Véresre marják egymást a kínai autógyártók, a brutális árháború miatt lépni kényszerül az állam
Hihetetlen gazdasági folyamatok zajlanak Kínában: akkora a verseny a kínai autógyártók közt, hogy a vállalatok már az előállítási költség alá árazzák a járműveket, a kereskedők pedig akkora akciókat hirdetnek, hogy veszteséggel adják el a portékáikat. A kínai kereslet ugyanis lassul, amit vásárlásösztönzőkkel próbálnak ellensúlyozni – derült ki a Bloomberg cikkéből.
Peking jó ideje próbál ennek az árazási gyakorlatnak véget vetni, tavasszal „patkányversenynek” nevezte az autógyártók versengését, és figyelmeztetett az ágazat pénzügyi egészségi állapotára.
A szabályozó hatóság a legújabb iránymutatási javaslatait péntek este tette közé ezzel kapcsolatban. Ezt december 22-ig véleményezhetik az érintettek.
Egyelőre kérdéses, hogy az új szabályok képesek lesznek-e megfordítani az autóárak zuhanását, tekintve, hogy a hatalmas árengedmények egyik legfőbb oka a gyenge kereslet és az autógyártás túl nagy kapacitása – mondta Li Yanwei, a Kínai Autókereskedők Szövetségének tanácsadója a hírügynökségnek. A szakértő rámutatott, hogy egyes márkák a méretgazdaságosságot kihasználva próbálnak előnyt szerezni a piacon.
Az átlagos autótranzakciós árak estek az elmúlt hónapokban.
A BYD esetében júniusban még 5 millió 400 ezer forintnyi jüan volt az átlagár, októberre azonban 5 millió 027 ezer forintnak megfelelő jüanra csökkent
a China Auto Market adatai szerint.
A gyártók továbbra is kedvezményeket kínálnak az eladások ösztönzésére, mivel az állami ösztönzők a használt autók beszámítására és az elektromos járművek vásárlására fokozatosan kifutnak, ami nehéz helyzetbe hozza őket és a kereskedőket egyaránt.
A hírre a Szegeden gyárat építő BYD és más kínai elektromosautó-gyártók részvényei hétfőn estek. A világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító BYD részvényei Hongkongban 1,7 százalékkal csökkentek, míg a Nio 2,5 százalékot veszített az értékéből. A Xiaomi papírjai 2,2 százalékkal estek, a Zhejiang Leapmotor Technology pedig 2,8 százalékos mínuszban zárt.
A China Yongda Automobiles Services Holdings és a Zhongsheng Group Holdings autókereskedő árfolyama is emelkedett, mivel egyre nagyobb az optimizmus, hogy a jövőben már kisebb árengedményeket kell majd adniuk ahhoz, hogy teljesítsék a gyártók értékesítési céljait.
Bár a kereskedők csökkenthetik veszteségeiket, a nyereség még messze van. A Morgan Stanley elemzői szerint a tartósan gyenge kereslet mellett nehéz lenne árat emelni, különösen a belső égésű motorral szerelt luxusautók esetében.
A szabályozó hatóság javasolt előírásai a kartellezés visszaszorítását is célozzák, és azt ajánlják, hogy az autógyártók és a kereskedők alakítsanak ki rendszereket a dolgozók képzésére, az árak nyomon követésére és a kockázatok kezelésére.
A hatóságok azt is előírják majd, hogy jövő évtől az elektromos járművek gyártóinak exportengedélyt kell beszerezniük, hogy visszaszorítsák az úgynevezett „nulla kilométeres autókat”,
és megakadályozzák, hogy a vállalatok ezzel fújják fel az eladásokat.
Az iparági gyakorlatok fokozódó ellenőrzése arra késztetett néhány autógyártót, hogy változtassanak a vásárlási ösztönzőken. A nyílt árengedmények helyett inkább jobb ár-érték arányt kínálnak a fogyasztóknak. Egyes márkák például nagy, új SUV-okat kínálnak egy kisebb autó áráért – mondta a Macquarie szakértője.
