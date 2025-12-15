A kávézók árai tartósan magas szinten maradhatnak, és erre a fogyasztóknak érdemes berendezkedniük – figyelmeztetett Gerry Ford, a Caffe Nero alapítója és vezérigazgatója. A brit kávézólánc vezetője szerint még akkor sem valószínű az árcsökkenés a belátható jövőben, ha a kávébab világpiaci ára idővel mérséklődne a két éve tartó, rendkívüli drágulás után. A kávépiac ingadozása nem a vége felé halad, még csak most jönnek az igazán nagy hullámok.

Nem áll jól a kávépiac szénája: hozzá kell szoknunk a drága kávéhoz, ugyanis ennél csak rosszabb lehet a helyzet / Fotó: Anadolu via AFP

Ford szerint a kávézói árazás logikája alapvetően megváltozott: az iparágban ritkán fordul elő tényleges árcsökkentés, sokkal inkább az történik, hogy a korábbinál hosszabb idő telik el két áremelés között.

Vagyis nem hat hónap után nyúlnak újra az árakhoz, hanem akár másfél év is eltelhet, ha az inflációs nyomás enyhül.

A fogyasztók így inkább lassabb áremelkedéssel találkozhatnak, nem pedig olcsóbb kávéval.

A vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a kávé ára messze nem csak a kávébab költségétől függ. Jelenleg az arabica kávébab ára kilogrammonként nagyjából 9 dollár, ami megközelítőleg 3100 forintnak felel meg, és több mint kétszerese a 2023 szeptemberében tapasztalt szintnek. Ford ezt „extrém magasnak” nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta: ha a kávébab olcsóbb is lesz, más költségelemek – például a tej ára vagy az energiaköltségek – továbbra is felfelé húzhatják az összköltséget. Ez legfeljebb azt eredményezheti, hogy

a kávézók egy ideig nem emelnek árat, de árcsökkentésre nemigen lehet számítani.

A kijelentések újabb rossz hírként érhetik a kávéfogyasztókat, akik az elmúlt években jelentős drágulást tapasztaltak. A Lumina Intelligence adatai szerint az Egyesült Királyságban az átlagos kávéár 2022 óta 80 pennyvel emelkedett, és jelenleg 4,02 fontnál jár, ami körülbelül 1850 forintnak felel meg. A latte ára a kávézókban, szendvicsezőkben és pékségekben ugyanebben az időszakban 21 százalékkal nőtt.

A Caffe Nero londoni pályaudvarokon működő, legdrágább üzleteiben egy hagyományos cappuccino ára tavaly szeptember óta 3,70 fontról 4 fontra emelkedett, ami nagyjából 1700-1850 forintos szint. Londonon kívül, illetve nem frekventált helyeken ennél alacsonyabb árakkal lehet találkozni.