Kínába menekül Európa egyik legnagyobb beszállítója: túl sok vezetéket robbantottak fel az ukránok
Kazahsztán Kína és más alternatív keleti célpontok felé tereli át a kashagani olaj egy részét, miután újabb ukrán dróntámadás érte a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálját. Ukrajna ismét semmibe vette nyugati szövetségeseit, a kazahi lépés ugyanis súlyosan veszélyezteti Európa energiabiztonságát, ráadásul a Mol érdekeltségeire is hatással lehet.
Kazahsztán szerdán közölte, hogy a kashagani olajmező kitermelésének egy részét Kína felé irányítja át, miután az ukrán hadsereg dróntámadása megrongálta a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálját.
A döntés komoly geopolitikai jelentőségű, hiszen a CPC a világ olajkínálatának 1 százalékát adja, és a kazah export 80 százaléka ezen a vezetékrendszeren halad át Novorosszijszk, ezen keresztül pedig Európa irányába.
A helyzet komolyságát mutatja, hogy a terminál egyik kulcseleme, az SPM típusú úszó töltőpont is megsérült, ami szükségessé tette exportkapacitás átmeneti csökkentését.
Bár a szállítás a Reuters szerint nem állt le teljesen, a kazah energetikai minisztérium gyors ütemben kezdett alternatív útvonalak kiépítésébe, hogy elkerülje a kiesést és csökkentse a piaci bizonytalanságot.
Újraindult a kőolaj rakodása a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) oroszországi, fekete-tengeri terminálján, miután néhány nappal ezelőtt egy ukrán támadás súlyos károkat okozott a létesítményben.
Kaztransoil közölte:
- 72 ezer tonna – napi 17 400 hordónyi – olaj indul el Kínába, ami történelmi lépés, hiszen Kashaganból eddig nem érkezett közvetlen export az ázsiai nagyhatalomhoz.
- Emellett növelik az Atyrau-Szamara vezetéken Oroszország felé irányuló szállítást 232 ezer tonnával, és 58 ezer tonnával többet küldenek a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajfolyosón is.
Decemberre pedig ideiglenes tárolókapacitásokat is felszabadítanak, hogy kezelni tudják az átalakuló exportlogisztikát.
Az orosz–ukrán háborúban tovább folytatódik egymás kritikus infrastruktúrájának rombolása. Ezúttal a Lukoil Kaszpi-tengeri finomítóját bombázta az ukrán hadsereg.
Kazah nyúlcipő, európai fájdalom
A kashagani mező kulcsfontosságú a globális olajpiacon. A fejlesztést olyan multik irányítják, mint az Eni, a Shell, a TotalEnergies, az ExxonMobil, a KazMunayGaz, az Inpex és a CNPC, vagyis a változó szállítások közvetlenül érintik a globális energiaszektor meghatározó szereplőit. A Kínába tartó olaj az Atasu-Alasankou vezetéken fut majd, amelyet jelenleg főként más kazah mezőkből származó nyersanyag tölt meg, és amelyen Oroszország is napi 200 ezer hordós mennyiséget mozgat.
A kazah kormány elítélte az ukrán támadást, amely szerinte egy nemzetközi jelentőségű infrastruktúrát veszélyeztetett. A Kreml hasonló álláspontot képviselt, hiszen a CPC-ben orosz, amerikai és kazah részvényesek is jelen vannak.
Mindez jól jelzi, hogy az ukrán dróntámadások az orosz energiainfrastruktúra ellen egyre kevésbé Moszkvának, és inkább nyugati szövetségeseinek, valamint független országoknak fájnak.
Európa továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a kazah kőolajra, amely a kontinens egyik legfontosabb, Oroszországot részben kiváltó energiaforrása lett az ukrajnai háború kirobbanása után. A kazah exporttal kapcsolatos bizonytalanság így közvetlen hatással van az európai finomítók ellátására és az árak alakulására.
A Molnak szintén komoly érdekeltségei vannak Kazahsztánban, ahol a vállalat részt vesz kitermelési és fejlesztési projektekben. A mostani helyzet ezért a magyar energetikai pozíciókra és az ellátásbiztonságra is hatással lehet.
Az orenburgi gázüzem elleni dróntámadás hatására a Karacsaganak mező termelése is visszaesett. Az ukrán hadsereg Oroszországra célzott, ám a kazah energiatermelést találta el, ezzel pedig az európai ellátást is veszélybe sodorta.