Amerika köszöni szépen, rommá keresi magát az európaiak pénzén: nincs orosz gáz, önti az LNG-t a világra – de egyetlen bomba üzlet sem tart örökké

Az orosz–ukrán háború kitörése előtti hónapokban drámai mértékben megugrott a földgáz ára az európai TTF gáztőzsdén, ennek következtében jelentős amerikai LNG-szállítmányok indultak útnak az öreg kontinens felé, ami nem is csoda, hiszen a különbség sokszoros volt az amerikai és az európai árak között.

Az LNG-kapacitások növekedése átalakítja a földgáz piacát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Óriási üzlet volt az amerikai gázt Európába vinni

A háború kitörése után a helyzet európai szempontból kicsit sem lett könnyebb, a TTF-en hihetetlen árak alakultak ki, ami a tengerentúlon is felfelé lökte az árakat a helyi zsinórmértékként szolgáló Henry Hubon, mígnem a szokásosnál enyhébb 2022–2023-as tél mind a két kontinensen az árak esését hozta magával. Az európai versenyképességet azonban nem segítette, hogy míg az amerikai piacot elárasztotta a belföldi gáztermelés, addig Európában az orosz gázról való részleges leválás stabilizálta a szűkösséget, így

akár hatszoros is lehetett a különbség a gázárban a két földrész között.

Ez kiváló üzleti lehetőséget kínált az amerikai gáztermelőknek és azoknak, akik hajlandók voltak átszállítani a nyersanyagot az Atlanti-óceánon, így a különbség nem maradhatott tartós. Azonban egy LNG-exportterminál felhúzása éveket vesz igénybe, így az olló záródása nem volt különösebben gyors, ráadásul a szállítási költségek miatt az teljesen be sem zárulhat. De az üzleti lehetőség nyilvánvaló volt, így elkezdtek szaporodni az LNG-terminálok a Mexikói-öböl partján, aminek eredményeként idén végre elkezdett csökkenni a különbség.

Minden arbitrázs bezárul egyszer

Az európai gázárak már a legújabb béketárgyalások előtt is csökkenésnek indultak idén, a béke lehetősége pedig új lökést adott az árak esésének, miközben a tengerentúlon az adatközpontok szaporodása és azok végtelen áramigénye miatt egyre több földgázt használtak fel, ahogy a belföldi piacról az exportőrök is egyre nagyobb készleteket szipkáztak el.

Mára az Egyesült Államok a világ legnagyobb LNG-exportőre, ráadásul a legközelebbi piac a Mexikói-öböl irányából Európa lett.

A Bloomberg összefoglalója szerint az amerikai LNG-szállítások pont a téli keresleti csúcsra értek el új rekordot. A lap a Kpler piaci adatszolgáltató számításai alapján arról ír, hogy novemberben az amerikai LNG-export elérheti a 10,7 millió tonnát is, ami újragázosítva több mint 14,5 milliárd köbméter földgáznak felel meg egyetlen hónap alatt. Ez nagyságrendileg több, mint az éves magyarországi fogyasztás másfélszerese, és nagyjából 40 százalékkal több a tavalyinál.