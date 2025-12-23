Deviza
Kínai blama: forradalmasítani akarják az űripart, de nehezen haladnak vele – ezért volt sikertelen az újabb rakétateszt

Sikertelen volt a Hosszú Menetelés-12A újrahasznosítható rakéta tesztje az első indítórepülésen. A kínai rakéta második fokozata ugyanakkor pályára tudott állni.
VG/MTI
2025.12.23, 14:29

Nem sikerült visszanyerni a Hosszú Menetelés-12A kínai újrahasznosítható rakéta első fokozatát annak hétfői első indítórepülése során – jelentette a kínai állami média kedden. A jelentés szerint a rakéta második fokozata ugyanakkor elérte a tervezett pályát.

Sikertelen volt Kína újrahasznosítható rakétájának tesztje az első indítórepülésen Hosszú Menetelés-12A
Sikertelen volt Kína újrahasznosítható rakétájának tesztje az első indítórepülésen / Fotó: Luo Yunfei / Imaginechina / AFP

A mostani rakétaindítás Kína második kísérlete volt arra, hogy fellövés után leszállítsa és visszanyerje egy hordozórakéta alsó, úgynevezett első fokozatát. Kína az elmúlt években számos rakétát indított műholdak Föld körüli pályára állítása céljából, de eddig nem járt sikerrel az újrahasznosítható rakétatechnológia teljes körű tesztelésében.

Szakértők szerint az újrahasznosítható rakéták kulcsszerepet játszanak az űrindítások költségeinek csökkentésében. Az Egyesült Államokban az Elon Musk vezette SpaceX már évekkel ezelőtt elsajátította ezt a technológiát, amely jelentős versenyelőnyt biztosította számára, különösen az alacsony Föld körüli pályán működő műholdak piacán.

Kínában állami és magánvállalatok egyaránt dolgoznak saját újrahasznosítható rakéták fejlesztésén: a Hosszú Menetelés-12A fejlesztője a kínai űrtudományi- és technológiai vállalat (CASC), amely az ország állami űripari fővállalkozója. Korábban a magánszektorban működő Landspace szintén kísérletet tett egy teljesen újrahasznosítható rakéta tesztelésére, de az első fokozat leszállítása akkor sem járt sikerrel.

