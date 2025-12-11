Kínába menekül Európa egyik legnagyobb beszállítója: túl sok vezetéket robbantottak fel az ukránok

Kazahsztán Kína és más alternatív keleti célpontok felé tereli át a kashagani olaj egy részét, miután újabb ukrán dróntámadás érte a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálját. Ukrajna ismét semmibe vette nyugati szövetségeseit, a kazahi lépés ugyanis súlyosan veszélyezteti Európa energiabiztonságát, ráadásul a Mol érdekeltségeire is hatással lehet.

A globális olajpiacot is érintette a Fekete-tengeri terminál sérülése, amely miatt Kazahsztán kénytelen volt Kínába és más útvonalakra átirányítani a kashagani kitermelést / Fotó: 63ru78

Kazahsztán szerdán közölte, hogy a kashagani olajmező kitermelésének egy részét Kína felé irányítja át, miután az ukrán hadsereg dróntámadása megrongálta a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálját.

A döntés komoly geopolitikai jelentőségű, hiszen a CPC a világ olajkínálatának 1 százalékát adja, és a kazah export 80 százaléka ezen a vezetékrendszeren halad át Novorosszijszk, ezen keresztül pedig Európa irányába.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a terminál egyik kulcseleme, az SPM típusú úszó töltőpont is megsérült, ami szükségessé tette exportkapacitás átmeneti csökkentését.

Bár a szállítás a Reuters szerint nem állt le teljesen, a kazah energetikai minisztérium gyors ütemben kezdett alternatív útvonalak kiépítésébe, hogy elkerülje a kiesést és csökkentse a piaci bizonytalanságot.

Még nincs vége: hónapig nem áll helyre a fekete-tengeri olajterminál exportja, ez fájni fog Kazahsztánnak Újraindult a kőolaj rakodása a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) oroszországi, fekete-tengeri terminálján, miután néhány nappal ezelőtt egy ukrán támadás súlyos károkat okozott a létesítményben.

Kaztransoil közölte:

72 ezer tonna – napi 17 400 hordónyi – olaj indul el Kínába, ami történelmi lépés, hiszen Kashaganból eddig nem érkezett közvetlen export az ázsiai nagyhatalomhoz.

Emellett növelik az Atyrau-Szamara vezetéken Oroszország felé irányuló szállítást 232 ezer tonnával, és 58 ezer tonnával többet küldenek a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajfolyosón is.

Decemberre pedig ideiglenes tárolókapacitásokat is felszabadítanak, hogy kezelni tudják az átalakuló exportlogisztikát.

Ukránok bombázták le a tengeri finomítót, a Lukoil nem csak Washington tüze alatt áll – itt még sohasem volt támadás

Az orosz–ukrán háborúban tovább folytatódik egymás kritikus infrastruktúrájának rombolása. Ezúttal a Lukoil Kaszpi-tengeri finomítóját bombázta az ukrán hadsereg.

Kazah nyúlcipő, európai fájdalom

A kashagani mező kulcsfontosságú a globális olajpiacon. A fejlesztést olyan multik irányítják, mint az Eni, a Shell, a TotalEnergies, az ExxonMobil, a KazMunayGaz, az Inpex és a CNPC, vagyis a változó szállítások közvetlenül érintik a globális energiaszektor meghatározó szereplőit. A Kínába tartó olaj az Atasu-Alasankou vezetéken fut majd, amelyet jelenleg főként más kazah mezőkből származó nyersanyag tölt meg, és amelyen Oroszország is napi 200 ezer hordós mennyiséget mozgat.