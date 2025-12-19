Döntöttek a kínaiak: tömeges kirúgások kezdődnek Magyarország közvetlen szomszédjában az egyik legnagyobb autóipari cégnél – „Kénytelenek vagyunk”

Kollektív elbocsátást jelentett be az egyik legnagyobb román autóipari cég, a Leoni – írja a Profit.ro a vállalat közleménye alapján. Az intézkedés a Leoni Wiring Systems aradi üzemét érinti. A cégvezetés az autóipar globális helyzetével, a megrendelések ingadozásával indokolja a létszámcsökkentést. Azt nem közölték, hogy a csoportos elbocsátás hány alkalmazottat érint.

„Bár minden lehetséges erőfeszítés megtörtént a működés optimizálása érdekében, beleértve a költségek csökkentését, kénytelenek vagyunk meghozni a következő döntést: a 2026-os év folyamán az egész Leoni Wiring Systems Arad át fogja szervezni a működését, ami azt jelenti, hogy az erőforrásoknak az ügyfelek jelenlegi keresletével való összehangolása céljából szükséges a munkaerő csökkentése, a kollektív elbocsátásokra vonatkozó eljárások törvényes útján” – idézi a gazdasági hírportál a Tischer Catalin vezérigazgató és Dragomir Florin gyárigazgató által aláírt dokumentumot.

Az aradi székhelyű Leoni Wiring Systems árbevétele tavaly 11 százalékkal 972,355 millió lejre (közel 74 milliárd forint), az adózott eredménye pedig 81 százalékkal 4,617 millió lejre (mintegy 351 millió forint) csökkent. A dolgozók száma közel ötszázzal, mintegy 3730 főre csökkent.

A világ vezető kábelgyártói közé tartozó Leoni Romániában kilenc üzemet és egy szolgáltatóközpontot működtet. 2024-ben bezárta a 200 munkavállalót foglalkoztató marosludasi gyárát, a beszterceiben pedig 10 százalékkal, mintegy 400 fővel csökkentette a dolgozók számát. Tavaly óta a Leoni többségi tulajdonosa a részvénycsomag 50,1 százalékával rendelkező kínai Luxshare.

Eladják az ország egyik legnagyobb boltját

Miközben az autóipari szektorban átszervezések zajlanak, a román kiskereskedelemben is jelentős változás körvonalazódik. A két testvér, Dragos és Adrian Paval 750 és 900 millió euró közötti összeget fizetne 460 különböző méretű Carrefour-áruház felvásárlásáért, amelyek együttesen tavaly körülbelül 3 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak le.

Helyi források szerint a felek december 16-án jutottak egyezségre, a zárásra az év végén vagy 2026 elején kerülhet sor, bár hivatalos megerősítés egyelőre nincs. A Carrefour nemzetközi portfóliójának átértékelése keretében koncentrál a kulcspiacaira, Romániában pedig az utóbbi időszakban stagnáló vagy infláció alatti növekedést mutatott (az első kilenc hónapban 2,2 milliárd eurós forgalom mellett 1,9 százalékos növekedés, miközben az infláció 6,1 százalékos volt).