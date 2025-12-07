Deviza
Svájci Néppárt
Zürich
lakosság

Elképesztő javaslattal állt elő az egyik leggazdagabb európai ország: kitennék a megtelt táblát, maximálnák a lakosságszámot – rémisztően közel járnak a célhoz

Éles politikai vitát robbantott ki Svájcban, hogy a jobboldali Néppárt népszavazással 10 millió főben maximálná az országban élők számát. Egy friss felmérés szerint a lakosság csaknem fele támogatja a plafont, noha a kormány szerint a szigorú korlátok gazdasági kockázatokat hordoznak. A lakosság mintegy egynegyede külföldi származású.
VG
2025.12.07, 12:31

Svájc lakosságának közel fele támogatja a jobboldali Svájci Néppárt (SVP) javaslatát, amely 10 millió főben maximalizálná az ország népességét a következő évtizedekben – derült ki egy friss felmérésből – írta a Bloomberg.

Svájc lakosság
A svájci párt 10 millióban maximalizálná a lakosság létszámát / Fotó: AFP

A népszavazási kezdeményezést a kormány elutasítja, szerintük a szigorú bevándorlási korlátozások fékeznék a gazdaságot és veszélyeztetnék a jólétet, mivel a svájci vállalatok nagymértékben támaszkodnak külföldi munkaerőre. A javaslatot benyújtó SVP viszont úgy véli, a lakosság túl gyors növekedése már most túlterheli a lakhatási, közlekedési és közszolgáltatási rendszereket. A Tamedia/20 Minuten kiadvány által készített közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 48 százaléka voksolna a lakossági limit mellett. A felmérést november 27–30. között 10 917 fő bevonásával készítették, a mintavételi hibahatár +/- 2,8 százalékpont.

A kezdeményezés azért kerülhet szavazásra, mert a párt több mint 100 ezer aláírást gyűjtött, ami Svájcban elegendő a népszavazás kiírásához. Az ország népessége jelenleg valamivel 9 millió fő felett áll, a 10 milliós határt pedig akár 2035 körül elérheti a demográfiai előrejelzések szerint.

Swiss flag, Geneva Lake, Geneva, Switzerland Svájc lakosság
Fotó: robertharding via AFP

A javaslat értelmében a kormánynak vissza kellene lépnie több nemzetközi egyezményből is, beleértve az EU-val kötött szabad mozgásról szóló megállapodást, amint a népesség közelíti a plafont. Ez jelentős

  • gazdasági
  • és politikai

következményekkel járhatna, főként a munkaerőpiac és az exportorientált ágazatok számára.

Egyre nő a lakosság létszáma

Svájc népessége évtizedek óta dinamikusan növekszik, a lakosság mintegy egynegyede külföldi származású. Az SVP szerint a növekedés hatása már most érződik a nagyvárosokban: Zürich lakásárai például olyan szintre emelkedtek, amely meghaladja London és Párizs átlagos árszintjét. A népszavazás időpontja még nem végleges, de a támogatók szerint akár 2025 júniusában sor kerülhet a voksolásra. A kérdés hosszú távon meghatározhatja a svájci bevándorláspolitikát és viszonyt az Európai Unióhoz.

