Hihetetlen gazdasági folyamatok zajlanak Kínában: akkora a verseny a kínai autógyártók közt, hogy a vállalatok már az előállítási költség alá árazzák a járműveket, a kereskedők pedig akkora akciókat hirdetnek, hogy veszteséggel adják el a portékáikat. A kínai kereslet ugyanis lassul, amit vásárlásösztönzőkkel próbálnak ellensúlyozni – derült ki a Bloomberg cikkéből.

Véresre marják egymást a kínai autógyártók, a brutális árháború miatt lépni kényszerül az állam / Fotó: NurPhoto via AFP

Peking jó ideje próbál ennek az árazási gyakorlatnak véget vetni, tavasszal „patkányversenynek” nevezte az autógyártók versengését, és figyelmeztetett az ágazat pénzügyi egészségi állapotára.

A szabályozó hatóság a legújabb iránymutatási javaslatait péntek este tette közé ezzel kapcsolatban. Ezt december 22-ig véleményezhetik az érintettek.

Egyelőre kérdéses, hogy az új szabályok képesek lesznek-e megfordítani az autóárak zuhanását, tekintve, hogy a hatalmas árengedmények egyik legfőbb oka a gyenge kereslet és az autógyártás túl nagy kapacitása – mondta Li Yanwei, a Kínai Autókereskedők Szövetségének tanácsadója a hírügynökségnek. A szakértő rámutatott, hogy egyes márkák a méretgazdaságosságot kihasználva próbálnak előnyt szerezni a piacon.

Az átlagos autótranzakciós árak estek az elmúlt hónapokban.

A BYD esetében júniusban még 5 millió 400 ezer forintnyi jüan volt az átlagár, októberre azonban 5 millió 027 ezer forintnak megfelelő jüanra csökkent

a China Auto Market adatai szerint.

A gyártók továbbra is kedvezményeket kínálnak az eladások ösztönzésére, mivel az állami ösztönzők a használt autók beszámítására és az elektromos járművek vásárlására fokozatosan kifutnak, ami nehéz helyzetbe hozza őket és a kereskedőket egyaránt.

A hírre a Szegeden gyárat építő BYD és más kínai elektromosautó-gyártók részvényei hétfőn estek. A világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának számító BYD részvényei Hongkongban 1,7 százalékkal csökkentek, míg a Nio 2,5 százalékot veszített az értékéből. A Xiaomi papírjai 2,2 százalékkal estek, a Zhejiang Leapmotor Technology pedig 2,8 százalékos mínuszban zárt.

A China Yongda Automobiles Services Holdings és a Zhongsheng Group Holdings autókereskedő árfolyama is emelkedett, mivel egyre nagyobb az optimizmus, hogy a jövőben már kisebb árengedményeket kell majd adniuk ahhoz, hogy teljesítsék a gyártók értékesítési céljait.