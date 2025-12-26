Itthon tarol, a nemzetközi piacon viszont megbotlott a magyarok egyik kedvenc márkája - nem csak a német autógyártókra jár rá a rúd

Csökkent mindhárom vezető japán autógyártó – a Toyota, a Nissan és a Honda – eladása és gyártása novemberben az előző év azonos hónapjához képest – derül ki a cégek jelentéséből.

A japán autógyártók ugyanakkor már új növekedési pályát rajzolnak / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A Toyota globális járműeladásai 1,9 százalékkal, 965 919-re estek vissza a vállalat jelentése szerint. A termelés eközben 3,4 százalékkal, 934 ezer darabra csökkent. Az adatok tartalmazzák a Daihatsu és a Hino leányvállalatok eredményeit is.

A Honda novemberi eladásai 15 százalékkal, 273 681 járműre estek vissza. Különösen Kínában csökkentek az eladások, 34 százalékkal, és ezzel már a 22. egymást követő hónapban jegyeztek fel visszaesést. A Honda globális termelése mintegy 33,7 százalékkal, 218 927-re süllyedt.

A Nissan 265 067 járművet adott el a múlt hónapban, 4,9 százalékkal kevesebbet tavaly novemberhez képest. A termelés 4,2 százalékkal, 257 008-ra csökkent.

A Toyota hazánkban azonban tarolt: mintegy 14 ezer autót adott el az idén október végéig a magyarországi újautó-piacon, az év végéig eladásai elérhetik a 17 ezret is, ezzel várhatóan megtartja első helyét a márkák között. A Toyota Central Europe tájékoztatása szerint a magyarországi új személyautók és kishaszongépjárművek kategóriájában a világelső autómárka január és október között 13 933 új autót értékesített, a Magyarországon is mintegy 75 százalékban részben vagy teljesen elektrifikált autókat értékesítő japán autómárka piaci részesedése így 11,1 százalékos.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a japán autógyártók világszerte újraépítik beszállítói láncaikat, hogy csökkentsék Kínától való függőségüket. Ez közrejátszhatott az értékesítésük csökkentésében.

India régóta vonzó a gyártók számára az alacsony költségek és a bőséges munkaerő miatt. Ráadásul az indiai a világ harmadik legnagyobb autópiaca. Tovább előnye, hogy egyelőre korlátozza a kínai elektromosautó-gyártók beruházásait, azaz a többi autóipari vállalatnak nem kell velük vetélkednie. A kínai elektromosautó-gyártók ugyanis erős versenyt támasztanak hazai földön, és az árháború miatt nehéz profitot termelni Kínában.

Az átszervezés keretében a Toyota, a Honda és a Suzuki is több milliárd dollárt fektet be Indiában új autók és gyárak építésébe.

A világ legnagyobb autógyártója, a Toyota, valamint az indiai piacon közel 40 százalékos részesedéssel rendelkező Suzuki külön-külön 11 milliárd dolláros beruházást jelentett be gyártó- és exportkapacitásuk növelésére.