Nápolyban százmillió eurót is elköltenek egy utcában, de a magyarok sem kispályások, ha a karácsonyról van szó

A svájciak 7128 eurós átlagkeresettel és 10 százalékos költésaránnyal számolva, átlagosan mintegy 730 eurótól szabadulnak meg karácsony és szilveszter ürügyén. Az izlandiak ünnepi kiadásai 15 százalékos jövedelemarányos költésaránnyal és 4490 eurós átlagjövedelemmel számolva 673 euróra, míg a norvégok költései 3917 eurós átlagkereset viszonylatában a 12 százalékos költésarány mellett mintegy 470 euróra rúgnak. A hagyományosan katolikus kultúrának számító Olaszország polgárai pedig – hasonlóan, mint mi magyarok – jellemzően jövedelmük 5-10 százalékát fordítják az év végi ünnepekre, ami 2700 eurós átlagkeresettel számolva 135-270 eurós átlagos költést jelent.

Karácsony – Nápolyban százmillió eurót is elköltenek egy utcában, de a magyarok sem kispályások / Fotó: Rostislav Glinsky / Shutterstock

Nápolyban Donald Trump is beköltözik a betlehembe

Ha szilveszter, akkor minden bizonnyal a New York-i Times Square szilveszteri ünnepsége vezeti a luxuskiadások listáját, ahol egy jegyért több ezer dollárt is elkérhetnek.

Ha pedig az egy helyre koncentrálódó, speciális karácsonyi vásárlásokra fókuszálunk, akkor a nápolyi Via San Gregorio Armeno viheti el a pálmát, ahol a karácsonyt megelőző időszakban mintegy nyolcszázezer ember fordul meg, akik egyes becslések szerint akár százmillió eurót is ott hagynak a betlehemes kellékeket áruló kereskedők és kézművesek zsebében.

Egy egyszerű satutette átlagosan 35-45 euróba kerül, a nagyobb, részletesebb figurákért azonban több száz, míg az egyedi darabokért akár több ezer eurót is elkérnek. Természetesen, nemcsak emberi vagy állati figurák vannak, tájképek, sőt teljes „színházak” is, amelyeknek ára akár sok ezer euróra is rúghat.

A nápolyi betlehemes utca csillagászati bevételei kiemelkedők ugyan, de korántsem meglepők. Olaszországban ugyanis a karácsony elmaradhatatlan kelléke a 13. század óta a betlehemi történet megjelenítése. A Debreceni Egyetem Mediterrán Intézetét vezető Pete László professzor szerint a hagyomány abszolút élő voltát tükrözi, hogy amint valaki nemzetközi porondra lép, akár politikusként, akár célebként, azonnal helyet kap a betlehemes figurák között. Most Donald Trump és Meloni hódít, Berlusconival viszont már egyre kevésbé lehet találkozni.