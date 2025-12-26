Deviza
orosz agresszió
lengyel
egészségügy

Meglepő felmérés: a lengyeleket az egészségügy helyzete jobban aggasztja, mint az orosz agresszió

A felmérés eredménye már csak azért is meglepő, mert Lengyelország az orosz katonai provokáció egyik első számú célpontja volt az elmúlt hónapokban. A lengyeleket a belpolitikai bizonytalanság is majdnem annyira aggasztja, mint az oroszok.
VG/MTI
2025.12.26, 16:45
Frissítve: 2025.12.26, 16:54

A legnagyobb aggodalmat az egészségügyi ellátás elérhetősége kelti a lengyelek körében a 2026-os évre vonatkozóan – derült ki a Wirtualna Polska hírportál által pénteken közzétett felmérésből. A felmérést a hírportál megrendelésére a United Surveys by IBRiS nevű közvélemény-kutató végezte december 19. és 21. között ezerfős mintán.

Az egészségügy sokkal jobban aggasztja a lengyeleket, mint az orosz agresszió,
Az egészségügy sokkal jobban aggasztja a lengyeleket, mint az orosz agresszió / Fotó: Oliver Berg / DPA / AFP



A résztvevőket arról kérdezték, mi miatt aggódnak leginkább a jövőt illetően. A megkérdezettek több lehetőség közül legfeljebb hármat választhattak.

  • A legtöbben – 47,5 százalék – az egészségügyi ellátás elérhetőségével összefüggő problémákat jelölték meg. 
  • A második legnyugtalanítóbb dolog a lengyelek számára a saját vagy egy hozzátartozójuk egészségügyi állapota volt, ezt a válaszadók 45,3 százaléka jelölte meg.
  • A harmadik helyen az ország biztonsági helyzete szerepelt, ez a megkérdezettek 44,2 százalékánál kelt aggodalmat. 

Hasonló szintű a lengyel társadalomban a belpolitikai bizonytalanság érzete és a belpolitikai viták okozta nyugtalanság is, amelyet a válaszok 43,3 százalékában neveztek meg. Az infláció, a magas rezsiszámlák és az élelmiszerárak miatt a lengyelek 41,5 százaléka aggódik.

Viszonylag kevesen (21,8 százaléknyian) tartanak a munkahelyük vagy jövedelemforrásuk elvesztésétől. A klímaváltozástól, illetve szélsőséges időjárási jelenségektől pedig csak 7,9 százalék tart a lengyelek körében.

A felmérés eredményei már csak azért is nagyon érdekesen hathatnak, mert Lengyelország az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan az orosz katonai provokáció egyik elsődleges célpontjának volt tekinthető, ezek közül is kiemelkedik az a szeptemberi eset, amikor egy, az orosz fél tagadása ellenére is az ő számlájukra írt drónok olyan mértékben sértették meg a lengyel légteret, hogy azokat a lengyel légvédelemnek kellett megsemmisítenie. A légtérsértések pedig azóta sem szűntek meg, legutóbb karácsony második napján lépett be az ország légterébe egy orosz felderítőgép, melyet a lengyel vadászgépek kísértek ki az ország területéről. 

Orosz felderítőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett: a vadászgépeknek kellett közbelépniük – tucatszámra sorjáznak a légtérsértések karácsonykor is

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közölte, hogy az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak. A hadsereg tájékoztatása szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.

