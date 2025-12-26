Meglepő felmérés: a lengyeleket az egészségügy helyzete jobban aggasztja, mint az orosz agresszió

A legnagyobb aggodalmat az egészségügyi ellátás elérhetősége kelti a lengyelek körében a 2026-os évre vonatkozóan – derült ki a Wirtualna Polska hírportál által pénteken közzétett felmérésből. A felmérést a hírportál megrendelésére a United Surveys by IBRiS nevű közvélemény-kutató végezte december 19. és 21. között ezerfős mintán.

Az egészségügy sokkal jobban aggasztja a lengyeleket, mint az orosz agresszió

A résztvevőket arról kérdezték, mi miatt aggódnak leginkább a jövőt illetően. A megkérdezettek több lehetőség közül legfeljebb hármat választhattak.

A legtöbben – 47,5 százalék – az egészségügyi ellátás elérhetőségével összefüggő problémákat jelölték meg.

A második legnyugtalanítóbb dolog a lengyelek számára a saját vagy egy hozzátartozójuk egészségügyi állapota volt, ezt a válaszadók 45,3 százaléka jelölte meg.

A harmadik helyen az ország biztonsági helyzete szerepelt, ez a megkérdezettek 44,2 százalékánál kelt aggodalmat.

Hasonló szintű a lengyel társadalomban a belpolitikai bizonytalanság érzete és a belpolitikai viták okozta nyugtalanság is, amelyet a válaszok 43,3 százalékában neveztek meg. Az infláció, a magas rezsiszámlák és az élelmiszerárak miatt a lengyelek 41,5 százaléka aggódik.

Viszonylag kevesen (21,8 százaléknyian) tartanak a munkahelyük vagy jövedelemforrásuk elvesztésétől. A klímaváltozástól, illetve szélsőséges időjárási jelenségektől pedig csak 7,9 százalék tart a lengyelek körében.

A felmérés eredményei már csak azért is nagyon érdekesen hathatnak, mert Lengyelország az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan az orosz katonai provokáció egyik elsődleges célpontjának volt tekinthető, ezek közül is kiemelkedik az a szeptemberi eset, amikor egy, az orosz fél tagadása ellenére is az ő számlájukra írt drónok olyan mértékben sértették meg a lengyel légteret, hogy azokat a lengyel légvédelemnek kellett megsemmisítenie. A légtérsértések pedig azóta sem szűntek meg, legutóbb karácsony második napján lépett be az ország légterébe egy orosz felderítőgép, melyet a lengyel vadászgépek kísértek ki az ország területéről.