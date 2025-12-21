A szemünk láttára vásárolhatják fel a világ egyik legnagyobb futballcsapatát: őrült összeget kellene fizetni érte – ő lehet az új tulajdonos, de még nincs alku

Sport, kriptomilliárdosok, ipari dinasztiák, különleges szavazati jogok és olasz politika – sok minden mozgatja a Juventus-körüli szálakat. Egy azonban biztos: még a 2023–24-es szezon mélypontján is a Juventus bevétele 356 millió euró volt, ami a Deloitte globális futballklub-rangsorában a 16. helyre helyezte. Ez jól mutatja a klub értékét, elismertségét.

Juventus: egyelőre beletört a Tether bicskája, nem tudta megvenni / Fotó: MARCO BERTORELLO

A Tether, a legnagyobb stablecoin-kibocsátó, 1,1 milliárd eurós készpénzes ajánlatot tett a 36-szoros olasz bajnok megvásárlására, amiben már rendelkezik 11,5 százalékos részesedéssel – ugyanakkor a maradék tetemes, csaknem 90 százalék megkaparintásához meg kell nyernie az Agnelli családot, amely ismert a Fiat autógyártó alapításában játszott szerepéről.

Az Agnellik több mint 100 éve irányítják a Juventust. Jelen pillanatban az Exor, a holdingtársaságuk ragaszkodik ahhoz, hogy a csapat nem eladó. Jó okai vannak annak, hogy a családi örökös, John Elkann, aki az Exort vezeti, elutasítsa a Tether jelenlegi ajánlatát.

A vállalata már most politikai támadások kereszttüzében áll amiatt, hogy megpróbálja eladni híres helyi újságjait, egy másik nemzeti bajnok eladása egy 11 éves, Salvadorban székelő kriptocégnek további politikai kockázatokat hozhat,

Ám a legfontosabb ellenérv, hogy a Tether ajánlata egyszerűen alacsony.

A globálisan elismert futballklubok ritka javak, és az árak az utóbbi időben meredeken emelkednek. Érdemes felidézni, hogy egy magántőke-cég, az Apollo 2,5 milliárd eurós értékelés mellett tudott részesedést vásárolni az Atletico Madridba. Ha ebből a logikából indulunk ki,

a Juventus legalább 2,1 milliárd eurót érhetne, de ha hosszú távú átlagokat nézzük, akkor karcolhatja a 3 milliárd eurót is.

Igaz, az Atlético szokatlanul jól menedzselt és nyereséges klub, míg a Juventusnak mostanában gyenge időszaka van. Hosszabb távon viszont a Juventus sokkal nagyobb márka. A közösségi médiában több mint kétszer annyi követője van, mint az Atléticónak, és az egyetlen olasz klub a globális top 10-ben.

Mélyebben nyúlhatna a zsebébe a Tether

Ebben a tekintetben a Tether úgy viselkedik, mint egy klasszikus kockázati befektető: kiválaszt egy nagy múltú, de nehéz helyzetben lévő céget, helyrepofozza, majd nagy haszonnal értékesíti.