A hatalmas földrengés után cunami csaphat le Japán partjaira

3 méter magas szökőárra figyelmeztetnek a szakértők a 7,6-os erősségű földrengés után.
Csókási Annamária
2025.12.08, 16:10
Frissítve: 2025.12.08, 16:10

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) szerint 3 méter magas szökőár érheti el Japán északkeleti partjait, miután hétfőn 7,6-os erősségű földrengés rázta meg a partokat — közölte a Reuters hírügynökség.
A szökőárriadó Hokkaido, Aomori és Iwate prefektúrákra vonatkozik, miután a földrengés este 11:15-kor (14:15 GMT) megrázta Japán északi és keleti részének nagy részét.

A földrengés epicentruma Aomori régió partjaitól 80 km-re, 50 km mélységben volt – tette hozzá az ügynökség.

