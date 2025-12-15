Nem áll jól a kávépiac szénája: hozzá kell szoknunk a drága kávéhoz, ugyanis ennél csak rosszabb lehet a helyzet
A kávézók árai tartósan magas szinten maradhatnak, és erre a fogyasztóknak érdemes berendezkedniük – figyelmeztetett Gerry Ford, a Caffe Nero alapítója és vezérigazgatója. A brit kávézólánc vezetője szerint még akkor sem valószínű az árcsökkenés a belátható jövőben, ha a kávébab világpiaci ára idővel mérséklődne a két éve tartó, rendkívüli drágulás után. A kávépiac ingadozása nem a vége felé halad, még csak most jönnek az igazán nagy hullámok.
Ford szerint a kávézói árazás logikája alapvetően megváltozott: az iparágban ritkán fordul elő tényleges árcsökkentés, sokkal inkább az történik, hogy a korábbinál hosszabb idő telik el két áremelés között.
Vagyis nem hat hónap után nyúlnak újra az árakhoz, hanem akár másfél év is eltelhet, ha az inflációs nyomás enyhül.
A fogyasztók így inkább lassabb áremelkedéssel találkozhatnak, nem pedig olcsóbb kávéval.
A vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a kávé ára messze nem csak a kávébab költségétől függ. Jelenleg az arabica kávébab ára kilogrammonként nagyjából 9 dollár, ami megközelítőleg 3100 forintnak felel meg, és több mint kétszerese a 2023 szeptemberében tapasztalt szintnek. Ford ezt „extrém magasnak” nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta: ha a kávébab olcsóbb is lesz, más költségelemek – például a tej ára vagy az energiaköltségek – továbbra is felfelé húzhatják az összköltséget. Ez legfeljebb azt eredményezheti, hogy
a kávézók egy ideig nem emelnek árat, de árcsökkentésre nemigen lehet számítani.
A kijelentések újabb rossz hírként érhetik a kávéfogyasztókat, akik az elmúlt években jelentős drágulást tapasztaltak. A Lumina Intelligence adatai szerint az Egyesült Királyságban az átlagos kávéár 2022 óta 80 pennyvel emelkedett, és jelenleg 4,02 fontnál jár, ami körülbelül 1850 forintnak felel meg. A latte ára a kávézókban, szendvicsezőkben és pékségekben ugyanebben az időszakban 21 százalékkal nőtt.
A Caffe Nero londoni pályaudvarokon működő, legdrágább üzleteiben egy hagyományos cappuccino ára tavaly szeptember óta 3,70 fontról 4 fontra emelkedett, ami nagyjából 1700-1850 forintos szint. Londonon kívül, illetve nem frekventált helyeken ennél alacsonyabb árakkal lehet találkozni.
Közel a lélektani határ
A költségoldali nyomást Ford szerint a nemzetközi kereskedelmi feszültségek is erősítik. A Donald Trump nevéhez kötött vámintézkedések – melyek több jelentős kávéexportáló országot, köztük Vietnámot is érintettek – jelentős bizonytalanságot okoznak a beszerzési árakban. A vezérigazgató ugyanakkor elismerte: fogyasztóként ő maga is érzi, hogy
a kávé egyre drágább, de szerinte a kávézók oldaláról is érthető a helyzet, hiszen a nyersanyag- és működési költségek ma jóval magasabbak, mint korábban.
A Caffe Nero vezetője hangsúlyozta, hogy a lánc továbbra sem tartozik a legdrágább szereplők közé. A rendszeres italok ára jellemzően alacsonyabb, mint a legnagyobb versenytársaknál: a latte például 10 pennyvel olcsóbb, mint a Costánál, és 85 pennyvel kevesebb, mint a Starbucksnál, ami forintban mérve akár 400 forintos különbséget is jelenthet. Az árakat ugyanakkor az üzletek mérete, az adagok és az elhelyezkedés is befolyásolja.
Elemzők szerint az 5 fontos, vagyis nagyjából 2300 forintos lélektani határ elérése már visszafoghatja a keresletet,
mert a fogyasztók egyszerűen elmaradnak. Ford szerint ezt a kockázatot a Caffe Nero is figyeli, és előnyük, hogy a riválisok gyakran előbb emelnek, így látni lehet, hogyan reagálnak a vásárlók. A vezérigazgatót ugyanakkor meglepte, hogy az emberek eddig mennyire elfogadók voltak a magasabb árakkal szemben.
A magas árak ellenére a terjeszkedési tervek sem lassulnak. A Caffe Nero évente jellemzően 30-40 új üzlet nyitását tűzi ki célul az Egyesült Királyságban, és Ford szerint ez a tempó a következő öt évben is tartható marad.