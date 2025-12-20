Kína rájött, hogyan születik minél több gyermek: ha bejön, újra a világ legnépesebb országa lesz – Európában ezt nem mernék megcsinálni

Vészesen fogy és öregszik Kína népessége, és a kormány eddigi intézkedései nem hozták meg a remélt eredményt. Most azonban új ötlettel álltak elő annak érdekében, hogy növeljék a születések számát: több mint három évtized után ismét adót vetnek ki a fogamzásgátlókra, pontosabban kivonják azokat a kivételek alól. Az eredmény ugyanaz: a tablettákra és eszközökre, például az óvszerre január elsejétől 13 százalékos áfa vonatkozik.

Kína azok közé tartozik, ahol a legdrágább a világon gyereket nevelni / Fotó: Xinhua via AFP

A népesség csökkenését azonban Peking szerint meg kell állítani. Kína 2023-ban vesztette el a világ legnépesebb országa címet, akkor előzte meg India. 2024-ben 9,5 millió kínai gyermek született, egyharmaddal kevesebb, mint 2019-ben, amikor a hivatalos statisztikák szerint 14,7 millióan jöttek világra. Ehhez képest 10,93 millió halálesetet regisztráltak abban az évben.

Kérdéses azonban, hogy az áfamentesség megszüntetése eléri-e a kívánt hatást, mert az intézkedést a Sky News brit hírtelevízió tudósítása szerint

nevetség tárgyává tették a felhasználók a kínai közösségi oldalakon.

Azon viccelődtek, hogy bolondok lennének, ha nem tudnák, mennyivel drágább gyereket nevelni, mint kifizetni akár a megemelt árú óvszert is.

Kína az egyik legdrágább hely a gyereknevelésre

Igazuk van, mert a neves pekingi YuWa Népességkutató Intézet szerint Kína a világ azon országai közé tartozik, ahol a legdrágább gyereket nevelni . Szintén 2024-ben kiadott jelentésük szerint az egy főre jutó GDP 6,3-szeresébe kerül egy gyerek eltartása 18 éves koráig a világ második legnagyobb gazdaságában, míg ez az arány

Ausztráliában 2,08-szoros,

Franciaországban 2,24-szeres,

az Egyesült Államokban 4,11-szeres,

Japánban pedig 4,26-szoros.

Korábban ösztönözték a fogamzásgátlók, például az óvszer használatát / Fotó: Imaginechina via AFP

„Ez egy igazán könyörtelen lépés” – írta a döntésről Hu Ling-ling, egy ötéves gyermek édesanyja, akinek eltökélt szándéka, hogy nem vállal több gyermeket, inkább „vezetőként jár elől az önmegtartóztatásban”.

Ráadásul nevetséges döntés is, különösen ahhoz képest, hány embert kényszerítettek kényszerabortuszra a családtervezés korszakában – utalt az évtizedekig folytatott egykepolitikára, amelyet 2015-ben szüntetett meg a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága.