Európa magára maradt, retteg az oroszoktól: erőltetett fegyverkezési hajsza indult be

Európának Donald Trump amerikai elnök akarata szerint belátható időn belül (körülbelül 2027-ig) meg kell alapoznia saját védelmét, beleértve az európai lég- és rakétavédelem rendszerének megújítását. A feladat hatalmas kiadásokat akaszt az ezen a téren erősen foghíjas Európa, a könnyelműen Ukrajna védelmét, hadianyaggal, pénzzel való ellátását felvállaló EU-tagállamok – többségük egyúttal NATO-tag is – nyakába.

Megérkeztek Németországba az izraeli Arrow-3 rakéták - az európai lég- és rakétavédelem sürgős felújításra és egységesítésre szorulna / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy-Britannia Sabre (CAMM) mintájú, három komponensű rakétavédelmi rendszert telepített ideiglenesen Lengyelországba, hogy ott védje meg a brit légteret az esetlegesen támadó orosz rakétáktól. A rendszer közép-hatótávolságú (a hatósugár maximum 100 kilométer) és az európai védelmi rendszerbe tagolódik.

Többek között Wicher-osztályú fregattokra, lengyel hadihajókra telepítik és kompatibilissé teszik a Wisla (Visztula) légvédelmi rendszerrel is. A Sabre-CAMM rendszer könnyűsúlyúnak számít, az ellenrakéta robbanófeje mindössze tíz kilogramm.

A Sabre rendszer ideiglenes támogatást jelentett Lengyelországnak, 2025 végén London kivonja a Sky Sabre rendszereit.

Az örök különutas franciák

Franciaország NATO-kompatibilis, több komponensű rendszert tart fenn, amely az Aster 15/30-as ellenrakétákból, Rafale vadászgépekből és földi bázisú, a svájci Oerlikon cég kifejlesztette légvédelmi gépágyúkból áll. A francia lég- és rakétavédelem átmeneti időszakban van.

Az ukrán háború tapasztalatai alapján jelenleg dolgozzák ki a tömeges dróntámadásokra is reagálni képes védőrendszert,

amely az FGBAD, a jövőbeni szárazföldi telepítésű lég- és rakétavédelmi rendszerekként IRIS – T, Stinger és vadászgépekre szerelt rakétákra épül.

Fontos kérdés Franciaország kapcsán a hagyományos bizalmatlanság a NATO-struktúrák iránt. Még nem tudni, Párizs milyen mértékben hajlandó osztozni például az új ASN4G hiperszónikus, atomtöltetű rakétái kutatási eredményein.

Korábban, még a De Gaulle-i időszakban volt rá példa, hogy a franciák megtartották maguknak (nukleáris) fegyverfejlesztési programjaik kutatási eredményeit, mert

nem bíztak a NATO-ban.

Ez az európai védelmi erőfeszítések gyenge pontja: a sok és minőségi kutatási eredmények gyakran párhuzamosan futnak, e tekintetben a hatékonyság lényegesen kisebb, mint a diktatúrának bélyegzett szembenálló fél (Oroszország) volumenében és minőségében esetenként alacsonyabb szintű, de egységes rendszerben működő kutatási-fejlesztési komponensei esetében.