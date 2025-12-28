Az Egyesült Államok frissített nemzetbiztonsági stratégiája nem áll ellentétben a Oroszországgal folytatott párbeszéddel, de Moszkva a washingtoni lépések alapján fogja értékelni annak eredményeit – nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASS-nak adott évértékelő interjújában.

Megüzente Lavrov Merznek és Von der Leyenek: pusztító lesz Oroszország válasza bármilyen támadás esetén / Fotó: NurPhoto via AFP

Lavrov figyelmeztette az európai politkusokat

Szergej Lavrov határozott figyelmeztetést intézett az európai politikusokhoz, mondván, hogy Oroszország válasza bármilyen támadásra pusztító lenne.

Azoknak az európai politikusoknak, akik nem értik ezt, és akiknek remélem, megmutatják majd ezt az interjút, ismétlem: nem kell attól félni, hogy Oroszország bárkit is megtámad

– mondta Lavrov. Azonban azonnal hozzátette: „Ha bárki megtámadja Oroszországot, a válasz pusztító lesz.”

"Oroszország soha nem kezdeményezett barátságtalan lépéseket"

Az orosz külügyminiszter szerint az Európai Unió az Oroszországgal való együttműködés mechanizmusainak felszámolására törekszik. Mindez 2014 körül kezdődött, amikor a legtöbb európai ország uralkodó elitjei elkezdtek az úgynevezett orosz fenyegetésről beszélni, és oroszgyűlöletet és militarista érzelmeket szítottak népükben. Különösen szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a lépések teljesen jogtalanok voltak.

Szerinte Oroszország soha nem kezdeményezett barátságtalan lépéseket európai szomszédai ellen.

"Nehéz megmondani, hogy Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron és hasonló vezetők elérték-e már a visszafordíthatatlan pontot. Az eddigi tapasztalatok alapján látható, hogy az európai háborúpártiak politikai tőkéjüket Oroszország stratégiai legyőzésére fordítják, és készek mindenre. Ezek az ambíciók szó szerint elvakították őket" – fogalmazott az interjúban Lavrov. Hozzátette: nem csak az ukránok sorsa nem érdekli őket, hanem a saját népüké sem. "Csak így magyarázható, hogy Európában még mindig arról beszélnek, hogy katonai erőket küldenek Ukrajnába az úgynevezett koalíció részeként. Már sokszor elmondtuk, hogy ebben az esetben fegyveres erőink őket legitim célpontnak tekintenék" – mondta a külügyminiszter.