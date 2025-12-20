Kína rájött, hogyan születik minél több gyermek: ha bejön, újra a világ legnépesebb országa lesz – Európában ezt nem mernék megcsinálni
Vészesen fogy és öregszik Kína népessége, és a kormány eddigi intézkedései nem hozták meg a remélt eredményt. Most azonban új ötlettel álltak elő annak érdekében, hogy növeljék a születések számát: több mint három évtized után ismét adót vetnek ki a fogamzásgátlókra, pontosabban kivonják azokat a kivételek alól. Az eredmény ugyanaz: a tablettákra és eszközökre, például az óvszerre január elsejétől 13 százalékos áfa vonatkozik.
A népesség csökkenését azonban Peking szerint meg kell állítani. Kína 2023-ban vesztette el a világ legnépesebb országa címet, akkor előzte meg India. 2024-ben 9,5 millió kínai gyermek született, egyharmaddal kevesebb, mint 2019-ben, amikor a hivatalos statisztikák szerint 14,7 millióan jöttek világra. Ehhez képest 10,93 millió halálesetet regisztráltak abban az évben.
Kérdéses azonban, hogy az áfamentesség megszüntetése eléri-e a kívánt hatást, mert az intézkedést a Sky News brit hírtelevízió tudósítása szerint
nevetség tárgyává tették a felhasználók a kínai közösségi oldalakon.
Azon viccelődtek, hogy bolondok lennének, ha nem tudnák, mennyivel drágább gyereket nevelni, mint kifizetni akár a megemelt árú óvszert is.
Kína az egyik legdrágább hely a gyereknevelésre
Igazuk van, mert a neves pekingi YuWa Népességkutató Intézet szerint Kína a világ azon országai közé tartozik, ahol a legdrágább gyereket nevelni . Szintén 2024-ben kiadott jelentésük szerint az egy főre jutó GDP 6,3-szeresébe kerül egy gyerek eltartása 18 éves koráig a világ második legnagyobb gazdaságában, míg ez az arány
- Ausztráliában 2,08-szoros,
- Franciaországban 2,24-szeres,
- az Egyesült Államokban 4,11-szeres,
- Japánban pedig 4,26-szoros.
„Ez egy igazán könyörtelen lépés” – írta a döntésről Hu Ling-ling, egy ötéves gyermek édesanyja, akinek eltökélt szándéka, hogy nem vállal több gyermeket, inkább „vezetőként jár elől az önmegtartóztatásban”.
Ráadásul nevetséges döntés is, különösen ahhoz képest, hány embert kényszerítettek kényszerabortuszra a családtervezés korszakában – utalt az évtizedekig folytatott egykepolitikára, amelyet 2015-ben szüntetett meg a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága.
Míg az emberek viccelődnek,
a szakértők komolyan vetnek fel aggályokat az intézkedéssel szemben,
ami az új adópolitika része. Ők attól tartanak, hogy a fogamzásgátlók magasabb ára miatt potenciálisan nőhet a nem tervezett terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek száma.
Egykepolitika után ösztönzés
A korábbi évtizedekben a hatalmas népességnövekedés késztette arra a kormányzó kommunista pártot, hogy 1980 és 2015 között pénzbírságok és egyéb büntetések révén megtiltsa a pároknak, hogy egynél több gyermeket vállaljanak. Ez csak a lakosság mintegy 92 százalékát kitevő hanokra vonatkozott, a nemzeti kisebbségekre nem.
Bizonyos esetekben a nők kényszerabortuszon estek át, és a második vagy többedik gyermekeket gyakorlatilag megfosztották az állampolgárságától.
A kormány 2015-ben két gyermekre, majd, ahogy Kína népessége elkezdett tetőzni, majd csökkenni, 2021-ben háromra. A fogamzásgátlást korábban aktívan ösztönözték, így az könnyen hozzáférhető volt, néha ingyenes is, 1993 óta áfamentes.
Ezt az intézkedést fordítják most vissza. Qian Cai, Virginiai Egyetem Demográfiai Kutatócsoportjának igazgatója szerint azonban ez különösen sújtja majd a gazdaságilag hátrányos helyzetűeket, és nem csupán
a szexuális úton terjedő fertőzések és abortuszok számának növekedéséhez vezethet,
de „nagyon korlátozott” hatása lesz a reproduktív döntésekre is.
Egyetért a kommentelőkkel, akik szerint nagyobb súllyal nyomnak a latban a gyermeknevelés sokkal magasabb költségei.
Terjednek a nemi betegségek Kínában
A Wisconsin-Madisoni Egyetem vezető kutatója, Yi Fuxian azonban úgy véli, hogy „logikus” volt az áfa kivetése.
„Régebben kontrollálták a népességet, de most arra ösztönzik az embereket, hogy több gyereket vállaljanak; ez a normális módszerekhez való visszatérés, hogy ezeket a termékeket hétköznapi árucikké tegyék” – érvel.
Kérdéses azonban az is,
hogyan reagálnak az intézkedésre a kínai gyártók és kereskedelmi láncok.
Az ausztrál ABC emlékeztetett, hogy az óvszer fele annyiba, 0,6 dollárba (131 forint) kerül jelenleg Kínában, mint a szigetországban.
Különösen aggasztóvá teszi a döntést, hogy egy júniusban közzétett tanulmány szerint az elmúlt években emelkedett a 15–24 éves kínaiak körében a nemi úton terjedő betegségek – köztük a HIV – előfordulása és a halálozás.