodik ahhoz a 2010-es parlamenti nyilatkozathoz, amelyet Okada Kacuja akkori külügyminiszter, jelenleg az ellenzéki Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) képviselője tett, és amely egyes értelmezések szerint rendkívüli helyzetben nem zárja ki nukleáris fegyvereket hordozó amerikai eszközök beengedését a területére.

Japán: új ország juthat atomfegyverekhez

Most az történik, hogy Japánban felerősödött a vita az ország úgynevezett "három nem" nukleáris alapelvének jövőjéről, miután a kormányzathoz közel álló biztonságpolitikai tisztviselő

nyilvánosan felvetette a nukleáris fegyverek birtoklásának lehetőségét.

Onodera Icunori volt japán védelmi miniszter vasárnap egy televíziós műsorban kijelentette: Japánnak "komolyan meg kell vitatnia" a három nem nukleáris alapelv jövőjét, különösen az Egyesült Államok "nukleáris ernyőjére" való támaszkodás fényében.

Onodera jelenleg a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) biztonságpolitikai kutatótanácsának vezetője. Szerinte a jelenlegi politika ugyan fenntartja az említett elveket, de a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy Japán az Egyesült Államoktól várja védelmének a biztosítását akár nukleáris fegyverek alkalmazásával is. "A nukleáris kérdések figyelmen kívül hagyása politikai felelőtlenség" – fogalmazott.

Japán kormányzati források szerint a Takaicsi Szanae miniszterelnök által vezetett kormánypárt, az LDP megkezdte három kulcsfontosságú nemzetbiztonsági dokumentum felülvizsgálatát, amelyet 2026 végéig tervez lezárni. A vitában várhatóan napirendre kerül a három nem nukleáris alapelv kezelése is.

Maehara Szeidzsi, a Japán Innovációs Párt (Nippon Ishin no Kai; Japan Restoration Association) képviselője (az LDP koalíciós partnere) a televíziós vitában szintén fontosnak nevezte annak alapos vizsgálatát, hogy a jelenlegi politika megfelelően biztosítja-e az ország védelmét.