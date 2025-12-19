Így már mindent értünk, őrült üzlet a láthatáron: ezért támogatja Lengyelország körömszakadtáig Ukrajnát – az ő cégei építhetik újjá

Kijevnek döntenie kell a második világháborús volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálására vonatkozó, korábban benyújtott 26 lengyel beadványról – jelentette ki Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke pénteken Varsóban, az ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Ezért támogatja Lengyelország körömszakadtáig Ukrajnát / Fotó: NurPhoto via AFP

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtóértekezleten Nawrocki beszámolt arról, hogy Zelenszkijjel vitás történelmi kérdésekre is kitértek. Ukrajna 2017-ben leállította a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által, 1943 és 1945 között a lengyel polgári lakosság ellen elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) mintegy százezer áldozatát rejtő tömegsírok feltárását.

Az utóbbi időben csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozatot hantolták ki Kijev engedélyével. Nawrocki a két ország közös érdekének nevezte a volhíniai áldozatok újratemetését. A lengyel elnök a közvélemény-kutatásokra utalva arra is kitért: a lengyeleknek az a benyomásuk, hogy

a háború kitörése óta az ukránoknak nyújtott támogatásukat nem értékelték elég nagyra Ukrajnában.

Kijevnek megvannak az eszközei arra, hogy változtasson ezen – tette hozzá. Volodimir Zelenszkij a vitás történelmi témákról szólva elmondta: az ukránok tisztelik a lengyelek történelmi emlékezetét, de számítanak a saját történelmi emlékezetük iránti tiszteletre is. Rámutatott: az exhumálásokról pénteken egyeztettek Varsóban a lengyel és az ukrán nemzeti emlékezet intézetének képviselői, és a párbeszéd folytatódni fog.

Kijev készen áll az exhumálási folyamat felgyorsítására – hangsúlyozta. Nawrocki a sajtókonferencián megállapította, hogy a stratégiai, biztonsági együttműködés kérdéseiben Lengyelország és Ukrajna egy hangon beszél. Meggyőződését fejezte ki, hogy csak Donald Trump amerikai elnök garantálhatja a béketárgyalások sikerét, mégpedig Ukrajna hozzájárulásával, az egész régió területi integritásának és biztonságának fenntartása mellett.

Lengyelország vállalkozói építenék újjá Ukrajnát

A lengyel elnök megköszönte Zelenszkij egyértelmű nyilatkozatát a lengyel vállalkozók részvételéről a háború utáni ukrajnai újjáépítésben. Közölte: mindkét fél készen áll arra, hogy Lengyelország az infrastrukturális összeköttetések révén az egész régió energiaközpontjává váljon.