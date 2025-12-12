Kína technológiai függetlenségre törekszik, amiért bármennyi pénzt beáldoz – óriási állami támogatás készül a chipiparnak

Kína hatalmas ösztönzőcsomagot vezethet be a chipipar finanszírozására. A Bloomberg értesülése szerint a tisztviselők 28–70 milliárd dollár közötti összegű támogatási és pénzügyi csomagról tárgyalnak. A program nagysága vetekedik az Egyesült Államok hasonló intézkedésével.

Minden idők legnagyobb kínai támogatását adhatják a kínai chipiparnak / Fotó: Dilok Klaisataporn

A maximális összeggel számolva ez lehet a valaha volt legnagyobb államilag támogatott félvezetőipari ösztönzőcsomag.

A tervezett kínai program külön működne a már meglévő állami finanszírozási konstrukcióktól, például az 50 milliárd dolláros Big Fund III. nevű tőkebefektetési alapoktól – tették hozzá a források.

Ezenkívül a kínai kormány várhatóan továbbra is támogatni fogja például a Huawei Technologies és a Cambricon Technologies vállalatot, még azt követően is, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az Nvidia erősebb, H200-as chipjeinek kínai értékesítését. Peking ugyanis továbbra sem járult hozzá ezeknek a félvezetőknek a behozatalához.

Kína elszánt, hogy csökkentse függőségét a külföldi chipgyártóktól

A kínai technológia még mindig körülbelül hat évvel van lemaradva a világ élvonalától, amelyet az Nvidia és az AMD számára gyártó TSMC határoz meg. Ráadásul aggasztó Peking számára, hogy az amerikai technológiához való hozzáférés kiszámíthatatlanná vált a kereskedelmi háborúban.

Mindezek miatt Hszi Csin-ping elnök úgynevezett „nemzeti összefogás” megközelítést hirdetett meg a hazai chipgyártás fejlesztésére.

Ez a politika az elmúlt években több fronton is megmutatkozott. A félvezetők és a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének prioritása miatt a teljes kínai chipgyártási ellátási lánc szereplői ugrásszerű növekedést értek el. A Huawei fő partnerének számító SMIC folyamatosan bővíti gyártókapacitását fejlett, csúcskategóriás berendezések nélkül is. A kínai MI-gyorsítókat tervező Moore Threads Technology részvényeinek értéke pedig több mint hatszorosára emelkedett a december elejei sanghaji bevezetésük óta – mutatott rá a hírügynökség.

A kínai hatóságok arra is utasították a vállalatokat, hogy hazai gyártású komponenseket részesítsenek előnyben.

Arra is felszólították a cégeket, hogy kerüljék az Nvidia H20-as chipjét.

Ez egy olyan, gyengébb, Kína számára kifejlesztett változat, amely megfelel az amerikai exportkorlátozásoknak. Az Nvidia vezetői szerint a vállalat MI-chipjeinek kínai piaci részesedése gyakorlatilag nullára esett.