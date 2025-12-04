Óriási kockázat a kamatemelés, több száz milliárd dollár indulhat el haza, az amerikai tőzsde is megrogyhat

A japán jegybank jelzése, amely szerint hamarosan ismét kamatot emelhet, tovább fűtötte az idei brutális eladási hullámot az ország kötvénypiacán, és vészjelzéseket küldött a globális pénzpiacoknak. A Bank of Japan (BoJ), illetve a jen árfolyamának alakulása hazavághatja a globális tőzsdei ralit.

Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke – a jen körül forog a világ, a kamatemelés megrengetheti a piacokat / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Kazuo Ueda jegybankelnök hét eleji nyilatkozatát közgazdászok szerint nehéz nem úgy értelmezni, hogy a BoJ kamatemelésre készül. A swap-piacok jelenleg kétharmados eséllyel áraznak egy még idén decemberben bekövetkező monetáris szigorítást.

Ha a gazdasági tevékenységre és az árakra vonatkozó eddig felvázolt kilátások megvalósulnak, a jegybank – összhangban a gazdasági aktivitás és az árak javulásával – folytatni fogja az irányadó kamat emelését

– mondta Ueda hétfőn egy nagojai üzleti vezetők előtt tartott beszédében.

Japán hosszú éveken át negatív kamatokkal igyekezett élénkíteni a gazdaságot. („Normál” esetben a jegybank – pozitív – kamatot fizet a kereskedelmi bankok betétjeire, negatív kamat esetén viszont a bankok fizetnek a jegybanknak, ha ott tartják a pénzt, vagyis arra kényszerülnek, hogy minél többet hitelezzenek a lakosságnak és a vállalatoknak, minél gyorsabban szabaduljanak a pénztől.)

A negatív japán kamatszint ideális terepe volt az úgynevezett carry trade-nek, amikor a befektetők olcsón vesznek fel hitelt – esetünkben japán jenben –, és azt magasabb hozamú külföldi eszközökbe fektetik be. Sok elemző szerint egy újabb japán kamatemelés végzetes csapást mérne erre a kedvelt kereskedési stratégiára.

Ueda beszéde után

a kétéves japán államkötvény hozama 17 éves csúcsot ért el,

a tízéves papír hozama – amely idén eddig 0,8 százalékpontot emelkedett – csütörtökön 1,906 százalékig kúszott fel. (A kötvényhozamok ellentétesen mozognak az árfolyamokkal.) A folyamat teljesen logikus. Ha a jegybank emeli az alapkamatot, akkor a friss kibocsátású kötvények magasabb kamatot, hozamot kínálnak, vagyis a korábbi, alacsony kamatozású kötvények ára csökken. A befektetők tehát előre beárazták a várt kamatemelést.

A globális kötvénypiacokon is érezhető volt a hatás:

a tízéves német Bund hozama 0,06 százalékponttal,

a tízéves amerikai államkötvényé pedig 0,08 százalékponttal emelkedett aznap.

A tanulság ezekből az epizódokból az, hogy a japán államkötvények eladási hulláma valóban számít a globális kötvénypiacokon – mondta a Financial Timesnak Mike Riddell, a Fidelity International alapkezelője. A közgazdász szerint minél magasabbra emelkednek a japán hozamok, annál erősebb az ösztönző arra, hogy a japán befektetők eladják külföldi eszközeiket és hazavigyék a pénzt. „A fertőzés így gyorsan átterjedhet Japánon kívülre is” – tette hozzá a közgazdász. Közismert, hogy a japán társadalom elöregedése vészjóslóan nagy, a nyugdíjcélú megtakarítások összege hatalmas, így a japán alapok előszeretettel fektetnek be a japán instrumentumoknál magasabb hozamot kínáló eszközökbe.